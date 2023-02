Marcelo é anunciado pelo Fluminense e retorna ao Brasil após 16 anos

Gostinho brasileiro

Com o triunfo diante de sua torcida, o United agora mantém vivo o sonho de continuar brigando pelo título da competição europeia

Uma vitória com um toque brasileiro, e com direito a virada em cima do Barcelona, incendiou o Old Trafford nesta quinta, com os 2 a 1 do Manchester United diante do gigante espanhol. Fred empatou a partida no início do segundo tempo e coube ao atacante Antony garantir a vitória e classificação às oitavas de final da Liga Europa.



O Barcelona saiu em vantagem no marcador graças a um pênalti cometido pelo português Bruno Fernandes em Alex Balde. Com direito a paradinha, Lewandowski bateu à meia altura no canto direito. De Gea ainda tocou na bola, mas não conseguiu evitar o gol do rival espanhol aos 16 minutos.



Mesmo jogando no Old Trafford, o Manchester não conseguiu encurralar o Barcelona, que mostrou um sistema de marcação efetivo e quase não foi ameaçado pelos donos da casa na etapa inicial. Na volta do intervalo, no entanto, Fred tratou de balançar a rede e deixar tudo igual.



Ele recebeu bom passe de Bruno Fernandes e foi rápido ao dominar a bola e executar o chute. O goleiro Ter Stegen não teve chance de fazer a defesa e, com o empate no primeiro minuto de segundo tempo, a partida ganhou velocidade por parte das duas equipes.



O gol deu outra dinâmica ao time da casa, que aumentou o ritmo e conseguiu encurralar a equipe espanhola em seu campo. As chances começaram a aparecer e, aos 27 minutos, os ingleses chegaram à virada com um belo gol de Antony.



Shaw iniciou a trama ofensiva com um toque de calcanhar. Garnacho e Fred tentam a conclusão mas são travados. Antony chega para pegar mais um rebote e, de primeira, manda no canto decretando a virada em pleno Old Trafford aos 27 minutos.



Com a virada assegurada, o Manchester passou a segurar o jogo e se fechou em seu campo para apostar nos contra-ataques. O Barcelona foi para o tudo ou nada em busca de um novo empate, mas de forma desordenada, acabou amargando a derrota e a eliminação.



Em um dos jogos mais emocionantes da rodada desta quinta da Liga Europa, o Bayer Leverkusen garantiu a sua classificação contra o Monaco nos pênaltis ao vencer a disputa por 4 a 2. Na penalidade que garantiu a vaga, Diaby bateu forte para vencer o goleiro Nübel e estufar a rede do time francês.



No histórico dos dois confrontos, só os visitantes foram eficientes neste cruzamento de alemães e franceses. Na Alemanha, o Monaco bateu o Bayer por 3 a 2, placar que se repetiu, desta vez em favor do Leverkusen, quando o confronto aconteceu na França.



No duelo desta quinta, o primeiro tempo foi bastante movimentado, Wirtz pôs o time da casa em vantagem logo aos 13 minutos com um chute da pequena área. A partir dos 19 minutos, a partida ganhou intensidade. Yeder, cobrando pênalti, deixou tudo igual. Dois minutos depois, Palacios acertou o canto direito do goleiro francês e inflamou o estádio fazendo 2 a 1 para o Bayer Leverkusen.



Em busca do empate para esfriar os ânimos, o Monaco foi obrigado a abrir suas linhas de defesa na volta do intervalo. E logo aos 13 minutos, Adli fez o gol que garantiria a permanência dos alemães no torneio. Ele escorou de cabeça um cruzamento de Wirtz e garantiu o triunfo por 3 a 1.



Quando a classificação parecia garantida, porém, Embolo marcou o segundo do Monaco e levou o confronto para a prorrogação. Ele avançou acompanhando o ataque de seu time e teve forças para alcançar o cruzamento e repetir o placar do duelo de ida.



Ao fim da disputa de pênaltis, a classificação às oitavas de final da Liga Europa foi bastante comemorada pelos jogadores alemães, que conseguiram devolver a derrota sofrida em casa e tiveram frieza para sacramentar a vaga nos pênaltis.



Em outro jogo da rodada da Liga Europa, o Union Berlín justificou o bom momento que vive no Campeonato alemão e bateu o Ajax por 3 a 1 jogando diante de sua torcida e cumprindo o objetivo da classificação. Após empate no jogo de ida, na Holanda, o triunfo colocou o time do técnico Urs Fischel nas oitavas de final do torneio.



No jogo, Knoche abriu o placar aos 20 minutos cobrando pênalti. Um erro do sistema defensivo do Ajax contribuiu para que os donos da casa ampliassem. O goleiro Rulli se atrapalhou em um chute despretensioso de Juranovic e viu a bola entrar mansamente no fundo da rede: 2 a 0 aos 44 minutos.



O Ajax descontou no início da volta do intervalo com Kudus aproveitando cruzamento de Berghuis. Na sequência, no entanto, Doekhi subiu mais que a marcação e, de cabeça, garantiu a vitória e uma classificação tranquila.



A Roma, que também entrou pressionada pela derrota de 1 a 0 no jogo de ida, recebeu o RB Salzburg e aplicou um 2 a 0 no rival, garantindo a permanência no torneio atuando diante de seus torcedores.



Andrea Belotti abriu o caminho da vitória ao completar de cabeça, uma bola alçada na área: 1 a 0 aos 33 minutos. O juiz consultou o VAR para revisar o lance, mas na sequência confirmou o gol do time romano. O Salzburg ainda se recuperava do gol sofrido quando levou o segundo. Dybala acertou um belo voleio dentro da área e aumentou a vantagem aos 40 minutos da etapa inicial.



No segundo tempo, a equipe conseguiu cadenciar o ritmo do jogo e controlou o rival durante os últimos 45 minutos, conseguindo o objetivo de manter a vantagem de dois gols e se garantir na sequência do torneio.

