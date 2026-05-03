Operário perde mais uma e se complica na Série D do Brasileiro

Galo é derrotado pelo Uberlândia por 2 a 1 fora de casa e segue sem vencer após cinco rodadas. Ivinhema empata e segue na vice-liderança - Foto: Felipesurto/Operário FC

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O Operário-MS segue sem vencer na Série D do Campeonato Brasileiro e se complica na briga por classificação. Neste sábado (2), pela quinta rodada da fase de grupos, o Galo foi derrotado pelo Uberlândia-MG por 2 a 1, no Estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG).

Com o resultado, a equipe sul-mato-grossense permanece com apenas três pontos, somando três empates e duas derrotas, e divide a lanterna do Grupo A11. Já o Uberlândia chegou aos 12 pontos e se mantém na liderança da chave, embalado pela terceira vitória consecutiva.

O time mineiro abriu o placar aos 28 minutos do primeiro tempo, em contra-ataque puxado por Evanderson, que encontrou Kayke na área para finalizar e fazer 1 a 0. O Operário tentou reagir, mas não conseguiu igualar o marcador antes do intervalo.

Na segunda etapa, o Galo voltou mais ofensivo e chegou ao empate logo no início. Luizinho fez boa jogada individual, sofreu pênalti e converteu com segurança, deixando tudo igual.

Apesar da reação, o Operário voltou a sofrer com a pressão dos donos da casa. O Uberlândia criou mais oportunidades e foi premiado aos 38 minutos, quando Da Silva apareceu livre na área para cabecear e marcar o gol da vitória.

Nos minutos finais, o time campo-grandense ainda tentou buscar o empate, mas encontrou dificuldades na criação e não conseguiu evitar mais um resultado negativo na competição.

As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima rodada. O confronto está marcado para sábado (9), no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, onde o Operário tentará conquistar a primeira vitória na Série D.

Ivinhema

Pelo mesmo grupo e rodada, o Ivinhema empatou fora de casa em 1 a 1 com o Abecat (GO). O gol do Azulão saiu aos 18 minutos do segundo tempo, enquanto o empate do time goiano veio aos 27 minutos, marcado por Dionatan.



Com o resultado, o Ivinhema somou um ponto e manteve a segunda colocação, pelo menos até a realização da partida entre CRAC (GO) e Betim (MG), que se enfrentam neste domingo, às 16h, em Catalão (GO).



O Ivinhema volta a campo no próximo domingo (9), quando recebe o Abecat (GO) no Estádio Saraivão, às 17h (horário de Mato Grosso do Sul).

Situação do Grupo

O Grupo A11, composto por seis equipes, tem o Uberlândia como líder, com 12 pontos, seguido pelo Ivinhema, na segunda colocação, com 10 pontos. O Betim (MG) aparece em terceiro, com 7 pontos, e, na quarta posição, está o CRAC (GO).



Fora da zona de classificação, o Operário soma 3 pontos. Na lanterna está o Abecat (GO), com 2 pontos.

Classificação do Grupo A11 Série D 2026 5 ª rodada ª rodada



