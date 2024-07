Gesto fascista rende suspensão de 2 jogos a herói turco

COPA AMÉRICA

Brasil não vai bem mais uma vez, empata com a Colômbia e classifica em segundo do grupo, com cinco pontos; nas quartas de final, a seleção enfrenta o Uruguai, no sábado (06)

Nascido em Campo Grande e de origem terena, o volante Éderson finalmente entrou em campo nesta Copa América, após não sair do banco nas duas primeiras rodadas. Porém, a estreia dele foi ofuscada pelo empate frustrante em 1x1 contra a Colômbia, o que levou a seleção brasileira a passar em segundo lugar do grupo D.

Éderson entrou aos 28min da segunda etapa, no lugar do outro volante João Gomes, que não vinha jogando bem. O campo-grandense não participou de muitas ações do jogo, mas deu origem a uma chance perigosa criada pela Colômbia, do qual Borré desperdiçou.

Segundo o aplicativo Sofascore, especializado em estatísticas, o volante venceu três de cinco duelos, sofreu uma falta e realizou um desarme, além de um drible bem sucedido, o que acarretou em uma nota 6.5 ao jogador. No ataque, o jogador e a seleção não conseguiram ser eficientes no final do jogo e acabou ficando com a segunda posição do grupo.

Nesse cenário já confirmado, o adversário do Brasil nas quartas de final será o Uruguai, uma das favoritas ao título, que tem 100% de aproveitamento, nove gols marcados e apenas um sofrido. Com a suspensão de Vinícius Júnior por receber o segundo cartão amarelo, mudanças na equipe titular serão feitas, o que pode gerar uma disputa de vaga entre os meias e atacantes do elenco brasileiro.

Sobre o jogo e competição

Mesmo com a vitória por 4x1 sobre o Paraguai na última rodada, a seleção brasileira entrou em campo pressionada por um resultado positivo diante da Colômbia, nesta terça-feira (02). Na escalação inicial, Dorival não fez grandes mudanças, apenas tirou Savinho da ponta direita e voltou com Raphinha, o que gerou críticas de torcedores nas redes sociais.

Com ínicio de jogo pegado em faltas, a seleção começou tomando a iniciativa no ataque, mas quase foi surpreendida por um chute no travessão do craque colombiano James Rodríguez. Porém, cinco minutos depois, em cobrança de falta próxima à grande área, Raphinha bateu com perfeição no ângulo do goleiro Camilo Vargas.

Após o gol, o Brasil passou a jogar de maneira mais reativa, tentando explorar os espaços da defesa adversária, mas não surtiu efeito. Aos 18min, em momento de grande pressão colombiana, o zagueiro Davinson Sánchez marcou de cabeça, mas depois de longos minutos de análise do VAR, o juiz venezuelano anulou.

O jogo esfriou e ambas as equipes não tiveram grandes oportunidades depois da anulação, mas aos 42min, Vinicius Júnior invadiu a área e foi derrubado pelo lateral direito Daniel Muñoz, e o árbitro nada assinalou, apenas o escanteio para o Brasil. Após vários replays por diferentes ângulos, ficou claro o toque do defensor colombiano na perna do camisa 7 brasileiro, mas mesmo assim o pênalti não foi marcado.

No final do primeiro tempo, aos 47min, em erro na saída de bola e vacilo defensivo de Lucas Paquetá, o mesmo lateral que fez o pênalti não marcado, Daniel Muñoz, marcou o gol para a Colômbia, deixando o jogo empatado antes do intervalo.

Na volta para etapa final, Dorival sacou Lucas Paquetá da equipe e colocou Andreas Pereira, ex-Flamengo. Mesmo com algumas mudanças durante os 45min finais, a seleção não conseguiu criar chances de gol e viu a Colômbia dominar as ações da partida. No final do jogo, o atacante do Internacional Rafael Borré perdeu uma oportunidade inacreditável quase sem goleiro.

Assim permaneceu até o final, 1x1 e apenas cinco pontos conquistados pela seleção brasileira na fase de grupos. Com o resultado, a equipe brasileira enfrenta o Uruguai, sábado (06), às 21h (horário de Brasília). Confira o chaveamento da competição:



Fonte: Confederação Sul-americana de Futebol (Conmebol)

Saiba

Na manhã desta quarta-feira (03), a Confederação Sul-americana de Futebol (Conmebol) confirmou erro de arbitragem em não marcar pênalti em Vinicius Júnior no jogo contra a Colômbia.

