Condições do gramado no Estádio Jacques da Luz foi motivo para Lusa trocar seu mando de campo para Sidrolândia - Foto: Divulgação / Assessoria Portuguesa - MS

A 3ª rodada do Campeonato Sul-mato-grossense Série B acontece neste final de semana, com três partidas no interior do Estado.

Com todos os jogos a serem realizados no domingo (29), a Portuguesa de Campo Grande enfrenta em Sidrolândia o Misto de Três Lagoas, às 15h, no Estádio Sotero Zarate.

O São Gabriel leva o seu mando de campo para Camapuã, no Estádio Carecão, em partida contra o Corumbaense, às 15h, com portões fechados para a torcida.

Desta vez com a presença dos torcedores, o Águia Negra volta a poder jogar com público no Estádio Ninho da Águia, em Rio Brilhante, o adversário será o União ABC, às 17h.

A decisão da Portuguesa de trocar o seu mando de campo, que seria no Estádio Jacques da Luz, para o Estádio Sotero Zarate em Sidrolândia, foi anunciada para a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) na semana passada.

Em entrevista para o Correio do Estado, o treinador da Portuguesa, Gláuber Caldas já havia mencionado a preocupação da comissão técnica da equipe, com relação as condições do gramado no Jacques da Luz.

“A condição do campo é um problema sistêmico de Mato Grosso do Sul, a situação do campo é mais um adversário que os clubes têm no Estado”, disse o treinador.

Agora com a mudança, Gláuber acredita que as condições melhores do campo em Sidrolândia vai ajudar a Portuguesa a fazer um bom jogo contra o Misto.

“Com certeza o campo do Estádio Sotero Zarate proporcionará condições melhores de jogo para os atletas e um espetáculo ainda mais bonito para quem assiste. Estamos ansiosos para estrear com a presença do público”, completa.

CLASSIFICAÇÃO

Após duas rodadas disputadas da segunda divisão do Estadual, o Corumbaense lidera a competição com quatro pontos (uma vitória e um empate), logo atrás do Carijó da Avenida está a Portuguesa e o Náutico de Campo Grande, empatados com três pontos.

Misto e Águia Negra estão na quarta e quinta colocação com dois pontos cada, e fora da zona de classificação, São Gabriel está com um ponto, e o União ABC ocupa a última colocação com uma derrota.

Nesta edição, a segunda divisão do Estadual conta com sete equipes disputando duas vagas na final da competição e, consequentemente, o acesso à elite do futebol do Estado.

Os jogos da primeira fase acontecem no formato de pontos corridos, com as equipes se enfrentando em apenas um turno de sete rodadas.

As quatro melhores equipes avançam às semifinais da segunda divisão, disputando a vaga na final em partidas de ida e volta. Os finalistas garantem o acesso à primeira divisão de 2024.

Estado do gramado no Jacques da Luz em partida entre Náutico e Corumbaense. Foto: Judson Marinho

SEM PÚBLICO NO JACQUES

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) notificou a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) ,nesta semana, para que os próximos jogos da Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense disputados no Estádio Jacques da Luz não tenham público.

A medida afeta diretamente o União ABC e o Náutico FC, clubes que optaram por mandar seus jogos na praça esportiva do bairro das Moreninhas, em Campo Grande.

Segundo a notificação do MP, a justificativa é uma mudança na legislação que estava em vigor até então, por isso a “necessidade da apresentação do Laudo de Segurança acompanhado do Plano de Segurança e AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros), Laudo de Prevenção e Combate à Incêndio e Pânico acompanhado do AVCB, Laudo de Engenharia, Acessibilidade e Conforto acompanhado do Alvará de Funcionamento e do SPDA (Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas) no moldes da Portaria n° 20/23 de Ministério dos Esportes”.

De acordo com o vice-presidente da Federação, Marcos Tavares, a situação já foi repassada aos clubes. “A tabela não sofre alteração por enquanto, apenas precisa ser seguida essa determinação do Ministério Público até que os clubes, que são os responsáveis pela emissão desses laudos, o façam dentro da nova legislação”, explica.