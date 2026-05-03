Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

Seríe D

Operário perde mais uma e se complica na Série D do Brasileiro

Galo é derrotado pelo Uberlândia por 2 a 1 fora de casa e segue sem vencer após cinco rodadas. Ivinhema empata e segue na vice-liderança

Welyson Lucas

03/05/2026 - 15h27
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O Operário-MS segue sem vencer na Série D do Campeonato Brasileiro e se complica na briga por classificação. Neste sábado (2), pela quinta rodada da fase de grupos, o Galo foi derrotado pelo Uberlândia-MG por 2 a 1, no Estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG).

Com o resultado, a equipe sul-mato-grossense permanece com apenas três pontos, somando três empates e duas derrotas, e divide a lanterna do Grupo A11. Já o Uberlândia chegou aos 12 pontos e se mantém na liderança da chave, embalado pela terceira vitória consecutiva.

O time mineiro abriu o placar aos 28 minutos do primeiro tempo, em contra-ataque puxado por Evanderson, que encontrou Kayke na área para finalizar e fazer 1 a 0. O Operário tentou reagir, mas não conseguiu igualar o marcador antes do intervalo.

Na segunda etapa, o Galo voltou mais ofensivo e chegou ao empate logo no início. Luizinho fez boa jogada individual, sofreu pênalti e converteu com segurança, deixando tudo igual. 

Apesar da reação, o Operário voltou a sofrer com a pressão dos donos da casa. O Uberlândia criou mais oportunidades e foi premiado aos 38 minutos, quando Da Silva apareceu livre na área para cabecear e marcar o gol da vitória.

Nos minutos finais, o time campo-grandense ainda tentou buscar o empate, mas encontrou dificuldades na criação e não conseguiu evitar mais um resultado negativo na competição.

As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima rodada. O confronto está marcado para sábado (9), no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, onde o Operário tentará conquistar a primeira vitória na Série D.

Ivinhema

Pelo mesmo grupo e rodada, o Ivinhema empatou fora de casa em 1 a 1 com o Abecat (GO). O gol do Azulão saiu aos 18 minutos do segundo tempo, enquanto o empate do time goiano veio aos 27 minutos, marcado por Dionatan.

Com o resultado, o Ivinhema somou um ponto e manteve a segunda colocação, pelo menos até a realização da partida entre CRAC (GO) e Betim (MG), que se enfrentam neste domingo, às 16h, em Catalão (GO).

O Ivinhema volta a campo no próximo domingo (9), quando recebe o Abecat (GO) no Estádio Saraivão, às 17h (horário de Mato Grosso do Sul).

Situação do Grupo

O Grupo A11, composto por seis equipes, tem o Uberlândia como líder, com 12 pontos, seguido pelo Ivinhema, na segunda colocação, com 10 pontos. O Betim (MG) aparece em terceiro, com 7 pontos, e, na quarta posição, está o CRAC (GO).

Fora da zona de classificação, o Operário soma 3 pontos. Na lanterna está o Abecat (GO), com 2 pontos.

Classificação do Grupo A11 Série D 2026 5ª rodada


 

ESPORTE

Alex Zanardi, ex-piloto de F1 e bicampeão paralímpico, morre aos 59 anos

Morte do italiano foi confirmada pela família nas redes sociais, que não informou a causa

02/05/2026 15h50

Compartilhar
Zanardi ganhou duas medalhas de ouro e uma de prata na Olimpíada de Londres-2012, e novamente duas de ouro e uma de prata na Rio-2016.

Zanardi ganhou duas medalhas de ouro e uma de prata na Olimpíada de Londres-2012, e novamente duas de ouro e uma de prata na Rio-2016. Foto: Getty Images

Continue Lendo...

O ex-piloto de Fórmula 1 e medalhista paralímpico, o italiano Alessandro Zanardi morreu nesta sexta-feira (01) aos 59 anos. A notícia foi confirmada pela família nas redes sociais, que não informou a causa. Ele era casado e tinha um filho.

“É com profundo pesar que a família anuncia o falecimento de Alessandro Zanardi, ocorrido repentinamente na noite de ontem, 1º de maio. Alex faleceu em paz, cercado pelo amor de sua família e dos amigos. A família agradece de coração a todos que estão demonstrando apoio neste momento. E pede que sua dor e privacidade sejam respeitadas durante esse período de luto”.

No automobilismo, o italiano teve início no kart e conseguiu grande destaque na F3000, em 1991, quando terminou na segunda colocação, atrás apenas do brasileiro Christian Fittipaldi. Com o bom desempenho, ganhou uma oportunidade na Fórmula 1, pilotando um Jordan.

Após algumas temporadas sem muito sucesso na principal categoria do automobilismo, Alex Zanardi mudou para a Fórmula Indy e conseguiu os títulos de 1997 e 1998. Em 66 corridas disputadas, o ex-piloto conseguiu 15 vitórias e 28 pódios.

Em 2001, tudo mudou na vida do italiano após um grave acidente no Grande Prêmio de Lausitz. Zanardi brigava pela vitória na prova, mas acabou rodando após um pit stop e ficou atravessado na pista. Ele foi atingido em cheio pelo canadense Alex Tagliani, que não teve tempo para desviar. Em estado grave, Alex teve as duas pernas amputadas.

