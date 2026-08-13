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Copa MS vai valer vaga na Copa do Brasil de 2027 e pode reunir 11 clubes

Nova competição está prevista para ocorrer entre outubro e dezembro e dará ao campeão a terceira vaga de Mato Grosso do Sul no torneio nacional.

Welyson Lucas

13/08/2026 - 17h47
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O futebol de Mato Grosso do Sul deve ganhar uma nova competição ainda em 2026. A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) iniciou as tratativas para a realização da Copa MS, torneio previsto para ocorrer entre outubro e dezembro e que terá como principal atrativo uma vaga na Copa do Brasil de 2027.

A primeira reunião técnico-administrativa foi realizada nesta quarta-feira (12), na sede da Federação, em Campo Grande, e contou com representantes de 11 clubes. A quantidade definitiva de participantes, no entanto, ainda depende da formalização das equipes interessadas.

A proposta apresentada pela FFMS prevê a participação de clubes que disputaram as Séries A e B do Campeonato Sul-Mato-Grossense em 2026. A competição surge como alternativa para ampliar o calendário local e evitar que equipes permaneçam vários meses sem partidas oficiais antes do início da próxima temporada.

Participaram presencialmente da reunião representantes de Aquidauana, São Gabriel, Aquidauanense, Pantanal, Taveirópolis e União ABC. Operário, Dourados, Naviraiense, Corumbaense e Sete de Setembro acompanharam as discussões por videoconferência.

Apesar da presença no encontro e da manifestação de interesse, nenhum quadro definitivo de participantes foi fechado. Cada clube terá de confirmar oficialmente se disputará o torneio.

Misto abre mão da Copa MS e mira retorno à elite

Um dos clubes que já definiu sua posição é o Misto Esporte Clube, de Três Lagoas. Após reunião da diretoria realizada na noite da última quarta-feira (12), a equipe decidiu não disputar a Copa MS.

Conforme o secretário da diretoria, Kuesley Fernandes do Nascimento, a opção foi tomada para concentrar esforços na preparação para a Série A do Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2027.

O Misto retorna à elite estadual após dez anos, depois de conquistar o vice-campeonato da Série B, e agora direciona o planejamento para a montagem do elenco que disputará a primeira divisão na próxima temporada.

Definição será na próxima semana

A próxima etapa está marcada para quarta-feira (19), quando será realizada uma nova reunião técnica. Na ocasião, os clubes deverão formalizar, por meio de assinatura, a participação ou desistência da Copa MS.

Somente depois dessa confirmação a FFMS poderá estabelecer o formato da competição. O número de equipes terá impacto direto na definição do sistema de disputa, quantidade de rodadas, regulamento e elaboração da tabela.

A expectativa inicial é de que os jogos sejam realizados entre outubro e dezembro, preenchendo parte do período em que tradicionalmente diversos clubes do Estado ficam sem competições oficiais.

Com isso, jogadores, integrantes das comissões técnicas e outros profissionais ligados às equipes poderão permanecer em atividade até mais próximo do início da temporada de 2027.

Campeão vai à Copa do Brasil

Além de movimentar o calendário estadual, a Copa MS terá peso nacional. O campeão ficará com a terceira vaga de Mato Grosso do Sul na Copa do Brasil de 2027, aumentando a importância esportiva e financeira da nova competição.

O vencedor se juntará ao Operário e Bataguassu, que já estão garantidos como representantes sul-mato-grossenses na edição de 2027 do torneio nacional.

A classificação para a Copa do Brasil é especialmente relevante para os clubes estaduais porque, além da exposição nacional, a participação na competição representa possibilidade de receita por meio das cotas distribuídas aos participantes.

Ponte para a temporada de 2027

O presidente da FFMS, Estevão Petrallás, afirmou que a intenção é fazer com que a Copa MS funcione também como preparação técnica para as equipes que estarão na elite estadual no próximo ano.

 “A Copa MS é uma preparação técnica da equipe de futebol de cada clube filiado que vai participar, visando a Série A de 2027. A intenção é preencher um calendário mais extenso, mas, de fato, no seu cerne, é justamente fazer com que o futebol tenha um seguimento e essa roda da economia funcione da Série B para a Copa MS, da Copa MS para a Série A”, afirmou.

A proposta tenta reduzir um problema recorrente no futebol estadual: o curto período de atividade de clubes que não disputam competições nacionais.

Sem torneios no segundo semestre, parte das equipes encerra contratos, desmonta elencos e precisa recomeçar o planejamento poucos meses depois para o Campeonato Sul-Mato-Grossense.

Com a Copa MS, a Federação pretende criar uma ligação entre a Série B estadual, a nova competição e a Série A de 2027, ampliando o período de atividade dos clubes e oferecendo uma disputa oficial no segundo semestre.

Os detalhes, porém, ainda dependem da adesão das equipes. A configuração definitiva da primeira Copa MS, incluindo participantes, fórmula de disputa e calendário, deverá começar a ser desenhada após a reunião da próxima quarta-feira.

Discussão

Copa MS: clubes e federação debatem regulamento nesta quarta-feira (12)

Competição premia campeão com vaga na competição nacional

11/08/2026 14h15

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Copa MS será realizada entre os meses de setembro e novembro

Copa MS será realizada entre os meses de setembro e novembro Divulgação / FFMS

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Os clubes interessados em participar da reunião técnico-administrativa da Copa MS devem comparecer nesta quarta-feira (12), às 14h, na sede da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), em Campo Grande. A competição que deve acontecer entre outubro e dezembro.

