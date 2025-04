Ex-Operário, lendário goleiro Manga morre aos 87 anos

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Goleiro titular do Operário na histórica campanha no Brasileiro de 1977 e ídolo por Botafogo (RJ) e Internacional (RS), morreu o lendário Haílton Corrêa de Arruda, conhecido como Manga, aos 87 anos.

Nascido em Recife (PE) e revelado pelo Sport (PE), Manga conquistou três pernambucanos antes de partir para o Botafogo, clube onde ficaria por mais tempo na carreira. No Estrela Solitária, venceu o Campeonato Carioca quatro vezes e o Rio-São Paulo três vezes, além de ter sido convocado pela primeira vez para a seleção brasileira, sendo titular na Copa do Mundo de 1966, na Inglaterra.

Com 20 troféus conquistados pelo alvinegro, é até hoje o nome mais vitorioso dos quase 121 anos de história do clube. Após seu tempo no Botafogo, foi para o Uruguai, jogar pelo Nacional, onde conquistou quatro Campeonatos Uruguaios consecutivos e uma Libertadores, em 1971, mesmo ano que também ergueu o Intercontinental, o Mundial de Clubes da época.

Na volta ao futebol brasileiro, Manga assina com o Internacional e vence três estaduais (1974, 1975 e 1976) e foi bicampeão nacional, em 1975 e 1976. Após um tempo em terras gaúchas, o goleiro vai para o Mato Grosso do Sul (na época, Mato Grosso), jogar pelo Operário.

Além da conquista do Campeonato Mato-Grossense, em 1977, participou da campanha do Brasileiro daquele mesmo ano, que ficaria conhecida por ter sido a melhor jornada de um clube sul-mato-grossense na história da competição, ficando na 3ª colocação. Nas redes sociais, o clube campo-grandense se manifestou após a morte do ídolo.

“O Operário Futebol Clube comunica com profundo pesar o falecimento do ex-goleiro Manga (Haílton Corrêa de Arruda), ídolo eterno do nosso clube e um dos maiores nomes da história do futebol brasileiro.

Manga faleceu nesta terça-feira, 08 de abril de 2025, aos 87 anos, deixando um legado de coragem, talento e amor pelo futebol. Foi em 1977/78 que Manga marcou para sempre a história do Operário, liderando o time com defesas memoráveis na campanha lendária que levou o Galo ao 3º lugar no Campeonato Brasileiro, um feito histórico para o futebol sul-mato-grossense. Mais do que um goleiro, Manga foi símbolo de garra, carisma e respeito. Sua chegada a Campo Grande foi marcada pela mobilização da torcida, que arrecadou fundos para vê-lo vestir o manto alvinegro. Hoje, nos despedimos com tristeza, mas com o coração cheio de gratidão. Obrigado, Manga. O Morenão te aplaudiu. O Operário jamais te esquecerá”.

No final da carreira, ainda jogaria por Coritiba (PR), Grêmio (RS) e Barcelona de Guayaquil (EQU), pendurando as chuteiras aos 45 anos de idade. No Brasil, comemora-se o Dia do Goleiro, que é comemorado em 26 de abril, definida em sua homenagem por seu aniversário.

Manga estava internado no Hospital Rio Barra, na zona oeste do Rio de Janeiro, devido um câncer de próstata. João Paulo de Magalhães Lins, presidente do Botafogo, ofereceu o salão nobre de General Severiano para a realização do velório do ídolo, mas ainda não há nenhuma confirmação de dia e horário.

Assine o Correio do Estado