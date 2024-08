Olimpíadas 2024: Brasil perde para os EUA no tie-break e sonho do tri fica pelo caminho

A semifinal disputada entre Brasil e Estados Unidos no vôlei feminino nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 foi de tirar o fôlego. Algoz da seleção brasileira em Tóquio, disputado em 2021, na briga pelo ouro, as americanas derrotaram novamente o Brasil, por 3 sets a 2, agora na semifinal, parciais de 25/23, 18/25, 25/15, 23/25 e 15/11. Com o resultado, a seleção vai em busca do bronze, na disputa pelo terceiro lugar.

Um dos destaques da equipe, Gabi, que foi muito marcada durante o jogo, chamou a responsabilidade da atuação ruim, mas afirmou que o Brasil vai brigar pela medalha. "Não tivemos a frieza necessária, eu não comecei bem, coloco a derrota nas minhas costas, elas me marcaram muito bem, sei que sou uma das referências e faltou lucidez. Vou estudar os erros que cometi e vamos buscar esse bronze porque esse time merece muito sair daqui com uma medalha", disse à TV Globo após o fim da partida.

O Brasil não entrou bem no primeiro set e viu as americanas abrirem 6 a 0 logo no início do jogo. Com três minutos, o treinador Zé Roberto Guimarães pediu tempo para tentar ajustar a equipe brasileira. A estratégia parece ter funcionado e a seleção voltou melhor.

As jogadoras conseguiram se adaptar aos ataques de Plummer e começar a pontuar com Tainara e Ana Cristina. O Brasil chegou a estar na frente do placar, forçando erros e pontuando no bloqueio, mas foram as americanas que fecharam o primeiro set, por 25 a 23.

Precisando reagir no segundo set, o Brasil começou melhor. Ana Cristina foi uma das principais peças do time, marcando 11 pontos. A seleção construiu uma vantagem confortável e foi dominante, mas viu os EUA reagirem no fim do set.

Diferentemente de Ana Cristina, Rosamaria parou algumas vezes nos bloqueios feitos pela equipe dos Estados Unidos, e as americanas ameaçaram encostar no placar. Para frear a reação, Zé Roberto pediu tempo. O Brasil voltou bem e fechou o set por 25 a 18.

Se o segundo set acabou positivo para o Brasil, o terceiro foi para se esquecer. Com uma derrota de 25 a 15 para as americanas, a seleção brasileira não se encontrou na partida e viu os Estados Unidos construir o placar com facilidade. Recepções ruins, erros de desatenção e uma leitura ruim de jogo foram os principais problemas do Brasil.

Para o quarto set, decisivo na partida, o Brasil voltou com mais energia, e fez um jogo disputado. Com as equipes disputando ponto a ponto a igualdade no placar prevaleceu algumas vezes até o Brasil conseguir abrir algumas bolas de vantagem. As americanas, porém, não saíam de perto do placar. No fim, a seleção brasileira conseguiu fechar o quarto set pelo placar apertado de 25 a 23 para levar o jogo pelo tie-break.

No set decisivo o Brasil chegou a ficar a frente do placar, mas viu os Estados Unidos virarem e abrir vantagem. As brasileiras não conseguiram recuperar os pontos, e as americanas fizeram 15 a 11 para terminar a partida. Com a derrota o Brasil vai disputar o terceiro lugar, em busca do bronze. A seleção vai enfrentar as perdedoras de Itália x Turquia, que jogam nesta quinta-feira.