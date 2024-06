Palmeiras enfrenta o Botafogo nas oitavas da Libertadores; veja os confrontos

Para muitos torcedores sul-americanos, a Copa Libertadores da América começa nas oitavas de final. Em sorteio realizado na tarde de hoje, os confrontos de mata-mata deixaram muitos torcedores de cabelo em pé, pelo nível dos jogos que teremos nas fases finais. O destaque vai para Botafogo e Palmeiras, além do clássico de muita rivalidade entre San Lorenzo e Atlético Mineiro.

Os jogos pelo mata-mata acontecerão entre os dias 14 e 21 de agosto.

Veja os confrontos

Atlético-MG x San Lorenzo

São Paulo x Nacional-URU

Bolívar x Flamengo

Junior Barranquilla x Colo Colo

River Plate x Talleres

1º Grupo C x Peñarol

Palmeiras x Botafogo

Fluminense x 2º Grupo C

O sorteio que aconteceu na cidade de Luque (PAR), definiu também o caminho até a final continental. A Conmebol mostrou todo o chaveamento do torneio.

Por conta das chuvas no Rio Grande do Sul, o Grupo C ainda não tem os seus classificados definidos. The Strongest (BOL) está garantido nas oitavas, mas ainda sem posição definida. Grêmio e Huachipato brigam pela segunda vaga.

Não houve qualquer restrição no sorteio além dos potes. Equipes do mesmo país ou times que integraram o mesmo grupo na fase anterior podem se enfrentar normalmente.



Como ficou a Sulamericana?

Na tarde de hoje (3), também aconteceu o chaveamento das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Os duelos ainda não foram completamente fechados porque ainda falta a definição dos playoffs das oitavas. O que pode chamar a atenção são os possíveis adversários do Corinthians, que deve enfrentar times brasileiros já na fase de mata-mata.



O CHAVEAMENTO



Vencedor playoff G x Fortaleza

Vencedor playoff D x Sportivo Ameliano (PAR)

Vencedor playoff x F x Lanús (ARG)

Vencedor playoff H x Racing (ARG)

Vencedor playoff B x Belgrano (ARG)

Vencedor playoff C x Independiente Medellín (COL)

Vencedor playoff E x Cruzeiro

Vencedor playoff A x Corinthians

ENFRENTAMENTOS DOS PLAYOFFS NO MOMENTO

Playoff A: Bragantino x Barcelona-EQU (já definido)

Playoff B: Athletico-PR x Cerro Porteño

Playoff C: Cuiabá x Grêmio

Playoff D: Universidad Católica-EQU x Palestino

Playoff E: Boca Juniors x Libertad

Playoff F: Always Ready: Independiente del Valle

Playoff G: Racing-URU x LDU

Playoff H: Delfin x Rosario Central

As partidas das oitavas serão nas semanas dos dias 14 e 21 de agosto. Quem tiver melhor campanha decide a volta em casa.

SORTEIO DAS OITAVAS E PLAYOFFS

Se o sorteio da Copa Libertadores deixou diversos torcedores sulamericanos apreensivos, a Copa Sulamericana pode apresentar surpresas em alguns confrontos. A torcida corintiana já sabe o que pode enfrentar: Red Bull Bragantino ou Barcelona-EQU.

Isto porque o clube do Parque São Jorge vai enfrentar o vencedor do duelo entre o melhor segundo colocado (Red Bull Bragantino) e o pior terceiro colocado da Libertadores (Barcelona-EQU), que já estão definidos.

Já os playoffs serão disputados entre o segundo colocado dos grupos da Sul-Americana e o terceiro colocado das chaves da Libertadores em partidas de ida e volta. Não haverá sorteio, já que o chaveamento é feito pelo cruzamento das campanhas: o melhor segundo colocado enfrenta o pior terceiro colocado, e assim por diante. Os times que já estavam na competição decidirão em casa.

Os confrontos da primeira fase do mata-mata ainda não estão fechados por causa dos jogos atrasados de Inter e Grêmio. Os times gaúchos têm mais dois jogos a fazer devido à tragédia no Rio Grande do Sul. O Colorado pode terminar em segundo de seu grupo e o Tricolor se credenciar via Libertadores. Com isso, as campanhas gerais dos classificados aos playoffs pode mudar.

No aguardo do Inter, todos os outros times brasileiros que estavam na Sul-Americana avançaram de fase. Cruzeiro, Corinthians e Fortaleza se classificaram direto às oitavas, enquanto Athletico-PR, Cuiabá e Red Bull Bragantino foram aos playoffs.

Os jogos dos playoffs estão marcados para as semanas dos dias 17 e 24 de julho. Times do mesmo país podem se enfrentar.

O sorteio também definiu o caminho nas fases seguintes. O ganhador da chave A das oitavas enfrentará o da H, quem avançou na B encara o da G, e assim por diante completando C x F e D x E.

