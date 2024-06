Dona Celeste, mãe de Pelé, morre aos 101 anos

BRASILEIRO DE FUTSAL

Jogo é crucial para time sul-mato-grossense continuar sonhando com a classificação para o mata-mata; restam apenas quatro jogos para o fim da primeira fase

Restando quatro jogos para o fim da fase de grupos do Brasileiro de Futsal e com apenas um ponto conquistado, o CREC/Juventude precisa vencer para se aproximar da zona de classificação. Visando isso, enfrenta o América (MG) hoje, quinta-feira (20), às 19h, em Itaúna (MG).

Cinco jogos, um empate, quatro derrotas, três gols marcados e 11 sofridos. Esses são os números da equipe sul-mato-grossense na competição, mas a chave precisará virar já no próximo jogo, principalmente a eficiência ofensiva.

Em treinos divididos em dois períodos na segunda-feira (17) e terça-feira (18), o elenco chegou em Belo Horizonte (MG) na madrugada de quarta-feira (19) e treinou durante a tarde, além de um treino na manhã de hoje na Arena Hall, local da partida.

A última partida, além de ter sido o jogo do primeiro ponto do CREC/Juventude na competição, também marcou a estreia das novas contratações da equipe, trazendo cara nova para o elenco.

“Com elenco maior, além do ganho técnico, podemos aumentar o rodízio de jogadores durante a partida, o que reduz o desgaste como um todo e observamos isso na última partida. O reflexo foi imediato na partida anterior e esperamos melhor desempenho agora contra o América”, afirma Edson dos Anjos, técnico do time.

Esta será a primeira de uma sequência de dois jogos fora de casa, com a próxima marcada para o dia 30 de junho, às 16h, em Manaus, contra o Estrela do Norte (AM). Após essa sequência, volta para a Arena Maracaju para jogar sua última partida em casa na temporada, contra o Cruzeiro, no dia 6 de julho.

Sobre o grupo, ainda jogam: Cruzeiro (MG) x ADS Sapezal (MT); Passo Fundo (RS) x Fortaleza (CE); Vasco da Gama (RJ) x CRB/Traipu (AL) e Náutico (PE) x Estrela do Norte (AM). Todas as partidas da rodada serão realizadas entre os dias 20 e 25 de junho.

Confira a classificação de momento do grupo A (até 20/06):

Fonte: Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS)

AMÉRICA MINEIRO

Nos últimos três jogos, a equipe mineira tem duas derrotas, a última no domingo (16), contra o Fortaleza, por um placar de 6x3. Este jogo ficou famoso no final de semana por um dos gols mais bonitos do ano ter sido feito pelo pivô Bob, do Fortaleza.

No lance, o jogador recebe a bola na entrada da área e ao perceber a aproximação rápida do goleiro, faz um giro de costas, dando o efeito de um lençol direto para as redes. Veja o lance no vídeo abaixo:

Na competição, o América está na sétima colocação, com seis pontos conquistados, duas vitórias e três derrotas. A defesa não é das melhores da competição, com 13 gols sofridos, além de não apresentar um ataque expressivo, com 10 marcados.

Em casa, o retrospecto é positivo, com duas vitórias em dois jogos, pelos placares de 4x2 e 1x0, contra Náutico (PE) e ADS Sapezal (MT), respectivamente. Ou seja, os mineiros apostam no fator casa para conseguir sua terceira vitória e encaminhar a classificação.

