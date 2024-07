CREC/Juventude perde mais uma e adeus à competição se aproxima

O CREC/Juventude perdeu de 4x1 para a Estrela do Norte (AM) e viu a zona de classificação ficar distante no Campeonato Brasileiro de Futsal. Restando apenas dois jogos para o fim da 1ª fase, a equipe pode ser eliminada já na próxima rodada mesmo com vitória diante do Cruzeiro.

Na primeira etapa, dos 14min até os 19min, o time amazonense abriu 3x0 com rapidez em falhas defensivas e desconcentração do CREC, com gols de Mago, Mário Júnior e Acreano. Na volta para o segundo tempo, mesmo dominando as ações ofensivas da partida, a equipe sul-mato-grossense viu o Estrela fazer o quarto gol, aos 12min, com Garrincha, em outro vacilo na marcação. No final, Igor descontou para os visitantes.

Com essa derrota, o CREC/Juventude estaciona na lanterna do grupo A e até agora sem vitória na competição. Hoje a equipe se encontra a cinco pontos da zona de classificação, já que o Náutico (PE) é o oitavo colocado com sete pontos conquistados.

Nesse cenário, mesmo vencendo a próxima partida, a equipe pode ser eliminada dependendo dos outros resultados da rodada. Lembrando que o próximo jogo é o último do CREC como mandante, e será contra o Cruzeiro (MG), às 15h, no sábado (06).

Além disso, mesmo indo com chances de classificação para a última rodada, a equipe enfrenta o Vasco da Gama (RJ), uma das melhores equipes da competição, no Rio de Janeiro. Ou seja, apenas um milagre pode colocar o representante sul-mato-grossense na próxima fase da competição.

Inclusive, o clube carioca ainda joga nesta 7ª rodada, contra o América (MG), às 20h, em território mineiro. Caso vença, o Vasco assume a vice-colocação do grupo, ficando atrás apenas do Passo Fundo Futsal (RS), que está invicto no torneio. Confira a classificação de momento (até 1º de julho) do grupo A:

Foto: Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS)

