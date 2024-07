Na corda bamba, CREC/Juventude enfrenta o Cruzeiro (MG) neste sábado

PARIS-2024

Débora Benevides, de Campo Grande, e Fernando Rufino, de Eldorado, figuram na primeira lista de convocados para os Jogos Paralímpicos deste ano, em Paris

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) divulgou a primeira lista de convocados para o Jogos deste ano, que acontece em Paris. Dos 124 atletas presentes na lista, dois são sul-mato-grossenses: Débora Benevides, de Campo Grande, e Fernando Rufino, de Eldorado, ambos da canoagem, na classe KL2 / VL2.

Nessa convocação inicial, apenas foram anunciados os atletas de 10 modalidades: 37 da natação, 24 do vôlei sentado, 15 do tênis de mesa, 12 do goalball, 10 do futebol de cegos, oito da canoagem, sete da esgrima em cadeira de rodas, seis do taekwondo, três do badminton e dois do hipismo. Posteriormente, nos dias 11 e 18 de julho, os atletas dos demais esportes serão divulgados.

Ambos os atletas de Mato Grosso do Sul farão sua segunda participação nos Jogos Paralímpicos, já que os dois estrearam em Tóquio-2020. Inclusive, Fernando conquistou o ouro na modalidade no Japão, porém Débora não conseguiu figurar no pódio no último Jogos e deve ir com tudo para finalmente conquistar sua primeira medalha Paraolímpica.

Este ano, os Jogos Paralímpicos de Paris vão começar dia 28 de agosto e terminam no dia 09 de setembro. Ao todo, cerca de 4.400 atletas participarão da competição e mais de 185 países estarão representados. Esta será a 17ª edição dos Jogos Paralímpicos e o Brasil já conquistou 373 medalhas (109 de ouro, 132 de prata e 132 de bronze) na história desse torneio, ou seja, neste ano deve chegar ao seu 400º pódio.

Confira a convocação completa clicando aqui.

Trajetória - Débora Benevides

Débora nasceu no dia 16 de setembro de 1995, em Campo Grande. Ela já veio ao mundo com atrofia nas pernas, mas sempre teve o sonho de praticar profissionalmente algum esporte. Começou no atletismo aos 15 anos, mas, alguns tempo depois, percebeu que seu futuro era na canoagem.

Desde jovem já era considerado umas das melhores no esporte, o que a ajudou a conquistar várias medalhas a nível continental e mundial, como:

Bronze na canoa no Mundial de Milão 2015 (Itália);

Prata na canoa no Mundial da Alemanha 2016;

Ouro no caiaque no Campeonato Sul-Americano de Canoagem, em Paipa 2017 (Colômbia);

Prata na canoa no Mundial de Racice (República Tcheca) 2017;

Ouro no caiaque e na canoa no Campeonato Pan-Americano 2018 em Dartmonth (Canadá);

Bronze na canoa no Mundial em Copenhague 2021;

Prata na canoa no Parapan-Americano em Halifax 2022

Mesmo nascida na capital sul-mato-grossense, a atleta mora na cidade de São Bernardo do Campo e treina no clube Associação Club de São Bernardo do Campo.

Trajetória - Fernando Rufino

Mais conhecido no Estado, Fernando nasceu em Eldorado no dia 22 de maio de 1985, ou seja, já é um veterano nas competições. Começou a vida com o sonho de participar dos famosos rodeios montado em um touro, mas após ser atropelado por um ônibus, perdeu parcialmente o movimento das pernas e viu seu futuro na canoagem.

Hoje ele representa o Clube de Regatas Aquidauana. Em maio deste ano conquistou o ouro no Mundial de Paracanoagem no 200m, com um tempo de 50.59s, um pouco à frente do outro brasileiro Igor Tofallini, que marcou 51.20s. Além dessa conquista, o “Cowboy de Aço”, como é conhecido, coleciona medalhas em outras competições, como:

Bronze no caiaque no Mundial de Milão (Itália) 2015;

Ouro no Campeonato Sul-Americano de Canoagem, em Paipa 2017 (Colômbia);

Bronze no caiaque e prata na canoa no Mundial em Mantemor-o-Velho 2018 (Portugal);

Ouro no caiaque e na canoa no Campeonato Pan-Americano 2018 em Dartmonth (Canadá);

Ouro na canoa no Mundial em Copenhague 2021;

Ouro na canoa nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020;

Prata Parapan-Americano em Halifax 2022;

Prata no Campeonato Mundial em Halifax 2022

