Ex-seleção brasileira detona Vini Júnior: 'Atleta limitado, não é um cara decisivo'

Vinicius Júnior foi eleito o melhor do mundo pela Fifa na temporada de 2024

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

02/02/2026 - 23h00
O ex-jogador Giovanni deu uma opinião polêmica sobre Vinicius Júnior. O ex-meia do Santos, Barcelona e seleção brasileira afirmou que o atleta do Real Madrid é um jogador "normal".

Vinicius Júnior foi eleito o melhor do mundo pela Fifa na temporada de 2024. Para Giovanni, porém, o atacante do Real Madrid não é um "jogador decisivo".

"(Um jogador) Normal. No Real ele tem uma outra importância. É um atleta limitado. É mais drible em velocidade. Só. Se você colocar um cara forte e rápido com ele, para mim, ele não vai fazer nada", disse Giovanni, em entrevista ao programa Benja Me Mucho, do jornalista Benjamin Bach, no YouTube.

O ex-meia ainda criticou a atual safra de jogadores da seleção brasileira. "(Vinicius Jr.) Vai passar algumas jogadas, sim. Mas ele não é um cara decisivo. Hoje na seleção nós não temos caras decisivos. Sabem jogar, com a bola no pé, mas não tem um cara como nós tínhamos, como Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Romário, Ronaldo... não tem", completou.

No último domingo, 1, Vinicius Júnior foi um dos destaques da vitória do Real Madrid por 2 a 1 sobre o Rayo Vallecano, pelo Campeonato Espanhol. O brasileiro anotou um golaço no primeiro tempo do jogo.

Giovanni foi revelado no futebol paraense e ganhou projeção nacional com a camisa do Santos. Na Europa, se destacou por Barcelona e Olympiacos, recebendo o apelido de "Messias". Ele disputou a Copa do Mundo de 1998.

Corinthians marca no fim e vai à prorrogação, mas fica com o vice no Mundial de Clubes feminino

As Brabas fizeram um jogo de superação, empataram por 2 a 2 com um gol de pênalti no último minuto, mas perderam na prorrogação por 3 a 2 neste domingo, em Londres, na Inglaterra.

01/02/2026 20h00

Corinthians foi derrotado pelo Arsenal por 3 a 2, em Londres

Corinthians foi derrotado pelo Arsenal por 3 a 2, em Londres Rodrigo Gazzanel / Corinthians/Divulgação

Na primeira edição do Mundial de Clubes feminino da Fifa, o Corinthians ficou com vice-campeonato. Diante do Arsenal, uma das melhores equipes do mundo, as Brabas fizeram um jogo de superação, empataram por 2 a 2 com um gol de pênalti no último minuto, mas perderam na prorrogação por 3 a 2 neste domingo, em Londres, na Inglaterra.

O time inglês foi campeão porque impôs sua superioridade técnica, melhor organização tática e aproveitou as falhas da defesa corintiana em dois gols. As inglesas tiveram posse de bola superior a 60%, sempre "empurrando" o time brasileiro para dentro de sua área.

Outro fator pesou na balança: a diferença de calendário e de condição física. Enquanto as brasileiras estão iniciando a temporada; as inglesas estão em plena disputa das competições. Desconfortável, o Corinthians apostou nas faltas e nos escanteios.

Dono do título da Champions League feminina na temporada 2024/25 e melhor time do mundo de acordo com a Bola de Ouro, da revista France Football, a equipe inglesa mostrou variações táticas que encurralaram a zaga corintiana. Por isso, a goleira Letícia foi a melhor em campo.

Os ataques ingleses, ora pelas laterais, ora pelo centro da defesa, faziam com que a bola sempre rondasse a área corintiana. Foi assim que saiu o primeiro gol, aos 14, com Olivia Smith, após falha da defesa corintiana.

Campeão da Libertadores no ano passado, o Corinthians conseguiu uma resposta rápida e importante seis minutos depois. O empate veio com a jogada mais forte: a bola parada. Após escanteio, Gabi Zanotti empatou.

