Paulinho, ex-seleção brasileira e Corinthians, anuncia aposentadoria aos 36 anos

Estadual Série B

Colorado aposta na mescla de jovens da base e na volta de ex-jogadores para disputa

Rebaixado no ano passado após derrota para o maior rival, o Comercial voltará a entrar em campo neste fim de semana pelo Campeonato Sul-Mato-Grossense Série B. Em processo de reestruturação, o Colorado quer brigar pelo acesso à primeira divisão.

Com elenco de 22 jogadores anunciados, o Comercial vem treinando há três semanas no campo do Tênis Clube, local onde o Colorado iniciou no ano passado o seu projeto de estruturação de suas categorias de base.

Ao Correio do Estado, o técnico do Comercial, Tiago Lopes, falou sobre as expectativas do time para a competição, que o clube não disputava desde 2007.

“A nossa principal meta é recolocar o Comercial na elite no ano de 2025. Sabemos das dificuldades financeiras que estamos passando nessa fase de reestruturação do clube, porém, acreditamos muito no nosso trabalho para coroar com acesso à Série A”, declarou Lopes.

Sobre a montagem do elenco, o técnico falou que o clube priorizou contratar jogadores que já tiveram passagens pelo Comercial e atletas que já trabalharam com o treinador na disputa do Estadual no Coxim Atlético Clube.

“A montagem do elenco foi feita em cima das possibilidades que o clube tinha, buscando atletas que nós da comissão técnica e o presidente Cláudio, conhecia. Com os contratados também subimos sete atletas da base”, informou.

Entre os jogadores contratados, o principal nome é o goleiro Rodolfo Fagundes, de 37 anos. Ele volta para a sua terceira passagem pelo clube, onde foi formado. O goleiro ídolo do time foi campeão pelo Colorado no Estadual de 2010.

Além de Rodolfo, os atletas que fazem parte do elenco e voltam a vestir a camisa do Comercial são os volantes Raylan Dourado e Alessandro, o lateral Lucas Paulista e o atacante Gustavo França.

Se destacam também os atletas que disputaram o Estadual 2024 pelo Coxim, sendo eles o goleiro João Augusto, os meias Lúcio Rassier e Cleiton Drexler e o atacante Caio Vidal, de 20 anos, que foi o artilheiro do Estadual com sete gols.

Semifinalistas do Estadual Sub-20, o goleiro Zé Pedro, os zagueiros Gustavo Ribeiro, Pedro Henrique e Breno Miranda, os laterais Lucca Membrive e Júlio César Gregório e o meia Matheus Bruxo foram os jogadores do Comercial que foram promovidos para disputar a Série B no profissional.

“Esses atletas que nós já trabalhamos em outras equipes, vejo como um fator muito positivo, pois os mesmos já tem um bom entendimento do nosso modelo de jogo, e isso facilita no processo”, analisou Lopes.

DE VOLTA PARA CASA

Em entrevista para o Correio do Estado, o goleiro Rodolfo Fagundes, que neste ano estava atuando pelo Costa Rica no Campeonato Estadual e no Brasileiro Série D, falou sobre a sua decisão de voltar ao Colorado para ajudar o clube na disputa da segunda divisão.

“Foi uma decisão fácil, quando o Cláudio [presidente do clube] entrou em contato comigo, a decisão de acerto foi de imediato, por toda história construída dentro do clube. Sabemos que não é o lugar do clube a segunda divisão e estamos trabalhando forte para conquistar o acesso”, declarou.

Questionado sobre a expectativa da torcida, que espera o acesso do clube para conseguir a vaga no Estadual de 2025, Rodolfo ressalta que a história do Comercial coloca o clube como protagonista da competição.

“Estamos preparados para a estreia. O Comercial sempre tem o dever de ser o protagonista em qualquer divisão que esteja pela sua grandeza. Sabemos que somos o clube de maior camisa na competição, mais temos que nos impor e mostrar jogo a jogo que somos capazes de conseguir o acesso”, afirmou.

COMPETIÇÃO

O Campeonato Sul-Mato-Grossense Série B 2024 começa neste fim de semana e conta com cinco equipes participantes.

A segunda divisão do Estadual será disputada em fase única, com todos os clubes se enfrentando em turno e returno.

Após dez rodadas, o time que somar mais pontos é declarado campeão e os dois primeiros colocados garantem acesso à Série A de 2025.

Neste domingo, dois confrontos marcam a estreia de quatro dos cinco clubes da Série B. O jogo que marca o início da segunda divisão será entre Naviraiense e Comercial, às 15h, no Estádio Virotão, em Naviraí.

Um pouco mais tarde, às 17h, o Águia Negra receberá o Sete de Setembro no Estádio Ninho da Águia, em Rio Brilhante.



