Olimpíadas 2024: Brasil vai à final no 4x200m livre feminino após 20 anos de jejum

Judoca enfrentou Alice Bellandi, atual vice-campeã mundial, e viu o sonho pela sua quarta medalha olímpica acabar logo na 1ª luta

Após conquistar três medalhas de bronze olímpicas consecutivas, a judoca Mayra Aguiar não conseguiu subir ao pódio nos Jogos de Paris-2024 no torneio individual. Tricampeã mundial, a brasileira foi derrotada pela italiana Alice Bellandi, atual vice-campeã mundial, em sua estreia na categoria até 78kg nesta quinta-feira.

Devido à pouca participação no atual ciclo olímpico, Mayra não entrou como cabeça de chave e, por sorteio, enfrentou a segunda favorita do torneio logo na primeira luta.

A disputa com Bellandi foi acirrada, sendo decidida no golden score após empate nos primeiros 4 minutos. A italiana marcou um waza-ari no início do tempo extra, encerrando a luta, mas a pontuação foi retirada pela arbitragem. No entanto, aos 2min11s do golden score, a vice-campeã mundial conseguiu provocar a queda que eliminou a brasileira.

Por ter sido derrotada antes das quartas de final, Mayra não teve a oportunidade de disputar a repescagem e buscar uma nova medalha de bronze. Contudo, ela ainda tem chance de conquistar uma medalha em Paris-2024 na competição por equipes, que ocorrerá no sábado, dia do seu 33º aniversário.

"A gente se cobra muito mesmo. É óbvio que tem a cobrança externa, mas a interna é sempre muito grande", afirmou a judoca de 32 anos, que chorou e pediu um abraço ao repórter da TV Globo após a sua luta. "O judô me ensinou muito a vida inteira. Queda, levanta, cai, levanta, cai."

Outro judoca brasileiro em ação nesta quinta-feira foi Leonardo Gonçalves, na categoria até 100kg, que também foi eliminado em sua primeira luta. Ele enfrentou Dzhafar Kostoev, dos Emirados Árabes Unidos, em um confronto equilibrado. Kostoev marcou um waza-ari com pouco mais de um minuto de luta. O brasileiro empatou na metade do confronto, mas, apesar de Kostoev estar visivelmente mais cansado, conseguiu um segundo waza-ari aos 25 segundos do golden score e avançou às oitavas de final.