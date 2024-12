Jogador de MS conquista mais um título e "zera" futsal em 2024

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Neste final de semana, o campo-grandense Marcênio, de 37 anos, conquistou o estadual, seu quarto título na atual temporada, e praticamente “zerou” o futsal em 2024, com títulos expressivos por clube e seleção.

Para chegar à decisão da competição, o Jaraguá ficou em segundo lugar na fase de grupos, dois atrás do Joinville, mas ambos garantiram vaga direta para a próxima fase. Nas quartas de final, “passou o carro” no Tubarão Futsal com 10x4 no agregado. Na semifinal, confirmou o amplo favoritismo ao eliminar o Joaçaba Futsal por 8x2 na somatória de ida e volta.

Já que ficou na vice-colocação na fase de grupos, perdeu o direito de decidir a final em casa, e precisou fazer isso na arena do rival. No último sábado (21), Jaraguá e Joinville se enfrentaram pelo jogo de volta da final do Campeonato Catarinense, após a “locomotiva amarela” vencer a primeira partida por 3x2, ou seja, teria a vantagem do empate no segundo jogo, e foi isso que aconteceu.

Saindo à frente do placar com gol de Ruan, o Joinville conseguiu virar a partida e colocar pressão no Jaraguá. Porém, já na reta final da segunda etapa e com goleiro-linha, Jamur empatou e calou o Ginásio Cau Hansen.

Com o agregado de 5x4, a locomotiva amarela conquistou seu 12º catarinense e o segundo título na temporada, já que na semana passada foi campeão da Liga Nacional de Futsal (LNF), ao bater o Praia Clube (MG) nos pênaltis. Na competição estadual, Marcênio fez dois gols em nove partidas disputadas.

Ano mágico

Além da conquista nacional e estadual, Marcênio conquistou outros dois títulos importantes este ano, mas dessa vez com a camisa da seleção brasileira.

Em fevereiro, o ala participou da Copa América e fez parte do elenco campeão contra a Argentina. Na competição, marcou dois gols e uma assistência na campanha perfeita da seleção brasileira.

Já no dia 06 de outubro, o campo-grandense conquistou a Copa do Mundo de Futsal de 2024, disputada no Uzbequistão.

Após 12 anos, a Seleção Brasileira voltou a vencer a competição, e chegou ao hexacampeonato com uma vitória por 2 a 1 em cima da Argentina, com direito à assistência do campo-grandense no lance do primeiro gol, marcado pelo pivô Ferrão. Ao todo, o atleta tem sete gols em 31 jogos com a camisa amarela.

Entrevista exclusiva

Em entrevista ao Correio do Estado, o ala, que completou 14 anos de seleção neste ano, contou como foi difícil superar as frustrações de estar tão próximo de disputar o mundial e ficar de fora da lista final.

“Entre idas e vindas na seleção, cheguei a ficar nas listas de 20 convocados para as copas de 2016 e 2021, mas nas listas finais dos 14 fiquei de fora. Foi uma tristeza muito grande, mas em 2024 eu consegui realizar meu sonho”, enfatizou.

A primeira convocação de Marcênio para vestir a camisa da seleção foi em 2010 e sua primeira chance de participar da Copa do Mundo foi no ciclo 2012-2016, quando o jogador atuava pela equipe russa Gazprom.

Nesse período, o atleta sul-mato-grossense conquistou muitos títulos importantes, sendo eleito, em 2015, o terceiro melhor jogador de futsal do mundo. No entanto, sofreu o primeiro baque, ficando de fora da convocação para o mundial.

“Uma tristeza muito grande, sofri, chorei, ali foi a minha primeira grande ferida no esporte”, acrescentou Marcênio.

Trajetória - Marcênio

Antes de estar no time catarinense, Marcênio ficou seis meses no Anderlecht, da Bélgica, e cinco temporadas no Barcelona, da Espanha, um dos melhores clubes do mundo.

Durante sua passagem no clube espanhol, o atleta campo-grandense conquistou 16 títulos, incluindo a Champions League da modalidade, sua segunda da carreira, já que também venceu o torneio continental pela equipe russa Gazprom-Ugra. No Barcelona, além das conquistas, ele jogou 212 partidas e marcou 37 gols.

Em Campo Grande, o jogador atuou na Geração 2000, em 1997, e, posteriormente, passou pelo time do Colégio ABC, ficando até 2007, quando foi para o Santa Fé Futsal, da cidade Santa Fé do Sul (SP), já como atleta profissional.

Recentemente, no dia 14 de maio, Marcênio foi um dos organizadores do "Jogo das Estrelas", que aconteceu na capital sul-mato-grossense, e, obviamente, também contribuiu com sua habilidade dentro de quadra. Além do jogador campo-grandense, o evento contou com o craque Falcão, considerado por muitos o maior da história da modalidade, o que também ajudou a ter dois mil espectadores no Ginásio Guanandizão neste dia.

Saiba - Títulos do Marcênio

2024 > Copa do Mundo e Copa América;

2014> Grand Prix de Futsal;

2012 > Mundial de Clubes;

OUTRAS TAÇAS

Champions League (3);

Copa Libertadores (2);

Liga Nacional, Taça Brasil e Superliga (2);

Liga Espanhola (4);

Superliga da Rússia (2);

Campeonato Catarinense (1).

*Colaborou Judson Marinho

