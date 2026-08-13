Copa MS vai valer vaga na Copa do Brasil de 2027 e pode reunir 11 clubes

Representantes de clubes se reuniram na sede da FFMS para discutir os primeiros detalhes da Copa MS, prevista para ser disputada entre outubro e dezembro de 2026. - Foto: Duda Paes/FFMS.

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O futebol de Mato Grosso do Sul deve ganhar uma nova competição ainda em 2026. A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) iniciou as tratativas para a realização da Copa MS, torneio previsto para ocorrer entre outubro e dezembro e que terá como principal atrativo uma vaga na Copa do Brasil de 2027.

A primeira reunião técnico-administrativa foi realizada nesta quarta-feira (12), na sede da Federação, em Campo Grande, e contou com representantes de 11 clubes. A quantidade definitiva de participantes, no entanto, ainda depende da formalização das equipes interessadas.

A proposta apresentada pela FFMS prevê a participação de clubes que disputaram as Séries A e B do Campeonato Sul-Mato-Grossense em 2026. A competição surge como alternativa para ampliar o calendário local e evitar que equipes permaneçam vários meses sem partidas oficiais antes do início da próxima temporada.

Participaram presencialmente da reunião representantes de Aquidauana, São Gabriel, Aquidauanense, Pantanal, Taveirópolis e União ABC. Operário, Dourados, Naviraiense, Corumbaense e Sete de Setembro acompanharam as discussões por videoconferência.

Apesar da presença no encontro e da manifestação de interesse, nenhum quadro definitivo de participantes foi fechado. Cada clube terá de confirmar oficialmente se disputará o torneio.

Misto abre mão da Copa MS e mira retorno à elite

Um dos clubes que já definiu sua posição é o Misto Esporte Clube, de Três Lagoas. Após reunião da diretoria realizada na noite da última quarta-feira (12), a equipe decidiu não disputar a Copa MS.

Conforme o secretário da diretoria, Kuesley Fernandes do Nascimento, a opção foi tomada para concentrar esforços na preparação para a Série A do Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2027.

O Misto retorna à elite estadual após dez anos, depois de conquistar o vice-campeonato da Série B, e agora direciona o planejamento para a montagem do elenco que disputará a primeira divisão na próxima temporada.

Definição será na próxima semana

A próxima etapa está marcada para quarta-feira (19), quando será realizada uma nova reunião técnica. Na ocasião, os clubes deverão formalizar, por meio de assinatura, a participação ou desistência da Copa MS.

Somente depois dessa confirmação a FFMS poderá estabelecer o formato da competição. O número de equipes terá impacto direto na definição do sistema de disputa, quantidade de rodadas, regulamento e elaboração da tabela.

A expectativa inicial é de que os jogos sejam realizados entre outubro e dezembro, preenchendo parte do período em que tradicionalmente diversos clubes do Estado ficam sem competições oficiais.

Com isso, jogadores, integrantes das comissões técnicas e outros profissionais ligados às equipes poderão permanecer em atividade até mais próximo do início da temporada de 2027.

Campeão vai à Copa do Brasil

Além de movimentar o calendário estadual, a Copa MS terá peso nacional. O campeão ficará com a terceira vaga de Mato Grosso do Sul na Copa do Brasil de 2027, aumentando a importância esportiva e financeira da nova competição.

O vencedor se juntará ao Operário e Bataguassu, que já estão garantidos como representantes sul-mato-grossenses na edição de 2027 do torneio nacional.

A classificação para a Copa do Brasil é especialmente relevante para os clubes estaduais porque, além da exposição nacional, a participação na competição representa possibilidade de receita por meio das cotas distribuídas aos participantes.

Ponte para a temporada de 2027

O presidente da FFMS, Estevão Petrallás, afirmou que a intenção é fazer com que a Copa MS funcione também como preparação técnica para as equipes que estarão na elite estadual no próximo ano.

“A Copa MS é uma preparação técnica da equipe de futebol de cada clube filiado que vai participar, visando a Série A de 2027. A intenção é preencher um calendário mais extenso, mas, de fato, no seu cerne, é justamente fazer com que o futebol tenha um seguimento e essa roda da economia funcione da Série B para a Copa MS, da Copa MS para a Série A”, afirmou.

A proposta tenta reduzir um problema recorrente no futebol estadual: o curto período de atividade de clubes que não disputam competições nacionais.

Sem torneios no segundo semestre, parte das equipes encerra contratos, desmonta elencos e precisa recomeçar o planejamento poucos meses depois para o Campeonato Sul-Mato-Grossense.

Com a Copa MS, a Federação pretende criar uma ligação entre a Série B estadual, a nova competição e a Série A de 2027, ampliando o período de atividade dos clubes e oferecendo uma disputa oficial no segundo semestre.

Os detalhes, porém, ainda dependem da adesão das equipes. A configuração definitiva da primeira Copa MS, incluindo participantes, fórmula de disputa e calendário, deverá começar a ser desenhada após a reunião da próxima quarta-feira.