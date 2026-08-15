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Ginástica rítmica: Brasil é bronze e garante vaga em Los Angeles 2028

Equipe brasileira volta ao pódio mundial após duas pratas em 2025

Agência Brasil

15/08/2026 - 17h00
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O conjunto brasileiro de ginástica rítmica está classificado para os Jogos Olímpicos de Los Angeles, nos Estados Unidos, em 2028. Neste sábado (15), a equipe conquistou a medalha de bronze no conjunto geral do Campeonato Mundial da modalidade, em Frankfurt, na Alemanha.

A formação é composta pela alagoana Maria Eduarda Arakaki, pela paulista Nicole Pírcio, pela capixaba Sofia Madeira, pelas paranaenses Julia Kurunczi e Mariana Gonçalves e pela amazonense Maria Paula Caminha.

A Espanha conquistou o título. O Japão, campeão mundial realizado no Brasil em 2025, ficou com a prata. As brasileiras deixaram para trás adversários de peso, como a China, atual campeã olímpica, e a Bulgária, vencedora dos Jogos de Tóquio, em 2021.

Na disputa do conjunto geral, as equipes realizam duas séries. Na mista, as ginastas se apresentam com três arcos e duas maças. Na apresentação com cinco bolas, cada ginasta utiliza um dos aparelhos. A pontuação final é a soma das notas das duas rotinas, que levam em conta aspectos como dificuldade, execução e composição artística.

Na série mista, o Brasil teve a segunda melhor nota do dia, com 28,700 pontos, ao som de Abracadabra, de Lady Gaga. Já na apresentação com cinco bolas, que teve Feeling Good, de Michael Bublé, como trilha, o conjunto obteve 26,800 pontos, a oitava melhor nota da prova. O total foi de 55,500 pontos.

Os países foram divididos em três grupos de 14 conjuntos. O Brasil competiu no segundo grupo e terminou provisoriamente na segunda posição, atrás apenas da Espanha, que teve a melhor nota nas duas séries.

A confirmação da medalha e da vaga olímpica dependia dos resultados do terceiro grupo, que reunia adversários como Japão, Bulgária e Rússia. Apenas as japonesas superaram a pontuação brasileira, garantindo o bronze ao Brasil e a classificação para os Jogos de Los Angeles.

Esta foi a segunda edição consecutiva do Mundial com o Brasil no pódio. No ano passado, quando a competição foi disputada no Rio de Janeiro, o mesmo sexteto conquistou duas medalhas de prata, no conjunto geral e na série mista.

O Mundial termina neste domingo (16). O conjunto brasileiro terá as duas finais por aparelhos. A prova com cinco bolas começa às 6h, enquanto a série mista está prevista para as 9h, ambas no horário de Brasília.

"Nós simulamos várias vezes esse dia. Independentemente de como fôssemos na primeira série, teríamos que entrar na segunda e ir muito bem também. É bem tenso para as ginastas porque, no fim das contas, elas têm menos de uma hora para se apresentarem novamente. Controlar as emoções não é fácil", avaliou a técnica da seleção brasileira, Camila Ferezin, à Confederação Brasileira de Ginástica (CBG).

"Nossos conjuntos de cinco bolas e misto têm apresentações com dificuldades muito altas. Então, acredito que amanhã [domingo], elas possam ir ainda melhor", projetou a treinadora.

Futebol sul-mato-grossense

Copa MS vai valer vaga na Copa do Brasil de 2027 e pode reunir 11 clubes

Nova competição está prevista para ocorrer entre outubro e dezembro e dará ao campeão a terceira vaga de Mato Grosso do Sul no torneio nacional.

13/08/2026 17h47

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Representantes de clubes se reuniram na sede da FFMS para discutir os primeiros detalhes da Copa MS, prevista para ser disputada entre outubro e dezembro de 2026.

Representantes de clubes se reuniram na sede da FFMS para discutir os primeiros detalhes da Copa MS, prevista para ser disputada entre outubro e dezembro de 2026. Foto: Duda Paes/FFMS.

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O futebol de Mato Grosso do Sul deve ganhar uma nova competição ainda em 2026. A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) iniciou as tratativas para a realização da Copa MS, torneio previsto para ocorrer entre outubro e dezembro e que terá como principal atrativo uma vaga na Copa do Brasil de 2027.

A primeira reunião técnico-administrativa foi realizada nesta quarta-feira (12), na sede da Federação, em Campo Grande, e contou com representantes de 11 clubes. A quantidade definitiva de participantes, no entanto, ainda depende da formalização das equipes interessadas.

A proposta apresentada pela FFMS prevê a participação de clubes que disputaram as Séries A e B do Campeonato Sul-Mato-Grossense em 2026. A competição surge como alternativa para ampliar o calendário local e evitar que equipes permaneçam vários meses sem partidas oficiais antes do início da próxima temporada.

Participaram presencialmente da reunião representantes de Aquidauana, São Gabriel, Aquidauanense, Pantanal, Taveirópolis e União ABC. Operário, Dourados, Naviraiense, Corumbaense e Sete de Setembro acompanharam as discussões por videoconferência.

Apesar da presença no encontro e da manifestação de interesse, nenhum quadro definitivo de participantes foi fechado. Cada clube terá de confirmar oficialmente se disputará o torneio.