Além da qualidade técnica, as Gunners tiveram a vantagem de decidir o título em casa, no Emirates Stadium, em Londres. Mas a vantagem foi pequena. No duelo das torcidas, a partida foi mais equilibrada. Mesmo em menor número, os corintianos cantaram o jogo todo, lembrando o clima na Neo Química Arena, em Itaquera.

Novamente "rodando" a bola com paciência e precisão, em busca de espaço no segundo tempo, o Arsenal conseguiu o segundo gol aos 13 minutos com Wubben-Moy, de cabeça. A vantagem no placar refletia a superioridade inglesa.

O time inglês desperdiçou várias oportunidades e não conseguiu transformar seu volume de jogo em vantagem numérica.

Foi aí que entrou a velha mística corintiana. No último lance do tempo normal, a árbitra mexicana Katia Mendoza anotou pênalti com auxílio VAR. Victória Albuquerque converteu com um chute no meio do gol: 2 a 2.

Na prorrogação, outro erro da defesa corintiana, agora com Duda Sampaio. Bola perdida no meio. Contra-ataque letal. Foord avançou, chutou cruzado e definiu a final.

Pantanal bate o Costa Rica e vence a 2ª consecutiva no Estadual

Com gols de Coruja e Corona, a equipe soube administrar o resultado até o fim

01/02/2026 18h10

Coruja marcou o primeiro gol do time campo-grandense

Coruja marcou o primeiro gol do time campo-grandense Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Pela terceira rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense, o Pantanal venceu o Costa Rica por 2 a 1 no Estádio das Moreninhas neste domingo (1°) em Campo Grande, e emplacou a segunda vitória consecutiva no Estadual. Com gols de Coruja e Corona, a equipe soube administrar o resultado até o fim e se estabilizou após começo irregular na competição. 

O placar foi inaugurado com participação decisiva de Jean. O meia com passagens por São Paulo e Palmeiras cobrou falta rápida pela esquerda, Coruja tabelou com Max Eduardo e entrou livre na área para deslocar o goleiro Pereira aos 31' da primeira etapa. Aos 6' da etapa complementar, Corona ampliou em grande estilo, acertando um chute de primeira dentro da área após cobrança de escanteio, sem chance de defesa.

O Costa Rica diminuiu aos 24' do seguindo tempo, quando, em cobrança de pênalti,  Fernando deslocou o goleiro Rhuan, gol que não evitou a derrota dos visitantes. Com a vitória, o Pantanal soma sete pontos, duas vitórias em três jogos e sobe para o G-4, enquanto o Crec fica na 5ª colocação, com quatro. 

Como foi a rodada?

No sábado (31), o Bataguassu, vice-campeão da serie-B venceu o Corumbaense fora de casa em um jogo movimentado. O Carijó da Avenida saiu na frente com gols de Gabriel Lima e Charles, ainda no primeiro tempo, mas sofreu a virada na etapa final.

Chileno e Alex Choco, duas vezes, garantiram o triunfo do "Bata" por 3 a 2, com o gol decisivo saindo nos acréscimos. Com o resultado, Bataguassu chegou aos sete pontos e ocupa vice-liderança. Já o Corumbaense segue com apenas um ponto e divide a lanterna com o CR Aquidauana.

Também no sábado, o Naviraiense buscou a virada fora de casa contra o lanterninha Aquidauana. O time da casa abriu o placar no primeiro tempo com Geandro, após jogada de escanteio, mas o Jacaré reagiu no segundo tempo. João Carlos empatou aos 6' da etapa complementar e, aos 41' Porto marcou de carrinho após cruzamento pela direita, garantindo a vitória por 2 a 1.

Abrindo a rodada, o Dourados AC conquistou a primeira vitória no Estadual. Jogando em casa, o DAC venceu o Águia Negra por 1 a 0, em partida marcada pelas boas atuações dos goleiros. O único gol do jogo saiu no segundo tempo, com Luizinho convertendo cobrança de pênalti.

No fim deste domingo, Ivinhema e Operário fecham a rodada, confronto disputado no Estádio Saraivão, em Ivinhema. 