O campeão garante a terceira vaga do Estado na Copa do Brasil 2027, se juntando a Operário FC e AA Bataguassu. 

Em nota, a federação destacou que o primeiro encontro servirá para discutir possíveis modelos de competição, com proposta de forma de disputa, regulamento, tabela e datas de início e dos jogos finais. Podem participar as equipes que disputaram as séries A e B do Campeonato Sul-Mato-Grossense 2026.

“São questões que dependem diretamente do números de clubes interessados. Já temos a predisposição de, pelo menos, três clubes da primeira divisão em estar na disputa e outros que estavam na segunda que terminou há uma semana”, explicou o diretor Marco Tavares.

Calendário

A competição foi realizada inicialmente em 2010, vencida pelo Centro Esportivo Nova Esperança (Cene), retorna nesta temporada e serve como uma espécie de conexão com o calendário de 2027.

No lançamento do calendário para este ano, o presidente da FFMS, Estevão Petrallás, ressaltou a importância de se ter competições durante todo o ano. “Esse talvez seja o grande momento que o futebol sul-mato-grossense necessita, com um calendário extenso, jogos o ano todo, geração de emprego e renda para todos os que vivem o universo do futebol”, afirmou o dirigente.

Além da Copa MS, o calendário estadual contará com a Série A do Campeonato Sul-Mato-Grossense, Copa do Brasil, Copa Verde, Série D do Campeonato Brasileiro e Série B Estadual.

 

Futebol

Brasileirão terá 10 novas regras de arbitragem a partir da 23ª rodada

Todos presidentes de clubes presentes no encontro concordaram com as mudanças

10/08/2026 22h00

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Foto: Reprodução/Futebol Paulista

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O Brasileirão terá 10 mudanças relacionadas à arbitragem a partir da próxima rodada, a 23ª. Dirigentes de todos os clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro se reuniram com os dirigentes da CBF nesta segunda-feira, 10, no Rio, e aprovaram a implementação das novas regras.

As novas regras foram propostas pela International Football Association Board (IFAB) antes do Mundial e foram criadas com a ideia de combater a cera, deixar as partidas mais dinâmicas e reduzir a perda de tempo. Também foram definidos ajustes no protocolo do VAR. O árbitro de vídeo poderá intervir mais vezes, ampliando sua atuação no jogo, e ficará mais "poderoso". A maioria das normas discutidas e aprovadas foi adotada pela Fifa na última Copa do Mundo.

Todos presidentes de clubes presentes no encontro concordaram com as mudanças. Alguns, porém, segundo apurou o Estadão, consideraram prematuro implementar as alterações neste momento. Mesmo assim, a maioria aprovou. As alterações serão aplicadas em todas as divisões do Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e no Feminino A1.

Entre as normas aprovadas está a chamada "Lei Vini Jr.", que pune com cartão vermelho o jogador que tapar a boca em discussões com adversários.

Na reunião, a CBF apresentou os estudos sobre impactos das mudanças das regras e mostrou o cronograma para a adoção nos torneios organizados pela entidade.

A CBF argumenta que a prioridade, com as mudanças, é aumentar o tempo de bola rolando nas partidas, problema evidenciado em relatório produziu com dados da empresa OPTA Stats Perform que mostrou que, até a parada para a Copa do Mundo, o tempo médio de bola rolando no Brasileirão era de 52 minutos e 54 segundos. A meta da Fifa é de 60 minutos de bola rolando.

AS NOVAS REGRAS APROVADAS:

1 - Oito segundos com a bola nas mãos: goleiro que exceder o limite gera escanteio ao adversário.

2 - Cinco segundos para arremesso lateral: contagem começa assim que o jogador tiver a bola em mãos.

3 - Cinco segundos para cobrar tiro de meta: árbitro apita e conta cinco segundos. Caso goleiro exceda tempo, é concedido escanteio ao adversário.

4 - Dez segundos para deixar o campo em substituições: jogador substituído deve sair pelo ponto mais próximo rapidamente, sem caminhar.

5 - Um minuto fora após atendimento: jogador que for atendido no gramado precisará sair e deve permanecer fora por um minuto.

6 - Jogador de linha fica fora por um minuto após atendimento ao goleiro: treinador ou capitão indica quem cumpre o minuto fora.

7 - Somente o capitão fala com o árbitro: um único interlocutor por equipe durante toda a partida.

8 - ‘Lei Vini Jr: vermelho para quem tapar intencionalmente a boca ao discutir com adversário.

VAR mais 'poderoso'

A atuação do árbitro de vídeo foi ampliada. Antes, o VAR podia intervir em quatro tipos de lance: gol, pênalti, cartão vermelho direto e erro de identificação. Agora, o novo protocolo prevê mais duas correções:

Checagem de VAR para aplicação de segundo cartão amarelo: árbitro de vídeo pode revisar cartão que resulta em expulsão.

9 - Checagem de VAR para escanteio concedido por engano (aprovada para 2027): Revisável quando levar diretamente a gol ou pênalti.

10 - O VAR pode avisar ao árbitro sem que ele tenha de ir ao monitor rever o lance, já que são lances objetivos.

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