Fórmula Truck terá etapa no Autódromo Internacional em Campo Grande

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A Fórmula Truck divulgou o pré-calendário da competição para a temporada de 2025, que inclui uma pista internacional e o retorno dos competidores ao Autódromo Internacional Orlando Moura, em Campo Grande.



O autódromo está localizado na BR-262, na saída para Três Lagoas, a cerca de 15 quilômetros do centro da Capital.



Nesta edição, serão 10 etapas realizadas em oito municípios no Brasil e uma etapa fora do país, em Rivera, no Uruguai. Além disso, a competição contará com a participação do piloto sul-mato-grossense Fabrício Berton, que iniciou na modalidade neste ano.

Reprodução Redes Sociais

Piloto sul-mato-grossense

No dia 30 de julho, o empresário Fabrício Berton, estreante na modalidade, disputou a 4ª etapa da Fórmula Truck deste ano, realizada pela primeira vez no Autódromo Internacional Orlando Moura.

O empresário, que atua no ramo de reciclagem, foi o único sul-mato-grossense a disputar a prova. Apaixonado pela modalidade, sempre acompanhou as competições no autódromo local sempre que a categoria passava pela região. Assim que surgiu a oportunidade de estar entre os pilotos, ele não a deixou passar.

“Passei um ano me preparando. Fiz a Escolinha do Césinha, em Londrina, e tenho treinado muito para conhecer o caminhão. Terei muitas provas de adaptação pela frente, mas sinto que estou evoluindo a cada vez que vou à pista. Em Campo Grande será uma corrida muito melhor do que foi a de Cascavel”, disse Fabrício ao Jornal do Oeste.

Temporada



A temporada terá início no dia 16 de fevereiro, em Interlagos, na cidade de São Paulo (SP), com encerramento no dia 7 de dezembro, em Cascavel (PR). A maior parte das disputas ocorrerá nos estados do Rio Grande do Sul e do Paraná.

De acordo com o Agora Informa, a organização do evento está a cargo da GT Truck Eventos e conta com o apoio das federações de automobilismo de Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul.

O presidente da GT Truck Eventos, Gilberto Hidalgo, ressaltou que a preparação para a abertura do evento está em andamento. A expectativa para a corrida em Interlagos é de um grande público, o que representará um marco na história da Fórmula Truck.

Pista



A pista do circuito, em sentido anti-horário, tem 3.433 metros de extensão, com três curvas para a direita e seis para a esquerda. O traçado dispõe de uma das maiores retas do Brasil, com 960 metros.

Calendário da Fórmula Truck 2025

16 de fevereiro – São Paulo (SP)

16 de março – Rivera (Uruguai)

13 de abril – Guaporé (RS)

18 de maio – Cascavel (PR)

15 de junho – Campo Grande (MS)

3 de agosto – Local a definir

14 de setembro – Santa Cruz do Sul (RS)

12 de outubro – Tarumã (RS)

9 de novembro – Londrina (PR)

7 de dezembro – Cascavel (PR)

Assine o Correio do Estado