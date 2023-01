Flamengo vai ao Mundial com elenco mais caro da história do Brasil

Ameaça

Endereçada à sede do clube, que fica em Corte Lambruschini, na cidade de Gênova, a "encomenda" foi dirigida ao ex-presidente Edoardo Garrone

Com apenas duas vitórias em 20 rodadas e na vice-lanterna do Campeonato Italiano, a Sampdoria recebeu, nesta segunda-feira, um envelope com uma bala de festim no seu interior. Além da munição, os dirigentes do clube acharam ainda um bilhete com a seguinte inscrição: "Desta vez é de festim, da próxima, será de verdade."



Endereçada à sede do clube, que fica em Corte Lambruschini, na cidade de Gênova, a "encomenda" foi dirigida ao ex-presidente Edoardo Garrone e ao acionista majoritário do clube desde 2014, Massimo Ferrero.



O caso está sendo inspecionado pela Divisão de Investigações Gerais e Operações Especiais (Digos), que é uma agência do Ministério do Interior Italiano. A péssima campanha da equipe no Campeonato Italiano torna o clima ainda mais tenso na cidade. Nesta segunda-feira, um grupo de 70 torcedores fez um protesto em frente à sede de uma das empresas do ex-presidente do clube.





Massimo Ferrero vem sendo alvo de críticas por parte da torcida por causa da gestão financeira do Sampdoria. Na parte esportiva, o rebaixamento da equipe no Italiano é praticamente dado como certo. A equipe de Gênova soma apenas nove pontos e só está à frente da Cremonese, que tem um a menos.



Nos últimos cinco jogos a Sampdoria sofreu quatro derrotas e somou apenas uma vitória. O Spezia, primeiro time que está fora da zona de rebaixamento na tabela de classificação, tem 18 pontos. Em meio à crise que toma conta do clube, a equipe busca uma reação imediata na próxima segunda-feira visitando o Monza.

