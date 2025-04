Em meio a rumores de saída, atleta de MS faz belo gol na Libertadores

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Na sua primeira partida em casa nesta Libertadores, o Botafogo venceu o Carabobo (VEN) por 2x0, com gols de Patrick de Paula e do campo-grandense Matheus Martins, que semana passada foi oferecido como moeda de troca em uma negociação.

Na 1ª rodada, o clube carioca perdeu para a Universidad de Chile por 1x0, ou seja, uma nova derrota poderia dificultar ainda mais a vida alvinegra na competição. Como era de se imaginar, o time venezuelano entrou retrancado, buscando um empate sem gols.

Diante disso, o Botafogo foi furar a defesa adversária somente aos 43 minutos do segundo tempo, com gol de falta de Patrick de Paula, após desviar em um jogador na barreira. Nos acréscimos, em uma bela troca de passes, Matheus Martins saiu na cara do gol e encheu o pé para selar a vitória botafoguense. Assista o gol do campo-grandense:

Esta foi a primeira participação para gol de Matheus na temporada e, coincidentemente, veio depois de ser veiculado a informação que ele teria sido envolvido na negociação que traria o meio-campista Cauly, do Bahia, para o Estrela Solitária.

Com essa vitória, o Botafogo conquista seus primeiros pontos nesta Libertadores, mas que ainda não é suficiente para entrar na zona de classificação do grupo, ficando atrás da Universidad de Chile (6 pontos) e do Estudiantes de La Plata, da Argentina (3 pontos), adversário do clube carioca na próxima rodada da competição.

Trajetória profissional

Revelado no Fluminense, Matheus subiu para o profissional antes de completar a maioridade, com apenas 17 anos. Durante seu tempo no elenco profissional do tricolor, ele atuou em 51 partidas, fez 6 gols e deu 5 assistências. Em janeiro de 2023, ele foi vendido à Udinese, pela bagatela de R$ 46,8 milhões. Porém, um dias depois de chegar ao clube italiano, o atacante foi emprestado ao Watford, da Inglaterra.

No clube inglês, ele ficou um ano e meio, sendo responsável por 6 gols e 3 assistências em 48 partidas. Após o fim do período de empréstimo, a negociação entre Botafogo e Udinese para transferência em definitivo chegou ao fim, com final feliz para a equipe carioca.

No dia 1º de agosto, o time do empresário norte-americano John Textor pagou 10 milhões de euros (R$ 60 milhões na cotação da época) ao Udinese, da Itália.

Enquanto vivia bom momento no Watford, Matheus apareceu em convocações da seleção brasileira sub-20, do qual chegou a atuar pela Copa do Mundo de 2023 da categoria, que não teve final feliz para o Brasil, sendo eliminado nas quartas de final para Israel, por 3x2. Na seleção, ele tem seis gols em 10 partidas.

No final de agosto de 2024, a reportagem do Correio do Estado entrou em contato com Fábio Manso, responsável por levar o atacante campo-grandense ao Fluminense (RJ), clube onde Matheus foi revelado, para contar um pouco mais sobre as origens do jogador.

"Ele veio aqui com 9 anos pra 10 anos, trouxe ele pra estudar aqui no colégio (ABC), jogar futsal para gente, e eu levei ele com 11 anos, 10 pra 11 anos pro Fluminense e ficou lá todo esse tempo, né? Até ser vendido para Udinese e depois agora voltou pro Botafogo", contou Fábio.

Segundo ele, Matheus morou e foi criado perto da Avenida dos Cafezais, próximo ao Jardim Paulo Coelho Machado. Hoje, sua família mora em Xerém, bairro em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.

Além de sua atuações no ano passado, o campo-grandense logo caiu nas graças do torcedor por ter sido idealizador da frase mais usada pelos botafoguenses nesses meses de ouro que o time vive: "É tempo de Botafogo!".

"Acabou pegando, mas foi bem natural. Não sabia que ia estar saindo com a repercussão toda. E a torcida agora usa nos estádios. Já vi bandeira no estádio do Nilton Santos, em todo lugar. Virou uma marca mesmo. Fico feliz de ter participado disso também. Então, acho que encaixei muito bem aqui, estou muito feliz", disse o campo-grandense.

Assine o Correio do Estado