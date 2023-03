Ivinhema enfrenta a Serc no duelo entre jovens elencos

Jogadores do Ivinhema durante treino preparatório para a estreia no mata-mata do campeonato - Divulgação/Ivinhema FC

Duas surpresas do Campeonato Estadual, Ivinhema e Serc, de Chapadão do Sul, se enfrentam pelas quartas de final do Sul-Mato-Grossense. O duelo do interior é marcado pelo bom desempenho dos jovens jogadores de ambos os times, que levaram o Ivinhema ao segundo lugar do Grupo B e a Serc à terceira colocação do Grupo A.

Vindo de um acesso à primeira divisão no ano passado, o Ivinhema manteve o seu comando técnico, porém, precisou reformular todo o elenco para a disputa da Série A.

Em entrevista ao Correio do Estado, o treinador do Ivinhema, Douglas Ricardo Braulio, declarou que a campanha da equipe no Estadual é marcada por altos e baixos.

“Sobre a nossa campanha na primeira fase, começamos muito bem, mas demos uma caída, e agora nos últimos confrontos estamos equilibrando o desempenho de novo”, disse.

A expectativa do treinador para a partida contra a Serc é de um jogo muito difícil, uma vez que o adversário se mantém na elite do futebol estadual há um bom tempo.

“Espero um jogo difícil como todos, o Estadual é muito equilibrado, tenho acompanhado e estão bem emparelhados os confrontos. Respeitamos a Serc, o time vem há um bom tempo na primeira divisão do Estado e estamos nos preparando para fazer um bom jogo”, acrescentou Douglas.

Para o técnico da Sociedade Esportiva e Recreativa Chapadão (Serc), Rodrigo Azevedo, mesmo com a montagem do elenco às pressas, o desempenho do clube na fase de grupos foi satisfatório.

“Para uma equipe que foi montada em cima da hora, a Serc teve um bom desempenho, a equipe é qualificada, com atletas de qualidade e um grande futuro”, disse Rodrigo.

A vinda de jovens jogadores, que disputaram a Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022 pelo União ABC também foi importante para a classificação da equipe.

“Essa parceria com o União ABC, aliada às outras contratações, foi muito importante, porque temos um time com jogadores jovens e alguns mais experientes, todos com muita qualidade, então foi um trabalho de muita honestidade, transparência e competência de todos, atletas e comissão técnica”, informou o treinador.

Sobre o confronto com o Ivinhema, Rodrigo enaltece a tradição do adversário no futebol Estadual e acredita que o campeonato será de grandes jogos.

“Sabemos que o nosso adversário é muito forte e tem um elenco muito bom, então temos todo respeito por eles, mas estamos trabalhando para tentar surpreendê-los. Ivinhema é um clube de tradição, assim como a Serc, acredito que serão dois grandes jogos”, complementou.

CAMPANHAS

O Ivinhema chega à segunda fase do Estadual como o segundo time que mais marcou gols até então, foram 14 no total.

O Azulão do Vale tem duas goleadas determinantes para o saldo, a vitória de 5 a 0 no Estádio Saraivão contra o Aquidauanense e o 3 a 0 aplicado sobre o Operário de Caarapó, logo no primeiro jogo do time no campeonato.

Na disputa pela artilharia do Estadual e do time, o zagueiro Bruno Reis e o meia Douglas Gouveia, ambos com 25 anos, marcaram quatro gols.

Já a Serc tem o artilheiro mais jovem da competição, vindo da parceria com o União ABC, o atacante Vinícius Reis, Joaninha, ajudou o clube com três gols até então.

Em entrevista ao Correio do Estado, o atleta falou sobre o empenho do elenco nesta campanha da primeira fase.

“Creio que eu fiz um bom campeonato na fase de grupos, e que pude ajudar a minha equipe fazendo gols em momentos importantes. Mesmo com pouco tempo de trabalho, o grupo se uniu e alcançamos o nosso primeiro objetivo, com duas rodadas de antecedência”, analisou.

Em oito partidas, a Serc conseguiu quatro vitórias, as quais garantiram a sua classificação para as quartas de final.

As duas mais importantes ocorreram em sequência, fora de casa. A Serc venceu o Coxim por 2 a 0 no dia 5 de janeiro, e no dia 12 o time de Chapadão do Sul ganhou do Operário de 1 a 0, em Costa Rica.

Saiba: O Ivinhema contratou, na semana passada, o zagueiro Christian Raphael como reforço para a reta final do Estadual. Dois novos atletas também chegaram à Serc, o atacante Eduardo Kuhn, que jogou no clube no Estadual do ano passado, e o goleiro Eber Simão, que já foi atleta do Costa Rica.

