Flamengo segura Corinthians com um a menos e vai à final da Copa do Brasil

O Flamengo jogou com um a menos desde o primeiro tempo, segurou o Corinthians e vai à final da Copa do Brasil com o empate por 0 a 0 neste domingo (20).

A partida aconteceu na Neo Química Arena e teve Bruno Henrique fora desde os 27 minutos.

O primeiro jogo foi 1 a 0 para o Flamengo. Alex Sandro marcou o gol da equipe no Maracanã. A final será contra o Atlético-MG. O Galo bateu o Vasco e avançou. A decisão será nos dias 3 e 10 de novembro e os mandos ainda serão sorteados pela CBF.

Os dois times voltam a jogar na próxima semana. O Corinthians encara o Racing no jogo de ida da semifinal da Sul-Americana. O jogo é na quinta, às 21h30, na Neo Química Arena. O Flamengo joga somente no sábado contra o Juventude, às 19h, no Maracanã.

O Corinthians teve recorde de público no ano na Arena. Foram mais de 46 mil presentes.

Como foi o jogo

O Corinthians foi melhor no primeiro tempo, mas não conseguiu reverter em chances perigosas. A equipe até teve chegadas interessantes, mas finalizou pouco e deu alguns espaços defensivos.

Com um a mais, o Timão tentou pressionar nos minutos finais, mas não conseguiu balançar a rede. Quem chegou ao gol ainda no início foi o Fla, mas Alex Sandro estava impedido na jogada.

O Flamengo não chegou nem perto do bom jogo que fez no Maracanã. Dominado no início, o time até melhorou ao ficar mais tempo com a posse de bola e apostar nas saídas em velocidade, mas a expulsão de Bruno Henrique aos 27 minutos acabou com qualquer esperança na primeira etapa.

Filipe Luís ainda decidiu abrir mão de Gabigol para colocar Fabrício Bruno, deixando o time sem nenhum atacante. O rubro-negro conseguiu se segurar até o intervalo com o meio-campo mais povoado e fazendo o tempo passar.

O Fla ainda reclamou de uma não expulsão de Gustavo Henrique em lance com Arrascaeta. O Fla perdeu De la Cruz logo aos sete minutos do segundo tempo.

O uruguaio saiu chorando após sentir a coxa. Alcaraz foi a opção de Filipe Luís, que também optou por voltar com Ayrton Lucas na vaga de Alex Sandro. A postura em campo foi de se segurar como dava, fechando ao máximo os espaços, mas ainda sofrendo com a pressão e chegando pouco.

Wesley foi quem apareceu melhor. O Corinthians fez todas as alterações antes dos 30 minutos para tentar retomar o controle do meio e chegar melhor, mas não adiantou. Rossi foi obrigado a fazer pelo menos uma grande defesa e a equipe pressionou muito na segunda etapa, mas teve dificuldades de fazer valer a vantagem numérica.

No fim, nada saiu como esperado pelo técnico Ramón Díaz e o 0 a 0 se manteve. Clima hostil antes do clássico O "clima hostil" prometido pelos corintianos se materializou em episódios de violência. A tensão esteve no ar da Neo Química Arena, mas também espalhada por São Paulo antes do confronto.

Torcedores flamenguistas relataram emboscada a uma caravana na Rodovia Presidente Dutra. Houve também um ataque a pedradas na chegada de uma van, que transportava rubro-negros de Campinas ao estádio.

O policiamento foi reforçado, com Tropa de Choque e cavalaria. Até o momento, não houve confirmação da PM sobre feridos nos incidentes, mas pessoas que estariam envolvidas nos episódios foram identificadas ao tentarem entrar na Arena. Fiel ensurdecedora Foi sob gritos de "hoje é guerra" e "o Corinthians veio para vencer, e o Flamengo 'se f....'" que o elenco rubro-negro foi recebido no campo.

Houve resposta do lado visitante, que lotou a área reservada, quando provocado pelos donos da casa. Porém, o barulho da torcida corintiana foi ensurdecedor durante os 90 minutos de partida.

Os rubro-negros também lotaram o setor visitante. A arbitragem recebeu incontáveis vaias, principalmente enquanto o VAR analisava o impedimento no gol de Alex Sandro, ainda no primeiro tempo. Lances importantes Não valeu.

Aos oito minutos do primeiro tempo, Arrascaeta cobrou falta na área e Alex Sandro desviou para o fundo do gol. O jogador, porém, estava impedido e o lance foi anulado. Salvou.

Aos 17, Matheus Bidu tabelou a esquerda, avançou e bateu para o gol. Rossi apareceu bem e desviou para escanteio. Incrível. Aos 23, Arrascaeta cobrou falta na área e a zaga teve dificuldades para afastar. A bola ficou solta na frente de Hugo Souza, mas foi isolada na sequência.

Perto. Aos 46, Romero fez jogada individual na esquerda e cruzou na área. Charles desviou com perigo, mas direto para fora. Bem perto. No primeiro minuto do segundo tempo, Yuri Alberto recebeu ótimo cruzamento e cabeceou para o gol. Léo Pereira chegou para desviar. Tranquilo.

Aos 10 minutos, Romero fez boa tabela com Garro e recebeu perto da área, arriscando o chute. Léo Pereira desviou e Matheuzinho finalizou, mas Rossi defendeu. Tirou. Aos 13, Gerson partiu em velocidade e acionou Wesley. O lateral foi até a linha de fundo e arriscou o chute, mas Hugo foi bem para colocar para fora. Espetacular.

Aos 15, Yuri Alberto recebeu bom passe e chutou cruzado, obrigando Rossi a fazer uma grande defesa para salvar o Flamengo. Errou.

Aos 24, Talles Magno fez linda jogada na direita e Yuri Alberto tentou a cabeçada, mas errou e mandou sem direção. Romero caiu e sequer chegou na bola.

Não deu. Aos 26, Gerson chutou e a bola bateu na mão de Garro dentro da área. Daronco não marcou nada e o VAR também não chamou. Saiu. Aos 40, Gerson fez linda jogada, deixou Carrillo no chão e bateu para o gol, mas mandou para fora. Agarrou.

Aos 42, Giovane saiu sozinho em velocidade do campo de defesa, chegou na área e finalizou, mas parou nas mãos de Rossi.