Dourados e Caarapoense conhecem seus adversários na Copinha de 2025

Campeonato Sul-Mato-Grossense

O comandante tem uma vasta história no Azulão, com três finais disputadas, e busca seu primeiro título no Campeonato Estadual de MS.

O técnico mais longevo à frente de clubes em atividade no futebol sul-mato-grossense, Mauro Marino, está confirmado no comando do Aquidauanense Futebol Clube para a temporada de 2025. Com passagens por Costa Rica, Comercial, Operário e Sete de Setembro, ele inicia sua oitava temporada consecutiva no Azulão.

O currículo de Mauro Marino é invejável, com uma trajetória marcante no Aquidauanense, clube no qual começou a trabalhar em 2008 e permaneceu até 2014. Durante esse período, conquistou títulos e o vice-campeonato estadual em 2011, após ser derrotado pelo Cene na decisão.

Após esse período, Mauro Marino passou por outros clubes do estado, mas retornou ao Aquidauanense em 2018, levando o Azulão à conquista do acesso à Série A naquele ano.

Nos anos seguintes, Mauro Marino acumulou mais dois vice-campeonatos, em 2019 e 2020, sendo superado pelo Águia Negra em ambas as edições.

Conhecido em Mato Grosso do Sul por seu trabalho com jogadores jovens e focado na formação, o Aquidauanense deve apostar em um elenco mais jovem nesta temporada.

De acordo com a programação do Aquidauanense, o elenco completo será apresentado no dia 2 de janeiro. A equipe estreia na competição em 18 de janeiro, contra o Ivinhema Esporte Clube, no Estádio Municipal Mário Pinto de Souza, em Aquidauana.



Novo formato

A 47ª edição do Campeonato Sul-Mato-Grossense terá um novo formato, com o objetivo de aumentar a emoção e atrair novamente os torcedores aos estádios. Na primeira fase, 10 equipes se enfrentarão em turno único. Após nove rodadas, os dois primeiros colocados se classificam automaticamente para as semifinais, enquanto os dois últimos serão rebaixados para a Série B.

Nas fases de semifinal, serão jogos de ida e volta, até a final. No total, o campeonato estadual terá 55 jogos.

Confira o cronograma de cada fase:

Primeira fase: 19 de janeiro a 1º de março

Quartas de final: 5 e 9 de março

Semifinal: 16 e 23 de março

Final: 30 de março e 6 de abril

Para o próximo ano, o estadual contará com premiações em dinheiro. O campeão garantirá R$45 mil, enquanto o vice receberá R$25 mil, além de outras premiações individuais.

Além das premiações, o campeão garante vaga na Série D do Campeonato Brasileiro, na Copa Verde e na Copa do Brasil do ano seguinte.

Confira abaixo a primeira rodada do Estadual de 2025.



Domingo - 19 de janeiro

FC Pantanal x Dourados

Aquidauanense x Ivinhema

Operário x Águia Negra

Naviraiense x Corumbaense

Costa Rica x Coxim

