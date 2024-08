De MS, Yeltsin fica com o bronze nas paralimpíadas de Paris

PARADESPORTO

Yeltsin Jacques será o primeiro atleta do Estado a estrear nos Jogos Paralímpicos, pela final dos 5.000 metros da classe T11

Os Jogos Paralímpicos de Paris 2024 começam oficialmente hoje, com a cerimônia de abertura a partir das 14h (de MS), com Beth Gomes, do atletismo, e Gabriel Araújo, da natação, como porta-bandeiras da delegação brasileira. Representando o país, sete atletas sul-mato-grossenses participam desta Paralimpíada.

Metade dos atletas de Mato Grosso do Sul que foram convocados pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) são do atletismo, são eles: Yeltsin Francisco Ortega Jacques (Campo Grande), Gabriela Mendonça Ferreira (Campo Grande) e Paulo Henrique Andrade dos Reis (Dourados).

Na paracanoagem Fernando Rufino de Paulo, natural de Mundo Novo, e Débora Raiza Ribeiro Benevides, de Campo Grande, são os sul-mato-grossenses em Paris.

Érika Cheres Zoaga nascida em Guia Lopes da Laguna e criada em Campo Grande, e Kelly Kethyllin Victório de Campo Grande são as outras duas atletas do Estado que disputam a Paralímpiada na modalidade do judô.

Medalhista de ouro na Paralimpíada de Tóquio 2020 (1.500m e 5.000m) e recordista mundial dos 1.500 e 5.000 metros da classe T11 (atletas cegos), Yeltisin chega novamente com o favoritismo para a conquista do ouro nas duas provas.

Yeltsin vai disputar a competição com o atleta-guia Edelson de Avila Almeida, que é natural de Iguatemi.

Já os atletas Paulo Henrique dos Reis e Gabriela Mendonça treinam na mesma equipe de atletismo, o Sesi São Paulo, e disputaram as Paralímpiadas pela primeira vez.

Paulo Henrique foi medalhista de prata no salto em distância, classe T13, no Parapan-Americano de Santiago em 2023 e também conquistou no ano passado a medalha de ouro no salto em distância no Grand Prix de Marrakesh.

Gabriela Mendonça também têm conquistas em sua carreira nos jogos Parapan-Americanos, onde ficou com a medalha de ouro no salto em distância e bronze nos 100m na edição de Lima 2019.

Outra sul-mato-grossense que será estreante nas Paralimpíadas será Érika Cheres Zoaga, judoca da classe J1 (cegos totais) categoria +70kg.

A campo-grandense, Kelly Victório, de 20 anos, faz parte da categoria até 70 kg da classe J2 (baixa visão), A judoca é do Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos Florivaldo Vargas (Ismac-MS).

Segundo a última atualização do ranking paralímpico divulgado pela Federação Internacional de Esportes para Cegos, Kelly ocupa a décima colocação.

PROGRAMAÇÃO DE MS

Conforme a programação oficial dos Jogos Paralímpicos de Paris, entre os atletas do Estado, o primeiro a estrear na Paralímpiada será o Yeltsin Jacques, que entra na pista no dia 30 de agosto, às 4h (horário de MS), para disputar a final dos 5.000m da classe T11.

No dia 2 de setembro, também às 4h, Yeltsin disputa a corrida dos 1.500m, pela fase classificatória, a final da prova acontece no dia seguinte ( 3 de setembro, às 4h08).

Seguindo a programação dos sul-mato-grossenses no atletismo, Gabriela Ferreira disputará a prova classificatória dos 100m, na classe T13, no dia 3 de setembro, às 5h (de MS). No mesmo dia, às 14h12 (de MS), a final da categoria será disputada.

Paulo Henrique, que disputa no paratletismo o salto em distância, estará competindo na final da classe T13 no dia 7 de setembro, que acontece às 4h (de MS).

No judô, dia 6 de setembro, Kelly Victório entra no tatame, a partir das 4h (de MS), para disputar os rounds preliminares da categoria -70kg, classe J2, a final acontece no mesmo dia, a partir das 10h.

Dia 7 de setembro, Erika Zoaga estreia nas paralímpiadas a partir das 3h30 (de MS), nos rounds preliminares da classe J1, da categoria +70kg, a final da categoria será disputada no mesmo dia a partir das 9h30 (de MS).

A paracanoagem terá Fernando Rufino disputando duas categorias, no dia 7 de setembro ele entra no kaiaque para disputar os 200m na classe KL2 (atletas que usam tronco e braços na remada). A semifinal inicia às 4h14 (de MS), com a final da bateria começando às 5h36 (de MS).

Débora Benevides disputa a prova de canoagem dos 200m, classe VL2, no dia 7 de setembro. As semifinais da bateria se iniciam as 4h28 (de MS), e a final da prova está marcada para acontecer às 5h52 (de MS).



No dia seguinte (8 de setembro), Rufino encerra a participação sul-mato-grossense nas paralímpiadas de Paris, disputando a medalha dos 200m pela canoa, o atleta disputa a semifinal da categoria VL2 às 4h28 (de MS), a final acontece a partir das 5h49 (de MS).

BRASIL

A delegação brasileira será a maior para uma edição dos Jogos fora do Brasil, com 280 atletas no total. São 255 com deficiência, 19 atletas-guia (18 para o atletismo e 1 para o triatlo), três calheiros da bocha, dois goleiros do futebol de cegos e um timoneiro do remo.

A maior equipe nacional fora de casa era de 259 convocados ao todo em Tóquio 2020. Já o recorde de participantes foi nos Jogos do Rio 2016, ocasião em que o Brasil sediou o evento e contou com 278 atletas com deficiência, além de atletas-guia, calheiros e goleiros, em todas as modalidades.

Saiba

A modalidade com a maior quantidade de convocados para Paris 2024 é o atletismo, categoria que o Brasil mais conquistou medalhas em Jogos Paralímpicos.

