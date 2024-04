Operário perde por 6 a 0 na estreia do Brasileirão Feminino A3

Decisão

Comissão de Arbitragem da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), divulgou os árbritos da final do Campeonatro Estadual

O árbitro Paulo Henrique Vollkopf é o escolhido para apitar o primeiro jogo da final do Campeonato Sul-mato-grossense, entre Operário e Dourados AC, neste domingo, às 15h, no Estádio Fredis Saldivar, em Dourados.

A confirmação da escala de árbitros foi divulgada na tarde de ontem (11), pela Comissão de Arbitragem da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS).

Na partida de ida, Paulo Henrique Vollkopf terá como auxiliares Diego dos Santos Ruberto e Cícero Alessandro de Souza. O quarto árbitro é Raphael de Souza Cosmo e a quinta árbitra é Elita Maria da Silva. Todos fazem parte do quadro de arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O jogo de volta está marcado para o próximo domingo, dia 21, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande. Esta partida será apitada pelo árbitro Paulo Henrique Salmázio. Ele terá como auxiliares Leandro dos Santos Ruberdo e Marcos dos Santos Brito. O quarto árbitro é Everton Moreira Prates e o quinto árbitro, Luiz Felipe de Oliveira, todos do quadro da CBF.



O primeiro jogo da final do Campeonato Sul-mato-grossense entre Dourados e Operário começa no próximo domingo, no Douradão, no município de Dourados.

Conforme informações apuradas pelo Correio do Estado, a diretoria do DAC colocou 5 mil ingressos à venda. Os bilhetes estão sendo vendidos antecipadamente, mas as bilheterias do estádio estarão abertas e haverá venda no horário da partida..

Compre antecipado até (12/04) - Ingresso Arquibancada R$20

- Ingresso Cadeira R$30

(sábado e domingo, 13 e 14/04)

Ingresso Arquibancada R$30

- Ingresso Cadeira R$50 PONTOS DE VENDA:

- Salim Esportes

- Camisa 10 "SERVIÇO DO JOGO:"

As bilheterias do estádio abrem a partir das 09h no dia do jogo

- MEIA ENTRADA - venda no dia (14/04) nas bilheterias do Estádio Douradão e

mediante a comprovação

Crianças até 08 anos não pagam mas precisam estar com responsável.

Devido às normas de segurança NÃO é permitido a entrada com capacete,

isopor, copos térmicos tipo Stanley, bomba, cuia de tereré, garrafas de inox,

copos de vidro, caixa térmica e similares (conforme leis no 12.299 e no

14.597).

Na parte de volta, será no Estádio Jacques da Luz em Campo Grande, no dia 21 de abril, às 15h. Por ter melhor campanha geral, o Galo é o mandante da partida de volta.

Os finalistas do Estadual garantiram automaticamente a vaga para a Copa do Brasil de 2025. Além do título do Estado, ambos os times disputam também vagas na Série D do Campeonato Brasileiro e na Copa Verde, reservadas apenas ao campeão.



