Ministério Público apura gestão de Casares e busca responsáveis por alta dívida do São Paulo

A defesa do São Paulo alega regularidade nas movimentações financeiras do clube e elabora um laudo que será apresentado às autoridades

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

15/01/2026 - 23h00
O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) abriu um novo inquérito para apurar gestão temerária de Julio Casares e entender a origem da dívida bilionária do São Paulo. Diferentemente da outra investigação em curso sobre irregularidades no clube, remetida à Vara Especializada em Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores, a nova apuração é na esfera civil e corre na Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social.

A defesa do São Paulo alega regularidade nas movimentações financeiras do clube e elabora um laudo que será apresentado às autoridades. Julio Casares também garante que o dinheiro depositado em sua conta, alvo de apuração das autoridades, tem lastro e será detalhado.

A gestão temerária é caracterizada a partir de atos de dilapidação patrimonial, quando bens são comprometidos de forma irresponsável ou fraudulenta, e do desvio de finalidade na condução da entidade, o que inclui o favorecimento de terceiros e familiares de dirigentes.

"Busca-se, ainda, apurar se essas medidas administrativas tiveram efeitos sobre direitos coletivos de relevante interesse público e social, envolveram o uso de recursos públicos ou benefícios fiscais e observaram os princípios constitucionais, bem como as formalidades legais e regulamentares aplicáveis, podendo, caso confirmadas, ser objeto de eventual análise quanto à responsabilização civil solidária dos dirigentes envolvidos", explica a portaria publicada pelo MP.

O documento também determina que Casares e dirigentes sejam oficiados para o fornecimento de informações necessárias à investigação. O São Paulo já forneceu informações preliminares ao MP, conforme exposto na portaria.

Ao presidente são-paulino, foram solicitadas informações sobre todas as contas do clube nos últimos cinco anos; eventual auditoria externa independente; fluxo de caixa; participação de terceiros ou de familiares em contratos de transferência e vendas de atletas da base; comercialização de camarotes no Estádio Cícero Pompeu de Toledo, em dias de realização de shows; esclarecimentos sobre orçamentos não executados conforme o planejamento aprovado e demonstrações contábeis regularmente aprovadas.

Nomes como Olten Ayres, presidente do Conselho Deliberativo do clube, e Carlos Belmonte, ex-diretor de futebol, também foram oficiados, assim como familiares de Casares, caso de sua ex-mulher, Mara, e de seu filho. Todos os citados têm 30 dias, contados a partir do dia 7, quando o inquérito foi aberto, para prestar os esclarecimentos.

Esportes

'Dança das cadeiras' de técnicos também acontece na Europa: o que explica isso?

Os primeiros dias de 2026 trouxeram reformulações a alguns dos maiores clubes da Europa

14/01/2026 13h25

Alvaro Arbeloa

Alvaro Arbeloa Foto: Divulgação

A demissão de Xabi Alonso do Real Madrid ampliou a lista de clubes europeus que realizaram trocas de comando técnico no futebol europeu ao longo da temporada 2025/2026, que ainda está na metade. Nas cinco principais ligas do Velho Continente - Inglaterra, Espanha, Itália, França e Alemanha -, foram 24 mudanças.

O número ainda está longe dos que são praticados no Brasil, como mostram as 22 demissões somadas no Brasileirão ao longo de 2025, mas as decisões recentes indicam que a mentalidade europeia, hoje, não é tão diferente da brasileira.

A "Dança das Cadeiras" está em alta por lá, e os motivos são muito parecidos aos vividos pelos clubes brasileiros, do treinador que "perde o vestiário" a resultados pontuais que trazem alguma dose de humilhação, como derrotas em clássicos.

Os primeiros dias de 2026 trouxeram reformulações a alguns dos maiores clubes da Europa. No primeiro dia do ano, o Chelsea anunciou a demissão de Enzo Maresca, após 18 meses de um trabalho que teve como ponto alto a conquista do Mundial de Clubes, e tirou Lian Rosenior do Strasbourg, da França.

Pouco depois, foi a vez de o Manchester United dar fim à passagem de Rúben Amorim, treinador que se tornou sensação pelo trabalho realizado no Sporting. O ex-volante Michael Carrick foi o escolhido para assumir o cargo.

A mais recente troca foi no Real Madrid, agora com Álvaro Arbeloa promovido ao cargo de treinador do time principal após experiência no Real Castilla. Xabi Alonso não conseguiu domar as estrelas madrilenhas e chegou até a ser xingado por Vinícius Júnior durante uma substituição.

