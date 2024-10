CPI das Apostas: convocação do tio de Paquetá para esclarecer PIX a Luiz Henrique

FUTSAL

O campo-grandense Marcênio ajudou a seleção à avançar na partida das semifinais da Copa do Mundo de Futsal

A seleção brasileira chega em final inédita da Copa do Mundo de Futsal, contra a Argentina, com um atleta sul-mato-grossense no elenco.

O ala Marcênio Ribeiro da Silva, de 36 anos, pode ajudar o Brasil a conquistar o hexa-campeonato mundial. O atleta estreou na competição na fase semifinal, contribuindo em quadra para a seleção sair vitorioza pelo placar de 3 a 2, contra a Ucrânia.

A decisão do torneio está marcada para ser realizada no próximo domingo (6), às 11h (de Mato Grosso do Sul) na Humo Arena, em Tashkent, no Uzbequistão.

O adversário do Brasil na final, a Argentina, é a atual vice-campeã, na semifinal a seleção argentina venceu os franceses por 3x2 nesta quinta-feira (03).

Mesmo que os rivais históricos estejam vivendo uma boa fase recente no futsal, o Brasil os venceu na final da Copa América da modalidade neste ano, por 2x0, com gols de Pito e Rafa Santos, com participação do Marcênio entre os convocados.

Marcênio atualmente é jogador do Jaraguá (SC), na temporada o ala têm 6 gols marcados em 16 jogos. Antes de estar no time catarinense, Marcênio ficou seis meses no Anderlecht (Bélgica) e cinco temporadas no Barcelona (Espanha), um dos melhores clubes do mundo.

Durante sua passagem no clube espanhol, o atleta campo-grandense conquistou 16 títulos, incluindo a Champions League da modalidade, sua segunda da carreira, já que também venceu o torneio continental pela equipe russa Gazprom-Ugra.

Em Campo Grande, o jogador atuou na Geração 2000, em 1997, e, posteriormente, passou pelo time do Colégio ABC, ficando até 2007, quando foi para o Santa Fé Futsal, da cidade Santa Fé do Sul (SP), já como atleta profissional.

Em 2024, Marcênio também participou da Copa América e fez parte do elenco campeão contra a Argentina.

Na competição, marcou dois gols e uma assistência na campanha perfeita da seleção brasileira. Ao todo, o atleta tem sete gols em 29 jogos com a camisa amarela.

CAMPANHA

O Brasil jogou seis jogos nesta edição de Copa do Mundo e, até agora, venceu todos: 10x0 em Cuba; 8x1 na Croácia; 9x1 na Tailândia; 5x0 na Costa Rica; 3x1 no Marrocos e 3x2 na Ucrânia. Ainda, a seleção conta com o artilheiro da competição, o ala Marcel, com 10 gols.

Mesmo com tradição na competição o Brasil não chegava na final há 12 anos. A seleção brasileira é o maior campeão mundial no futsal (conquistou em 1989, 1992, 1996, 2008 e 2012).

Em 2021, na última Copa do Mundo, o Brasil ficou em terceiro lugar, sendo derrotado para os rivais argentinos na semifinal.

(Colaborou: Felipe Machado)