Flamengo viaja para Marrocos com turbulência Vidal e Vítor Pereira 'offline'

Em risco

Comercialinos perderam em casa nesta quarta-feira, segundo revés em dois jogos

Comercial havia sido derrotado pelo Operário no último fim de semana Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Derrotado por 3 a 1 no último domingo (29) no clássico diante do Operário, o Comercial sofreu nova derrota, desta vez para o Coxim.

O clube do interior bateu os comercialinos por 1 a 0 com gol de Tales, já na etapa complementar do confronto, válido pela primeira rodada do Estadual.

Sem grandes lampejos e momentos criativos, o Comercial foi encurralado pelo modo de jogo dos visitantes, que usaram a amplitude do campo e o poderio ofensivo de seus laterais para construírem as jogadas.

Com duas derrotas em dois jogos, zerado na competição e com um saldo de gols negativo, o descontentamento do treinador e dos próprios jogadores com o desempenho diante dos poucos pagantes presentes no Estádio Jacques da Luz, dá mostras de que as preocupações do Comercial neste Sul-Mato-Grossense serão mesmo a permanência na primeira divisão de MS.

Ao Correio do Estado, o atacante de apenas 20 anos falou sobre a importância da vitória, conquistada fora de casa, além de destacar a emoção de marcar seu primeiro gol como profissional. O atacante marcou na saída do goleiro, após belo lançamento de seu companheiro.

“A sensação foi muito boa, meu primeiro gol como profissional, resultado de muito trabalho e muita oração. Trabalhei muito para estar aqui, curtir hoje e continuar trabalhando para fazer mais gols. É difícil descrever a sensação do gol, sempre quando o passe chega, sempre busquei mentalizar o primeiro gol, - será que é agora?-, felizmente foi”, destacou.

Natural de São Paulo, o jovem firmou contrato com o Coxim até o fim de 2023. “Cheguei em Mato Grosso do Sul logo após o natal, passei o ano novo já no Estado, isso para buscar os objetivos firmados entre mim e o clube”, finalizou.

Descontente, o treinador do Comercial, Ronildo Rocha, pouco falou após a partida. “Resultado negativo, infelizmente não era o que queríamos, trabalhamos bastante durante a semana para ver se conseguimos algo positivo, infelizmente não aconteceu”, destacou Rocha, efetivado no cargo há cerca de uma semana do início do torneio.

Lanterna do Grupo A, o Comercial já disputou dois confrontos como mandante. Último colocado da chave ao lado de Operário, Coxim, Serc Chapadão e Costa Rica, o Colorado visita o Crec no próximo dia 12 no Laertão, em Costa Rica. Cabe destacar que os quatro primeiros colocados de cada grupo avançam ao mata-mata da competição.

Torneio

No mesmo horário, o Novo, de Sidrolândia venceu o Operário de Caarapó, pelo mesmo placar e conquistou a primeira vitória na competição. O clube vinha de derrota diante do Aquidauanense no último final de semana.

