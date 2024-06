De virada, Costa Rica vence o Água Santa e entra na zona de classificação

SÉRIE D

Na última rodada, a equipe sul-mato-grossense venceu o Netuno, como é conhecido o time paulista, por 2x0, em Diadema (SP), e se aproximou da zona de classificação para a próxima fase

Após conquistar vitória importante fora de casa na última rodada, Costa Rica e Água Santa (SP) se reencontram nesta quarta-feira (12), às 19h, no estádio Laertão. A equipe sul-mato-grossense pode entrar de vez na zona de classificação do grupo.

Para abrir o segundo turno da fase de grupos da série D do Campeonato Brasileiro, os clubes se enfrentam em momentos diferentes na temporada. Após não conquistar nenhuma vitória nos três primeiros jogos da competição, agora o Costa Rica tem duas vitórias e um empate nas últimas quatro partidas, coincidindo com o período do novo técnico, Alan George, no clube.

Em contrapartida, o Água Santa não vence há cinco jogos, incluindo a derrota no último sábado (08), para o próprio Costa Rica por 2x0, em casa. Com este acúmulo de resultados negativos, o técnico da equipe paulista, Bruno Pivetti, foi demitido do cargo.

Neste momento, a equipe de Mato Grosso do Sul ocupa a quinta colocação, com o mesmo número de pontos do Pouso Alegre (MG), quarto colocado. Em casa de mais um bom resultado nesta quarta-feira, é certo que a equipe entrará no G4 do grupo, ultrapassando o próprio adversário desta noite, que ocupa a terceira posição, com 9 pontos.

O jogo será transmitido no canal oficial do Costa Rica no Youtube, a CrecTV. Para a torcida que comparecer ao estádio, será realizado um sorteio durante o intervalo da partida. Uma camisa oficial da equipe sul-mato-grossense e uma fritadeira de ar.

Situação do grupo

A sétima rodada marcou, além da primeira vitória do Costa Rica fora de casa, a primeira derrota da Inter de Limeira (SP) na competição, diante do Maringá (PR), por 1x0, na casa da equipe paranaense. Mesmo com a derrota, o time paulista continua na liderança do grupo, com 16 pontos, mas agora empatado com a própria equipe que a derrotou no domingo.

No contexto geral, a rodada deste fim de semana foi positiva para a equipe sul-mato-grossense, com o empate em 0x0 entre Santo André (SP) e Pouso Alegre e a vitória do Patrocinense, por 2x1, contra o São José (SP).

Agora, para esta oitava rodada, “start” inicial da reta final da fase de grupos, o Pouso Alegre já enfrentou o Santo André e empataram por 1x1, em casa, na noite de ontem, terça-feira (11). Há outros dois jogos para acontecer, são eles:

Inter de Limeira (SP) x Maringá (PR) - 12/06, às 19h30.

São José (SP) x Patrocinense (MG) - 12/06, às 20h;

Confira a classificação de momento (até 12/06) do grupo 7 da série D:

Assine o Correio do Estado