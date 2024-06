Mesmo com derrota, seleção brasileira de vôlei vai às quartas

SÉRIE D

Jogo deste domingo (23) é a chance do CREC ganhar posição e encaminhar classificação para o mata-mata da competição; restam cinco jogos para o fim da primeira fase

Após derrota doída na última rodada, o Costa Rica precisa se recuperar e passar confiança para seu torcedor. Neste domingo (23), às 15h, a equipe sul-mato-grossense recebe a Patrocinense (MG), no Estádio Laertão, para tentar ficar mais próximo da vaga para a próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro.

Vindo de uma crescente na temporada, o time de MS perdeu para o Santo André (SP) nos minutos finais e viu o grupo embolar, com apenas três pontos separando o terceiro do sexto colocado. Na quarta posição, o Costa Rica pode sair da zona de classificação dependendo dos resultados dessa rodada.

Restam cinco jogos para o fim da fase de grupos da competição, por isso aproveitar as oportunidades serão importantes para beliscar uma vaga no mata-mata, e enfrentar a Patrocinense em casa tem tudo para ser uma ótima oportunidade, do qual saíram empatados em 2x2 no primeiro turno, jogo em Minas Gerais.

A equipe mineira está na lanterna do grupo, com apenas cinco pontos em nove jogos, sendo apenas uma vitória , seis gols marcados e 21 sofridos, segunda pior defesa da competição (atrás da equipe amazonense Humaitá, que sofreu 22 gols na competição).

Nas últimas duas rodadas saiu de campo derrotado, sendo um 6x0, contra o São José (SP) há 10 dias, e 1x0 contra o líder Inter de Limeira (SP) no último sábado (15). Além do jogo entre Patrocinense e Costa Rica, há outros três para acontecer pelo grupo, todos no sábado (22), são eles:

Santo André (SP) x Inter de Limeira (SP) - às 15h;

São José (SP) x Água Santa (SP) - às 16h;

Pouso Alegre (MG) x Maringá (PR) - às 16h.

O jogo de domingo será transmitido pelo canal oficial do Costa Rica no Youtube. Os ingressos estão sendo vendidos por R$ 10 na bilheteria do local da partida.

Confira a classificação de momento (até 22/06, às 11h) do grupo A7:

