Olimpíadas 2024: Rafael Macedo ganha repescagem e luta pelo bronze ainda nesta quarta (31)

PARIS-2024

Primeiro brasileiro a competir na modalidade, Bala Loka teve na sua primeira volta nota 90.2, mas não consegue melhorar na segunda e acabou fora do pódio olímpico

Gustavo Batista de Oliveira, conhecido como "Bala Loka," conquistou a sexta posição no BMX freestyle nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Criado em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo, o atleta de 21 anos se destacou desde cedo no esporte, praticando na pista de terra BMX Dirt Jump de sua cidade natal com uma bicicleta montada por seu pai, utilizando peças de ferros-velhos.

Na final, Bala Loka foi o segundo a se apresentar e conseguiu 90,20 pontos em sua primeira volta, superando a pontuação de 85,79 obtida na semifinal, onde havia se classificado em oitavo lugar. Ele liderou a competição brevemente, mas foi ultrapassado por competidores como o argentino Jose Torres Gil, que ficou com o ouro com 94,82 pontos, o britânico Kieran Darren David Reilly, que conquistou a prata com 93,91, e o francês Anthony Jeanjean, que garantiu o bronze com 93,76. Em sua segunda volta, Bala Loka fez 88,88 pontos, mantendo a pontuação da primeira tentativa.

O apelido "Bala Loka" surgiu após uma queda em uma rampa, quando alguém comentou que ele parecia uma bala e outro o chamou de maluco. Assim, Gustavo Batista de Oliveira se tornou conhecido como Bala Loka, o sexto melhor no BMX freestyle nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.