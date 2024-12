Times de MS "se mudam" para SP em preparação para a Copinha

Elenco do Operário de Caarapó, campeão do Estadual sub-20, foi mantido para a disputa da Copinha - Foto: Rodrigo Moreira / FFMS

Em preparação para participar pela primeira vez da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Operário Caarapoense e o Dourados Atlético Clube fizeram parcerias e estão desde o início deste mês treinando no interior de São Paulo.

Atual campeão do Campeonato Estadual sub-20, o Tigre do Vale, do município de Caarapó, fechou uma parceria com o clube José Bonifácio, de São Paulo.

Ao Correio do Estado, o diretor de Futebol do Operário de Caarapó, Leandro Francisco, informou que o elenco está na cidade do interior paulista se preparando com 21 jogadores que disputaram as competições estaduais neste ano.

“A parceira com o José Bonifácio se deu na questão de centro de treinamento, comissão técnica, material de treino e porcentagens em negócios futuros. Todos os atletas do elenco disputaram o sub-20 ou a Série B do Estadual”, declarou Leandro.

Entre os principais nomes da equipe, o elenco do Operário contará com o atacante Matheus Henrique do Nascimento Magalhães, que foi o artilheiro do Tigre do Vale neste ano, marcando quatro gols pela equipe no sub-20 e três na disputa da segunda divisão do Estadual profissional.

Após o fim da Série B, no dia 10 de novembro, o Tigre do Vale, que disputou a competição com o elenco que vai jogar a Copinha 2025, teve duas semanas de recesso e iniciou a preparação para a principal competição de base do País na cidade de José Bonifácio.

Já o Dourados, vice-campeão do Estadual sub-20, firmou no fim do mês de outubro uma parceria com o Esporte Clube Embu-Guaçu, equipe do interior paulista.

Nessa parceria, a maioria do elenco formado é de atletas do clube paulistano, sobrando apenas nove jogadores que disputaram o sub-20 pelo Dourados que compõem a equipe que treina em São Paulo.

O Dourados/Embu-Guaçu está realizando amistosos preparatórios para a Copinha desde novembro. A equipe enfrentou em jogos-treino o Corinthians, o Oeste (SP), o Água Santa e o Juventus (SP).

GRUPOS NA COPINHA

Segundo a tabela divulgada pela Federação Paulista de Futebol, o Operário Caarapoense vai disputar a Copinha na sede, no município de Tietê. O clube estreará no dia 3 de janeiro, às 14h15min (horário de MS), contra o América (RN).

Na segunda rodada, o adversário do Tigre do Vale srá o Comercial de Tietê-SP, no dia 6 de janeiro, às 12h (de MS). O terceiro jogo da fase de grupos será contra o Juventude (RS), no dia 9, às 12h (de MS).

Sobre o grupo, o diretor do Operário Caarapoense, Leandro Francisco, vê com otimismo as possibilidades de o Tigre do Vale realizar uma boa campanha na Copinha.

“Acreditamos que temos um bom elenco e podemos fazer frente às equipes que vamos enfrentar. As expectativas são as melhores possíveis”, declarou.

O Dourados disputa a primeira fase da Copinha na cidade de Itaquaquecetuba. O DAC faz seu primeiro jogo na competição no dia 4 de janeiro, às 12h (de MS), contra o time da casa, Aster Itaquá-SP. Depois, na segunda rodada, os douradenses enfrentarão o Vila Nova-GO, no dia 7, às 14h15min (de MS).

Na rodada que fecha a primeira fase, no dia 10 de janeiro, o Dourados jogará contra Falcon-SE, às 12h (de MS).

ESTADUAL SUB-20

A classificação de ambas as equipes foi confirmada na disputa de semifinais do Campeonato Sul-Mato-Grossense sub-20, que ocorreu em agosto.

O Dourados enfrentou o Esporte Clube Comercial e venceu a equipe campo-grandense no segundo jogo do confronto, por 3 a 1, em partida disputada no Estádio Douradão. No primeiro jogo, a equipe da Capital havia ganhado, por 1 a 0. Os gols do DAC na partida decisiva foram marcados por Dudu Arroz, Willian e Luan. Pedro Henrique fez o gol colorado nos acréscimos.

Já o Operário Caarapoense empatou a primeira partida contra o União ABC, de Campo Grande, mas derrotou o hexa-campeão do Estadual sub-20, por 2 a 0, no Estádio Carecão, no segundo jogo. Os dois gols da partida foram marcados pelo jogador Matheus Henrique.

Na final, o Tigre do Vale derrotou o Dourados pelo placar agregado de 3 a 2.

COMPETIÇÃO

A Copa São Paulo de Futebol Júnior, conhecida também como Copinha, é a maior competição de futebol da categoria de base nacional. Jogadores até 20 anos de todo o País disputam o campeonato.

Na edição de 2025, que começará em janeiro, 128 clubes, representando todos os estados do Brasil, participarão da competição.

Anualmente, os dois clubes de Mato Grosso do Sul que se classificam para a competição são os finalistas do Estadual sub-20.

Na edição deste ano, o União ABC e o Ivinhema foram os clubes do Estado que disputaram a competição. Ambas as equipes foram eliminadas na primeira fase.

SAIBA

Caso o Operário de Caarapó avance para a segunda fase, o clube poderá enfrentar o São Paulo. Já o Dourados, passando de fase, poderá entrar no caminho do Corinthians, o maior campeão da Copinha.

