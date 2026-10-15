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F-1 tem só 3 vagas em aberto para 2027 após anúncio de Rafa Câmara; veja como está o grid

A escuderia que ainda não definiu sua dupla de pilotos é a Racing Bulls

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

15/10/2026 - 13h45
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Nesta quinta-feira, 15, o grid da Fórmula 1 para 2027 ganhou uma cara nova, com a Haas anunciando a contratação de Rafa Câmara. Assim, com grande parte das equipes com seus pilotos definidos, restam apenas mais três vagas na principal categoria do automobilismo para a próxima temporada.

A escuderia que ainda não definiu sua dupla de pilotos é a Racing Bulls. Atualmente, Liam Lawson e Arvid Lindblad guiam os carros do time e fazem um bom 2026. Enquanto o primeiro soma 75 pontos no Mundial, o segundo tem 38, deixando a equipe na 5ª colocação no Mundial de Construtores. Assim, devido ao bom desempenho, eles devem ser mantidos no posto para o ano que vem

A outra vaga é justamente na Haas, que, após anunciar Rafa Câmara, ainda não definiu seu outro piloto para a próxima temporada. Porém, Oliver Bearman é o favorito para a outra vaga. O inglês já vem guiando o carro norte-americano e tem agradado pela segunda temporada seguida, devendo ter seu vínculo mantido

ATÉ O MOMENTO, O GRID DA FÓRMULA 1 PARA 2027 TEM A SEGUINTE SITUAÇÃO:

Haas: Rafa Câmara

McLaren: Lando Norris e Oscar Piastri

Ferrari: Charles Leclerc e Lewis Hamilton

Mercedes: Kimi Antonelli e George Russell

Alpine: Pierre Gasly e Franco Colapinto

Williams: Alex Albon e Carlos Sainz

Audi: Gabriel Bortoleto e Nico Hülkenberg

Cadillac: Valtteri Bottas e Sergio Pérez

Aston Martin: Fernando Alonso e Lance Stroll

Em 2027, Câmara vai substituir o francês Esteban Ocon. Atualmente o brasileiro disputa a F2, pela equipe Invicta Racing e lidera a competição com 207 pontos, restando duas etapas (quatro corridas) para a conclusão da temporada.

FUTEBOL

Angelina e Bruninha são cortadas da seleção brasileira, que enfrenta a Argentina na terça

A lateral Bruninha sofreu uma entorse no joelho direito e a meio-campista Angelina teve fratura nasal

11/10/2026 23h00

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Meio-campista Angelina sofreu um trauma direito na face

Meio-campista Angelina sofreu um trauma direito na face Divulgação: CBF

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A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou neste domingo os cortes das atletas Angelina e Bruninha. Elas sofrerem lesões na vitória da seleção brasileira por 3 a 1 sobre a Argentina, no sábado, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

A lateral Bruninha, do Gotham FC, entrou no segundo tempo no lugar de Raissa Bahia e sofreu uma entorse no joelho direito. A atleta passou por uma avaliação clínica e radiológica, nas quais foi confirmada a ruptura completa do ligamento cruzado anterior (LCA). A jogadora fará tratamento com a delegação brasileira até o fim da Data Fifa de outubro para posterior programação cirúrgica.

Já a meio-campista Angelina, do Orlando Pride, sofreu um trauma direto na face e foi diagnosticada com fratura nasal. A autora do terceiro gol da vitória brasileira dará continuidade ao tratamento junto ao seu clube.

O Brasil volta a enfrentar a Argentina nesta terça-feira, às 20h30, no segundo amistoso nesta Data Fifa, na Arena de Pernambuco, no Recife. O Brasil deve ter a volta do técnico Arthur Elias, da zagueira Tarciane e das atacantes Kerolin e Bia Zaneratto, que estavam suspensos e não enfrentaram as rivais sul-americanas neste sábado.

As argentinas ocupam apenas a 30ª posição no ranking da Fifa e estão classificadas para a Copa do Mundo de 2027, que acontece no Brasil.

Calendário

Campeonato Sul-Mato-Grossense começará dia 9 de janeiro

Cronograma divulgado pela CBF levou em consideração a paralisação para a Copa do Mundo Feminina

11/10/2026 18h15

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Confronto entre Pantanal e Ivinhema, em março deste ano

Confronto entre Pantanal e Ivinhema, em março deste ano Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

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Conforme o calendário do futebol profissional divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o Campeonato Sul-Mato-Grossense tem o início previsto para o dia 9 de janeiro e segue até 7 de março. 

O cronograma foi feito seguindo o planejamento da entidade para o ciclo 2026-2029 e levou em consideração a paralisação para a Copa do Mundo Feminina, exigência da FIFA para os países-sede.

A competição, com dez clubes, tem reunião do Conselho Técnico no próximo dia 9 de novembro, para definir formato de disputa, regulamento e outros detalhes.

Finalistas do Campeonato Estadual deste ano, Operário FC e AA Bataguassu conseguiram vaga para disputa da Série D do Campeonato Brasileiro.

A competição começa no dia 4 de abril e segue até 12 de setembro, com paralisação entre 19 de junho a 10 de julho, durante a primeira fase da Copa do Mundo Feminina.

A novidade do calendário está na extensão do período para disputa da Copa do Brasil, que em 2027 começa logo no dia 6 de janeiro, com 128 clubes.

Seis datas serão em fins de semana, entre elas as cinco últimas da competição, das quartas de final à decisão, dia 5 de dezembro.

Além de Operário e Bataguassu, respectivamente campeão e vice, Mato Grosso do Sul terá um terceiro representante, o campeão da Copa MS, que acontece entre os dias 28 de outubro e 6 de dezembro.

Os campeões estaduais de 2026 entram na competição na segunda fase, desde que não sejam da Série A, que é o caso do Galo. Estes seguem com a vaga direta para a quinta fase, atendendo a pedidos de clubes e federações.

Competições regionais, as Copas (Verde, Sul-Sudeste e do Nordeste) serão disputadas de 24 de março a 13 de junho. Campeão estadual, o Operário disputa mais uma vez a Copa Verde como único representante do Estado.

Séries A e B do Brasileiro

A Copa do Mundo Feminina acontecerá entre 24 de junho e 25 de julho do próximo ano, período durante o qual não haverá partidas das Séries A e B do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. A Série B será realizada de 20 de março a 27 de novembro, com os playoffs de acesso nos dias 23 e 27.

Calendário do Futebol do Brasil profissional masculino de 2027

  • Copa do Brasil - 6 de janeiro a 5 de dezembro
  • Campeonatos Estaduais - 9 de janeiro a 7 de março
  • Supercopa Rei - 24 de janeiro
  • Série A - 27 de janeiro a 1º de dezembro
  • Série B - 20 de março a 27 de novembro
  • Copas Regionais (Copa Verde, Sul-Sudeste e do Nordeste) - 24 de março a 13 de junho
  • Série C - 4 de abril a 31 de outubro
  • Série D - 4 de abril a 12 de setembro

 

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