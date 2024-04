Flamengo ajusta estratégia e reserva titulares para brasileirão

Flamengo vai enfrentar o Bolivar pela Libertadores - Reprodução: Flamengo via X

O Flamengo, com olhos fixos no campeonato Brasileiro, optou por poupar sete de seus principais jogadores para o próximo confronto da Copa Libertadores contra o Bolívar, líder do grupo.

A decisão estratégica foi tomada considerando o clássico iminente contra o Botafogo no Brasileirão, que ocorrerá neste fim de semana.

Os desfalques começaram com os cortes de Allan, por condições médicas relacionadas à altitude, e Léo Pereira, que enfrenta um problema viral.

Ambos não participarão do jogo em La Paz, marcado para esta quarta-feira.

A lista de ausências inclui ainda outros cinco titulares que ficarão no Rio de Janeiro focados no treinamento para o clássico das 11 horas, domingo, no Maracanã.

O técnico Tite decidiu manter a equipe principal em preparação para o Brasileirão, considerando que o Flamengo joga não apenas para manter-se competitivo na Libertadores, mas também para assegurar a liderança isolada no campeonato nacional.

Com sete pontos já acumulados no Brasileirão, um ponto à frente do rival Botafogo, a equipe busca maximizar seus resultados antes da pausa para a Copa América.

Para o duelo contra o Bolívar, a escalação do Flamengo contará com poucos titulares habituais.

Rossi, De la Cruz e Bruno Henrique são esperados no time titular, enquanto novas oportunidades surgirão para jogadores como Gerson e Igor Jesus no meio-campo, além de potenciais surpresas no ataque, como o jovem Lorran.

Esta estratégia de rodízio e foco no campeonato nacional reflete a priorização do Flamengo em acumular pontos no Brasileirão, visando uma vantagem significativa antes de enfrentar as ausências durante a Copa América.

Assim, Tite e sua equipe técnica buscam equilibrar o desafio de competir em duas frentes, fazendo uso da ciência e planejamento estratégico para otimizar o desempenho e a saúde dos jogadores.