Misto abre mão da Copa MS e mira retorno à elite

Um dos clubes que já definiu sua posição é o Misto Esporte Clube, de Três Lagoas. Após reunião da diretoria realizada na noite da última quarta-feira (12), a equipe decidiu não disputar a Copa MS.

Conforme o secretário da diretoria, Kuesley Fernandes do Nascimento, a opção foi tomada para concentrar esforços na preparação para a Série A do Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2027.

O Misto retorna à elite estadual após dez anos, depois de conquistar o vice-campeonato da Série B, e agora direciona o planejamento para a montagem do elenco que disputará a primeira divisão na próxima temporada.

Definição será na próxima semana

A próxima etapa está marcada para quarta-feira (19), quando será realizada uma nova reunião técnica. Na ocasião, os clubes deverão formalizar, por meio de assinatura, a participação ou desistência da Copa MS.

Somente depois dessa confirmação a FFMS poderá estabelecer o formato da competição. O número de equipes terá impacto direto na definição do sistema de disputa, quantidade de rodadas, regulamento e elaboração da tabela.

A expectativa inicial é de que os jogos sejam realizados entre outubro e dezembro, preenchendo parte do período em que tradicionalmente diversos clubes do Estado ficam sem competições oficiais.

Com isso, jogadores, integrantes das comissões técnicas e outros profissionais ligados às equipes poderão permanecer em atividade até mais próximo do início da temporada de 2027.

Campeão vai à Copa do Brasil

Além de movimentar o calendário estadual, a Copa MS terá peso nacional. O campeão ficará com a terceira vaga de Mato Grosso do Sul na Copa do Brasil de 2027, aumentando a importância esportiva e financeira da nova competição.

O vencedor se juntará ao Operário e Bataguassu, que já estão garantidos como representantes sul-mato-grossenses na edição de 2027 do torneio nacional.

A classificação para a Copa do Brasil é especialmente relevante para os clubes estaduais porque, além da exposição nacional, a participação na competição representa possibilidade de receita por meio das cotas distribuídas aos participantes.

Ponte para a temporada de 2027

O presidente da FFMS, Estevão Petrallás, afirmou que a intenção é fazer com que a Copa MS funcione também como preparação técnica para as equipes que estarão na elite estadual no próximo ano.

 “A Copa MS é uma preparação técnica da equipe de futebol de cada clube filiado que vai participar, visando a Série A de 2027. A intenção é preencher um calendário mais extenso, mas, de fato, no seu cerne, é justamente fazer com que o futebol tenha um seguimento e essa roda da economia funcione da Série B para a Copa MS, da Copa MS para a Série A”, afirmou.

A proposta tenta reduzir um problema recorrente no futebol estadual: o curto período de atividade de clubes que não disputam competições nacionais.

Sem torneios no segundo semestre, parte das equipes encerra contratos, desmonta elencos e precisa recomeçar o planejamento poucos meses depois para o Campeonato Sul-Mato-Grossense.

Com a Copa MS, a Federação pretende criar uma ligação entre a Série B estadual, a nova competição e a Série A de 2027, ampliando o período de atividade dos clubes e oferecendo uma disputa oficial no segundo semestre.

Os detalhes, porém, ainda dependem da adesão das equipes. A configuração definitiva da primeira Copa MS, incluindo participantes, fórmula de disputa e calendário, deverá começar a ser desenhada após a reunião da próxima quarta-feira.

Oferta

Barcelona abre o cofre por Rodri e aumenta proposta para tirar jogador do Manchester City

Na primeira rodada de conversas entre as duas diretorias, que ocorreu na semana passada

12/08/2026 23h00

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Foto: Divulgação

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Eleito melhor jogador da Copa do Mundo de 2026, o meio-campista Rodri se tornou uma obsessão para os dirigentes do Barcelona.

De acordo com informações do jornal The Times, após ter a primeira oferta recusada pelo Manchester City, o clube catalão intensificou suas ações para ter o atleta e aumentou a oferta oferecendo pouco mais de 51 milhões de libras (pouco mais de R$ 355 milhões) para tirar o craque do Manchester City.

Na primeira rodada de conversas entre as duas diretorias, que ocorreu na semana passada, a equipe inglesa recusou a oferta inicial, que estava em torno de 38,5 milhões de libras (aproximadamente R$ 266 milhões).

Na proposta atual, além do valor oferecido, o City ainda teria direito a um bônus. Aos 30 anos, e recuperado de uma grave lesão no joelho, o meio-campista ficou ainda mais valorizado no mercado por suas atuações na campanha vitoriosa da Espanha no mundial de seleções realizado nos Estados Unidos, México e Canadá.

A diretoria estuda oferecer um contrato de quatro anos para o jogador, que tem vínculo com o Manchester City até junho de 2027 Se a transação for confirmada, Rodri vai se juntar a Lamine Yamal, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Ferrán Torres e Cubarsi, seus companheiros na seleção espanhola que brilhou na Copa do Mundo.

Ainda de acordo com o periódico, o Barcelona tem pressa em fechar a transação para que Rodri possa se integrar o mais rápido possível ao elenco já visando o início da temporada europeia. O elenco do clube catalão treinará em dois turnos hoje e amanhã. No domingo, o time comandado pelo treinador alemão Hansi Flick disputará mais um amistoso de pré-temporada: enfrentará o Basel na Suíça .

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