Mesmo com o triste fim no automobilismo, Zanardi buscou outros caminhos e começou a competir no paraciclismo. Na modalidade acabou tendo grande destaque e ganhou duas medalhas de ouro e uma de prata na Olimpíada de Londres-2012, e novamente duas de ouro e uma de prata na Rio-2016.

A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, lamentou a morte do ex-atleta em suas redes sociais e prestou condolências aos famíliares.

“A Itália perde um grande campeão e um homem extraordinário, capaz de transformar cada prova da vida em uma lição de coragem, força e dignidade. Alex Zanardi soube se reinventar a cada vez, enfrentando também os desafios mais duros, com determinação, lucidez e um ânimo fora do comum”.

“Com seus resultados esportivos, seu exemplo e humanidade, deu a todos nós muito mais do que uma vitória: deu esperança, orgulho e a força de nunca se render. Em meu nome e do governo, dirijo um pensamento emocionado e a mais sincera proximidade à sua família e a todos aqueles que lhe quiseram bem. Obrigado por tudo, Alex”.

Anote na agenda

Times de MS tem jogos decisivos neste final de semana

Pantanal feminino vai em busca da classificação no Brasileirão Feminino A3, o Ivinhema busca se consolidar no G4, enquanto o Operário busca a recuperação na Série D

02/05/2026 10h30

Compartilhar
Times de MS buscam sair com saldo positivo neste sábado

Times de MS buscam sair com saldo positivo neste sábado Foto: Welton Neves/@weltonneves_fotografo

Continue Lendo...

Para o amante do futebol a tarde deste sábado (2) será recheado de jogos e o destaque vai para os time de Mato Grosso do Sul, que buscam se firmar em suas competições. 

As equipes de MS, entram em fase decisiva neste final de semana na Série D, Ivinhema e Operário entram em campo para o encerramento do primeiro turno e buscam se afirmar na competição. 

Já no futebol feminino, o time do Pantanal entra em campo pela última rodada da fase de grupos e mantém vivo o sonho da classificação. 

IVINHEMA 

O Azulão do Vale vive bom momento na competição. Em sua primeira participação o Ivinhema vem surpreendendo e após quatro rodadas se encontra na segunda colocação do Grupo 11. 

Neste sábado a equipe enfrenta a ABECAT Ouvidorense e vai em busca de mais uma vitória. O adversário do Azulão ocupa a última colocação do grupo e ainda não venceu na competição. 

A bola rola às 15h (horário de MS), no Estádio Municipal Luiz Benedito, na cidade de Ouvidor, em Goiás. A partida contará com transmissão da CBF TV. 

OPERÁRIO 

Diferente do Ivinhema a equipe do Operário está em situação completamente oposta à do conterrâneo, em quatro jogos disputados até aqui na competição o Galo da Capital soma três empates e uma derrota. 

Com três pontos conquistados, o time da Capital ocupa atualmente a quinta colocação e está fora da zona de classificação para a próxima fase. Com um alto investimento no elenco, a equipe não vem correspondendo às expectativas dentro de campo. 

Nesta rodada, para fechar o primeiro turno, o time comandado por Diego Souza, vai até Minas Gerais para enfrentar a equipe do Uberlândia que é líder do grupo com nove pontos. 

A partida acontece neste sábado às 16h (horário de MS), no Estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia. 

PANTANAL 

Já no Brasileirão Feminino A3, a equipe do Pantanal vive a expectativa de conquistar a classificação para a próxima fase. Ocupando atualmente a segunda colocação do Grupo A2, as pantaneiras podem avançar mesmo se não vencer. 

Caso isso aconteça o Pantanal terá que contar com um tropeço do Várzea Grande, que recebe em casa o já classificado Planalto. 

Caso as duas partidas terminem empatadas, classificação garantida das pantaneiras, se o Várzea vencer e o Pantanal empatar ou perder, classificação do time mato-grossense. 

O adversário do Pantanal será a equipe do Cresspom do Distrito Federal, que é o lanterna do grupo e não tem mais chances de classificação. 

O jogo acontece fora de casa e a bola rola às 14h, horário de Mato Grosso do Sul. 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Loteria Federal 6062-3 de hoje, sábado (02/05)
LOTERIA

/ 22 horas

Resultado da Loteria Federal 6062-3 de hoje, sábado (02/05)

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3675, sábado (02/05)
LOTERIA

/ 21 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3675, sábado (02/05)

3

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3003, sábado (02/05); veja o rateio
loteria

/ 10 horas

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3003, sábado (02/05); veja o rateio

4

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3675, sábado (02/05); veja o rateio
loteria

/ 10 horas

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3675, sábado (02/05); veja o rateio

5

Resultado da Quina de hoje, concurso 7015, sábado (02/05)
LOTERIA

/ 21 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7015, sábado (02/05)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Dia do Trabalhador e a Previdência Social: Por que trabalhar, contribuir e como começar
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Dia do Trabalhador e a Previdência Social: Por que trabalhar, contribuir e como começar

Atraso na Entrega de Imóvel na Planta
Leandro Provenzano

/ 3 dias

Atraso na Entrega de Imóvel na Planta
Geopolítica e a transição energética redefinem as oportunidades de investimento para o Brasil
Constantino

/ 5 dias

Geopolítica e a transição energética redefinem as oportunidades de investimento para o Brasil
Servidor público pode ter aposentadoria negada? Entenda por quê
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 24/04/2026

Servidor público pode ter aposentadoria negada? Entenda por quê