Ele teve apenas sete meses de trabalho e, durante boa parte desse período, precisou lidar com pressão interna e externa. A responsabilidade era grande, pois substituía Carlo Ancelotti, que encerrou trajetória de quatro anos pelo clube merengue para assumir a seleção brasileira.

Xabi está entre os 10 treinadores que tiveram menos tempo de comando no Real Madrid ao longo do século 21, em oitavo lugar, logo acima do brasileiro Vanderlei Luxemburgo (1 ano) e do chileno Manuel Pellegrini (11 meses). A passagem mais curta de um treinador pelo clube foi de Julen Lopetegui, em raro trabalho de apenas 11 semanas, encerrado após uma goleada por 5 a 1 para o Barcelona.

A Premier League, constantemente apontada como o modelo ideal de liga, é a competição que mais registrou trocas de comando. Além de Manchester United e Chelsea, também realizaram mudanças o Wolverhamtpon, o West Ham e o Nottingham Forest - este último duas vezes. Ange Postecoglou, que substituiu Nuno Espírito Santo no Forest, ficou apenas 39 dias no comando da equipe, demitido duas semanas depois após ser campeão da Liga Europa.

Depois, vem a Espanha e a Alemanha, com cinco trocas de comando técnico. Os campeonatos Italiano e Francês tiveram quatro mudanças de treinador cada.

VEJA OS TIMES DA EUROPA QUE DEMITIRAM OU PERDERAM TÉCNICOS EM 2025/2026:

Campeonato Alemão: Erik ten Hag (Bayer Leverkusen),Gerardo Seoane (Borussia Mönchengladbach), Paul Simonis (Wolfsburg), Sandro Wagner (Augsburg) e Bo Henriksen (Mainz 05).

Campeonato Espanhol: Xabi Alonso (Real Madrid), Sérgio Francisco (Real Sociedad), Luis Carríon (Real Oviedo), Julián Calero (Levante) e Veljko Paunovic (Real Oviedo).

Campeonato Francês: Liam Rosenior (Strasbourg), Franck Haise (RC Lens), Luís Castro (Nantes) e Adi Hütter (Monaco).

Campeonato Inglês: Rúben Amorim (Manchetser United), Enzo Maresca (Chelsea), Vítor Pereira (Wolverhampton), Nuno Espírito Santo (Nottingham Forest), Ange Postecoglou (Nottingham Forest) e Graham Potter (West Ham).

Campeonato Italiano: Ivan Juric (Atalanta), Stefano Pioli (Fiorentina), Patrick Vieira (Genoa) e Igor Tudor (Juventus).

Esporte

Manchester United anuncia multicampeão Michael Carrick para vaga de técnico: 'Sei o que fazer'

O português Rubén Amorim foi demitido faz alguns dias.

13/01/2026 23h00

Michael Carrick

Michael Carrick Divulgação

O Manchester United 'imitou' o Real Madrid e resolveu apostar em um novo treinador que fez história como jogador com a camisa do clube.

Neste terça-feira, o multicampeão Michael Carrick foi oficializado para vaga do português Rubén Amorim, demitido faz alguns dias.

"O Manchester United tem o prazer de anunciar a nomeação de Michael Carrick como treinador principal da equipe masculina até o fim da temporada 2025/26", oficializou o clube, em nome que agrada o revoltado torcedor por seus histórico em Manchester.

Carrick defendeu o United em 464 oportunidades, conquistando a Premier League cinco vezes, além da FA Cup, duas Copas da Liga, a Liga dos Campeões, a Liga Europa e o Mundial de Clubes da Fifa.

O profissional esteve na comissão técnica do time principal após se aposentar em 2018, trabalhando com José Mourinho e Ole Gunnar Solskjaer - assumiu de maneira interina após a queda do norueguês.

"Sei o que é preciso fazer para ter sucesso aqui. Meu foco agora é ajudar os jogadores a atingirem os padrões que esperamos neste clube incrível, e sabemos que este grupo é mais do que capaz de alcançá-los", disse Carrick, ex-jogador da seleção inglesa e que dirigiu o Middlesbrough por dois anos e meio.

"Já trabalhei com vários jogadores e, obviamente, continuei acompanhando a equipe de perto nos últimos anos. Tenho total confiança no talento, na dedicação e na capacidade deles de terem sucesso aqui", afirmou.

"Ainda há muito pelo que lutar nesta temporada, estamos prontos para unir todos e dar aos torcedores as apresentações que seu apoio leal merece."
 

