Estreante na edição 2024 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, o Ivinhema Futebol Clube pretende surpreender em sua participação no torneio.

Atual vice-campeão do Estadual Sub-20, o Ivinhema terá pela frente, durante a fase de grupos da Copinha, o Comercial Tietê de São Paulo, o Capital do Distrito Federal e o atual vice-campeão da Copinha, o América de Minas Gerais.

Os jogos do Azulão do Vale serão disputados no município de Tietê (SP). Já o jogo de estreia ocorrerá em 4 de janeiro, contra o anfitrião Comercial, às 12h (de MS).

Ivinhema levará 20 atletas para a Copinha, o clube manteu a base de jogadores vice-campeões do Estadual e trouxe oito reforços.

A preparação da equipe para a Copinha se iniciou no dia 13 de novembro, durante o periodo aconteceram dois jogos treinos e um amistoso.

Em entrevista para o Correio do Estado, o Supervisor de Futebol do Ivinhema, Guilherme Militão, falou com andou a prepração do clube do interior. "Estamos nos preparando forte para podermos representarmos bem a cidade de Ivinhema e também o nosso Estado. Sabemos da dificuldade que é jogar uma Copa São Paulo, só que diretoria do Ivinhema FC fez oque pode para termos uma boa preparação e assim fazermos uma boa Copinha", declarou Guilherme.

Já o volante Kawe Vinícius Domingues revelou que a expectativa em disputar pela primeira vez a Copinha é de trazer e viver uma experiência incrível.

“Por ser uma competição muito grande e muito disputada, vai ser uma experiência incrível. Estamos treinando todos os dias, fazendo amistosos para corrigir os erros. Estamos confiantes e vamos com tudo para conseguir o objetivo, que é fazer história com a classificação”, disse Kawe.

O jogador de 19 anos é natural de Ivinhema e foi um dos artilheiros do clube no Estadual Sub-20 deste ano, marcando quatro gols. Sobre a responsabilidade de levar o nome da cidade para a Copinha, Kawe relatou que tem noção do quanto é importante representar o município nessa competição nacional.

“Neste ano, conseguimos essa classificação [para a Copinha]. Por ser uma competição difícil de se alcançar, esse feito é uma conquista para a cidade de Ivinhema”, confirmou.

A base do Ivinhema será a mesma que levou o clube a final do Sul-Mato-Grossense Sub-20 deste ano. Até então, o time nunca havia formado uma equipe nessa faixa etária, surpreendendo a todos com a campanha que garantiu a vaga na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Sobre os adversários que o clube vai enfrentar na Copinha, Kawe disse acreditar que os confrontos desse grupo serão bem disputados.

“Sabemos da dificuldade dessa fase. Caímos em um grupo bem disputado, onde vamos enfrentar o atual vice-campeão da competição, mas nós também estamos treinando muito, bem empenhados para conseguir nossos objetivos”, afirmou.

A Copinha é organizada pela Federação Paulista de Futebol e conta ao todo com 128 equipes, quatro em cada um dos 32 grupos. As partidas são disputadas em jogo único e as duas melhores equipes de cada grupo avançam para a segunda fase.

ESTADUAL

Para se classificar à Copinha, o Ivinhema jogou nove partidas, venceu outras, empatou quatro e perdeu dois jogos.

A classificação do clube ocorreu nas semifinais, contra o Operário. No primeiro jogo da decisão, o Azulão do Vale venceu o Galo, por 3 a 0, em Ivinhema; já no jogo de volta, no Estádio Jacques da Luz,

a equipe empatou em 1 a 1.

Na final do Estadual sub-20 o Ivinhema foi derrotado pelo União ABC de Campo Grande por 2 a 1 no resultado agregado.

Além do Ivinhema, o União ABC também vai representar o Estado na Copinha 2024.