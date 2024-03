Operário reencontra homônimo do PR hoje pela Copa do Brasil

Sem desfalques e com força máxima, o Operário está pronto para o jogo mais importante da temporada. O Galo enfrenta novamente o Operário Ferroviário-PR, na noite de hoje, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande. A partida é válida pela primeira fase da Copa do Brasil.

O clima na Capital é de final de campeonato. Foram colocados à venda aproximadamente 3,4 mil ingressos, e a expectativa da diretoria operariana é de casa cheia no horário da partida, às 20h30min (de MS).

Em entrevista ao Correio do Estado, o técnico do Operário, Leocir Dall’Astra, disse que vai colocar força máxima contra o homônimo paranaense, mas deve avaliar, até minutos antes do jogo, quem está apto fisicamente para a decisão.

“A preparação é diferente porque é partida única, por isso, montamos um planejamento e estamos seguindo à risca. Todos estão aptos para o jogo, mas vou decidir mesmo o time em cima da hora, porque preciso repensar movimentações que podem surpreender o adversário”, especificou.

Sabendo que o clima dos jogos da Copa do Brasil é diferente, o técnico do Operário relatou que vem conversando com o elenco para diminuir a ansiedade e focar no que foi trabalhado na semana.

"Jogos de Copa do Brasil são diferentes porque todos nós sabemos o quanto é difícil manter uma equipe em pé, ainda mais sabendo que o lado financeiro é importante para o clube, além da visibilidade que os atletas terão para conseguir melhores contratos” afirmou.

“Estamos conversando diariamente para diminuir a ansiedade e vamos lutar pela vitória”, acrescentou o técnico do Galo.

O venezuelano Yuxer McAllyster estará no banco de reservas para o jogo desta quarta-feira à noite. O meia de 30 anos foi regularizado no Boletim Informativo Diário da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e está apto para estrear com a camisa do Galo. Nos treinamentos, ele surpreendeu bastante pela qualidade técnica.

“Tenho que avaliar melhor se começo com ele jogando ou não. O que vai decidir mesmo é a situação física”, explicou Dall’Astra.

O Operário provavelmente jogará com Ellison; Marlon, Júnior Fell, Vinicius e Bruno Boca; Marcel, Fernandinho, Marcelinho e Rian Morales; Bambelo (Matheus Bidick) e Jhonny.

Fantasma

A equipe do Operário Ferroviário-PR, também conhecida como Fantasma em sua cidade de origem, Ponta Grossa (PR), chegou a Campo Grande na noite desta segunda-feira com elenco completo.

Em entrevista ao Correio do Estado, o técnico do time paranaense, Rafael Guanaes, disse que espera um jogo de muito contato físico e pediu para a equipe muita atenção aos erros defensivos.

“O estádio é pequeno e a torcida do Operário empurra demais sua equipe. No ano passado mesmo, perdemos o jogo por um erro nosso. Como o gramado é bem irregular, prevejo um jogo de jogadas diretas, transições e muitas bolas longas. Por isso, precisamos nos adaptar rapidamente às adversidades”, relatou.

Guanaes geralmente modifica suas equipes conforme o adversário pede. Ao questionarmos sobre as mudanças táticas para enfrentar o Operário, o técnico explicou que analisa as opções, mas deve colocar o que tem de melhor em campo.

“ Cada jogo é uma história diferente, mas nessa partida específica, que é jogo único, não há nenhuma semelhança com o campeonato estadual, por isso, viemos para vencer”, relatou à reportagem.

O Operário Ferroviário-PR provavelmente jogará com Rafael Santos; Sávio, Jhoseph, Alemão e Pará; Índio, Vinícius Diniz (Jaci) e Cássio Gabriel; Maxwell, Ronaldo Henrique e Felipe Garcia.

No Campeonato Paranaense, o Operário Ferroviário-PR está com 18 pontos e classificado para as quartas de final. Na última partida do campeonato, o Fantasma ganhou do Grêmio Maringá, por 2 a 1, com uma equipe alternativa.

No domingo, o time enfrenta o Azuriz em busca da classificação para as semifinais do campeonato estadual.

O Operário Ferroviário-PR subiu de divisão e vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro.