MS estreia na Copinha 2025 nesta sexta e tem dois clubes "novatos"

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A tradicional Copa São Paulo de Futebol Júnior, mais conhecida como Copinha, começou na última quinta-feira (02) e, dentre as 128 equipes de base participantes, duas são do Mato Grosso do Sul: Operário de Caarapó e Dourados Atlético Clube (DAC).

Ambas as equipes já estão em solo paulista desde o início de dezembro e firmaram parcerias para a disputa do torneio. Atual campeão do Campeonato Estadual sub-20, o Tigre do Vale, do município de Caarapó, fechou uma parceria com o clube José Bonifácio, de São Paulo.

Porém, todos os atletas que irão disputar a Copinha pelo Operário AC são “experientes” e jogaram o sub-20 ou a Série B do Estadual.

“A parceria com o José Bonifácio se deu na questão de centro de treinamento, comissão técnica, material de treino e porcentagens em negócios futuros”, disse Leandro Francisco, diretor de Futebol do Operário de Caarapó, ao Correio do Estado no mês passado.

O Tigre do Vale vai enfrentar na fase de grupos o América (RN), Comercial de Tietê (SP) e Juventude (RS), em ordem cronológica. A estreia na competição acontece nesta sexta-feira (03), às 17h15, contra a equipe potiguar.

Já o Dourados, vice-campeão do Estadual sub-20, firmou no fim do mês de outubro uma parceria com o Esporte Clube Embu-Guaçu, equipe do interior paulista.

Nessa parceria, a maioria do elenco formado é de atletas do clube paulistano, sobrando apenas nove jogadores que disputaram o sub-20 pelo Dourados que compõem a equipe que treina em São Paulo.

Desde novembro a equipe douradense vem realizando amistosos, incluindo um jogo-treino contra o Corinthians, no CT Joaquim Grava, do qual saíram derrotados por 2x1, de virada. Também enfrentaram outros times de base pelo estado de São Paulo, como o Oeste, o Água Santa e o Juventus.

O Dourados/Embu caiu no grupo que irá sediar os jogos em Itaquaquecetuba (SP), e enfrentará Aster Itaquá (SP), Vila Nova (GO) e Falcon (SE). A estreia acontece neste sábado (04), às 12h (de MS), contra a equipe paulista.

Esta é a primeira vez que ambos os clubes disputam a competição de bases e, caso avancem, podem ter grandes equipes pela frente. No caso do Operário de Caarapó, pode enfrentar na próxima fase o São Paulo. Já o Dourados, passando de fase, poderá entrar no caminho do Corinthians, o maior e atual campeão da Copinha.

Todos os jogos serão transmitidos pelo canal oficial do Paulistão no Youtube.

COMPETIÇÃO

A Copa São Paulo de Futebol Júnior, conhecida também como Copinha, é a maior competição de futebol da categoria de base nacional. Jogadores até 20 anos de todo o País disputam o campeonato.

Na edição de 2025, que começará em janeiro, 128 clubes, representando todos os estados do Brasil, participarão da competição.

Anualmente, os dois clubes de Mato Grosso do Sul que se classificam para a competição são os finalistas do Estadual sub-20.

Na edição de 2024, o União ABC e o Ivinhema foram os clubes do Estado que disputaram a competição. Ambas as equipes foram eliminadas na primeira fase.

ESTADUAL SUB-20

A classificação de ambas as equipes foi confirmada na disputa de semifinais do Campeonato Sul-Mato-Grossense sub-20, que ocorreu em agosto do ano passado.

O Dourados enfrentou o Esporte Clube Comercial e venceu a equipe campo-grandense no segundo jogo do confronto, por 3 a 1, em partida disputada no Estádio Douradão. No primeiro jogo, a equipe da Capital havia ganhado, por 1 a 0. Os gols do DAC na partida decisiva foram marcados por Dudu Arroz, Willian e Luan. Pedro Henrique fez o gol colorado nos acréscimos.

Já o Operário Caarapoense empatou a primeira partida contra o União ABC, de Campo Grande, mas derrotou o hexa-campeão do Estadual sub-20, por 2 a 0, no Estádio Carecão, no segundo jogo. Os dois gols da partida foram marcados pelo jogador Matheus Henrique.

Na final, o Tigre do Vale derrotou o Dourados pelo placar agregado de 3 a 2.

SAIBA - Maiores campeões da Copinha

Corinthians (11 títulos)

Fluminense (5)

Inter (5)

São Paulo (4)

Flamengo (4)

Santos (3)

Atlético-MG (3)

Palmeiras (2)

Nacional-SP (2)

Ponte Preta (2)

Portuguesa (2)

*Colaborou Judson Marinho

Assine o Correio do Estado