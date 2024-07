Costa Rica encara Inter de Limeira (SP) na disputa pelo 2° lugar

2ª FASE

Time de MS embalou uma sequência de vitórias faltando duas rodadas para o fim da fase de grupos

Fazendo uma campanha surpreendente no Campeonato Brasileiro Série D, o Costa Rica está a uma vitória de conseguir a classificação para a segunda fase da quarta divisão.

Caso consiga este feito, o Costa Rica será a primeira equipe do Mato Grosso do Sul a conseguir avançar para a fase mata-mata pela segunda vez, já que o CREC, em 2022, também chegou na 2ª fase quando disputou a classificação no grupo do Centro-Oeste.

A campanha da Cobra do Norte até aqui vem quebrando recordes locais, já que graças as últimas duas vitórias contra o Pouso Alegre (MG) e Maringá (PR) a equipe de Costa Rica é o clube sul-mato-grossense com mais vitórias na história da Série D, vencendo 12 jogos em duas participações.

Anteriormente o time que ganhou mais na quarta divisão era o CENE de Campo Grande, com 10 em quatro participações.

O próximo adversário do Costa Rica na penúltima rodada da fase de grupos da Série D será o atual vice-líder do grupo 7, o Inter de Limeira, o jogo acontece no Estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira (SP), no sábado (13).

Além de uma vitória garantir a classificação, os três pontos colocariam o Costa Rica na vice-liderança do grupo.

O CREC só depende dele para chegar a segunda fase, porém uma derrota do quinto colocado, o Santo André (SP), nestas duas últimas rodadas, já garante o clube sul-mato-grossense na próxima fase.

Ao Correio do Estado, o meio-campista do Costa Rica, Guilherme Carrijo, falou sobre o bom desempenho do clube neste momento decisivo. "O elenco se fechou e vem numa crescente muito boa, todos estão se apoiando e juntando forças para passar nesse grupo tão difícil", disse Carrijo.

O atleta mantém as expectativas altas para o clube conseguir atingir este primeiro objetivo, de avancar para a 2ª fase. "Nosso time sempre vai jogar pra ganhar e tenho certeza que vamos conseguir a classificação nesses jogos", concluiu.

Na terceira colocação do grupo 7, o Costa Rica em 12 rodadas venceu seis jogos, empatou dois e perdeu quatro jogos.

VIRADA NO MINUTO FINAL

A partida do último final de semana contra o Maringá (PR) foi cheia de emoções para o torcedor de Costa Rica.

Jogando em casa, no Estádio Laertão, o CREC sofreu o primeiro gol do jogo, marcado pelo Gebson aos 13 minutos do primeiro tempo.

Na segunda etapa o Costa Rica conseguiu comandar melhor as ações do jogo e empatou a partida aos 13 minutos do segundo tempo, com gol de falta do lateral Jô.

Um vacilo da zaga da Cobra do Norte colocou o time sul-mato-grossense atrás do placar novamente, com gol de cabeça do Júlio Rodrigues, 2 a 1 para o Maringá.

Porém nos acréscimos da segunda etapa o Costa Rica marcou com gol de pênalti do meia Roberto Baggio, e no minuto seguinte, do atacante Eduardo Kuhn que entrou no decorrer da partida, garantindo a virada de 3 a 2.

Ao final do jogo o atacante autor do gol da vitória falou sobre a importância da soma destes três pontos pela briga na zona de classificação.

“Muito feliz por ter feito este gol, o meu primeiro com a camisa do CREC, mas feliz ainda pela vitória já que estamos em busca da classificação. Agora é focar no próximo passo contra o Inter de Limeira, jogo importante para conseguir a classificação antecipada”, disse Kuhn.

SEM ABALAR

A campanha do Costa Rica até esta 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da quarta divisão foi cheia de altos e baixos, porém apensar de três mudanças de comando na Cobra do Norte, a equipe manteve os bons resultados nos momentos importantes.

O início foi conturbado com o treinador Gian Rodrigues, a equipe não marcou gol e nem venceu os primeiros três jogos, conseguindo a primeira vitória conta o Pouso Alegre, por 1 a 0, depois da demissão do Gian e contratação do Alan George.

Com o Alan George no comando o CREC a equipe se ajeitou, começou a marcar e venceu a maioria das partidas, sendo duas delas contra o Água Santa, 2 a 0 em Diadema (SP) e 2 a 1 no município de Costa Rica.

No auge da campanha, após uma vitória de 3 a 0 na Patrocinense (MG) que deixou o CREC na 3ª colocação do grupo, o técnico Alan George comunicou a diretoria do Costa Rica que deixaria o cargo, alegando problemas familiares.

Pensando em manter os bons resultados, o Costa Rica chamou de volta para uma segunda passagem no clube, o treinador Rogério Henrique, que no ano passado comandou a equipe no início do campeonato Estadual, vencendo os quatro primeiros jogos daquela campanha que resultou o bi-campeonato do CREC no Estadual sul-mato-grossense.

A escolha vem dado certo, já que o elenco manteve o seu desempenho e venceu os dois jogos até agora com o comando do Rogério Henrique.

Nesta longa caminhada de 12 jogos o Costa Rica marcou e sofreu 16 gols, o artilheiro da equipe na Série D é o meia Roberto Baggio com três gols, e os atacantes Joelson e Lopeu têm dois gols cada no campeonato.

Saiba

Além do Costa Rica em 2022, o Comercial, Novo e Sete de Setembro foram os clubes do Estado que conseguiram avançar para a segunda fase da Série D em edições anteriores.

