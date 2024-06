Pela última rodada do 1º turno, Costa Rica enfrenta o Água Santa (SP)

Ele fica!

Em assembleia tumultuada, os dirigentes decidiram que o atual gestor interino da federação será vigiado por cinco presidentes pelos próximos 90 dias

Após três horas de acaloradas discussões e trocas de acusações entre presidentes, os clubes acataram a decisão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e aceitaram manter o nome de Estevão Petrallas como gestor interino da Federação de Mato Grosso do Sul (FFMS) pelos próximos 90 dias. Isso pode mudar caso o Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) aprove as condenações do presidente do Comercial, Cláudio Barbosa, em julgamento marcado para a próxima semana em Campo Grande.

A reunião, marcada para iniciar às 14h, começou com atraso devido à desorganização entre os dirigentes. Antes do início da assembleia, havia descontentamento com a nomeação de Estevão Petrallas à frente da federação.

Inclusive, alguns deles assinaram um documento direcionado ao presidente do TJD-MS (Tribunal de Justiça Desportiva de Mato Grosso do Sul), Patrick Hernandes Santana Ribeiro, contestando a decisão da CBF sobre a escolha de Petrallás.

Ao iniciar a assembleia, a troca de farpas marcou a reunião, criando um clima de dérbi Comerário. O momento mais tenso foi quando Estevão Petrallas teve seu momento de falar com os clubes, mas direcionou sua fala diretamente ao presidente do Comercial, Cláudio Barbosa, acusando-o de dialogar com os clubes com a intenção de derrubá-lo da FFMS e, assim, desacatar a escolha da entidade máxima do futebol.

Conforme apurado pelo Correio do Estado, durante a reunião, os clubes estavam desconfiados de que o presidente do Comercial, Cláudio Barbosa, teria escolhido nomes para uma possível fiscalização na gestão de Petrallas, sem consultar os demais clubes.

Esse cenário ficou ainda mais visível quando o presidente do União ABC, Fábio Manso, apresentou uma proposta aos dirigentes, que teve boa aceitação.

“Gente, prestem atenção. Não estamos conseguindo dialogar e não vamos chegar a lugar nenhum dessa forma. Quem nunca errou nessa sala ergue a mão! Eu já errei e tenho certeza que vocês também já erraram alguma vez. Estamos a horas tentando conversar e não vamos chegar a lugar nenhum. Aceitamos o Estevão na federação, e ele precisa jurar que vai ouvir as nossas demandas, perfeito?”, explanou durante a reunião.

As falas do presidente do União ABC, Fábio Manso, apaziguaram o clima tenso e foram bem vistas pelos dirigentes, que aprovaram a permanência de Estevão Petrallas no comando da federação, sob a fiscalização de um grupo formado por cinco presidentes de clubes.

“Você percebeu como é difícil dialogar entre a gente. Pelo que entendi, assim que cheguei na assembleia, já tinham nomes escolhidos que seriam; um presidente seria responsável pela região sul, outro pela região norte e três de Campo Grande. Isso revoltou alguns dirigentes e se movimentaram durante a reunião, mudando seus votos ", relatou o presidente do Águia Negra, Ilie Vital ao Correio do Estado.

Clubes votaram pelo SIM da permanência de Estevão Petrallas na FFMS:

Corumbaense Futebol Clube

União ABC

Dourados Atlético Clube

Clube Esportivo Naviraiense

Esporte Clube Águia Negra

Náutico Futebol Clube

Operário Futebol Clube

Operário Atlético Clube

União Recreativo Social Olímpico (URSO)

São Gabriel Futebol Clube

Sociedade Esportiva Recreativa de Chapadão do Sul (SERC)

Coxim Atlético Clube

Costa Rica Esporte Clube

CEART FUTEBOL CLUBE

Campo Grande Atlético Clube

Ubiratan Esporte Clube

Associação Atlética Moreninhas

7 de Dourados

Moreninhas Futebol Clube

Maracaju Atlético Clube

Votaram NÃO pelo nome de Estevão Petrallás na FFMS

Esporte Clube Comercial

Novo Futebol Clube

Sociedade Esportiva Pontaporanense

Ausente

Aquidauanense

“O nosso voto seria para o Estevão não ficar na federação, mas a reunião foi bastante tensa e mudamos de voto depois de uma conversa entre os presidentes e decidimos votar a favor para que a Portuguesa possa dialogar e cobrar de alguém nos próximos 90 dias. Também fizemos este movimento para não entrar em atrito com a CBF e as decisões judiciais. Podemos falar que o dialogo venceu hoje”, relatou o presidente da Portuguesa, Gilmar Ribeiro.

Estevão será fiscalizado



Ainda durante a reunião, os clubes votaram para criar um grupo que fiscalizará o trabalho de Estevão Petrallas à frente da federação. O grupo será composto por André Baird (Costa Rica), Iliê Vidal (Águia Negra), Bosco Delgado (Corumbaense), Gilmar Ribeiro (Portuguesa) e Ítalo Milhomem, representando o futebol amador.

“Você sabe muito bem o que penso sobre o futebol e votamos a favor do Estevão para termos um diálogo com a federação. Vamos agora acompanhar de perto e preparar para as eleições daqui 90 dias” explicou Gilmar para a reportagem, sobre a sua indicação para ser um supervisor de Estevão Petrallás.

Após o final da reunião, Petrallas reconheceu a responsabilidade do cargo e deve dialogar com os clubes nos próximos dias. Questionado, ele aceitou tranquilamente que o grupo fiscalize o seu trabalho nos próximos meses

“Até o momento não tive tranquilidade para trabalhar por causa dessa enxurrada de críticas. Não entendi essa reunião que para a minha visão é para confrontar a decisão da CBF. Precisamos agora é unir, até porque o governo tem total interesse no esporte”, relatou.



A reportagem questionou Estevão Petrallas sobre o atrito com o presidente do Comercial, Cláudio Barbosa. De acordo com o atual gestor interino da FFMS, mesmo com os atritos, vai sentar-se com o Comercial e eles serão tratados da mesma forma que os outros clubes que votaram em meu nome.

"Agora é seguir com as competições e precisamos de união entre os clubes", finalizou.

Governador Eduardo Riedel mostrou apoio na decisão

Durante a assembleia dos clubes para determinar o futuro da FFMS (Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul), ocorrida nesta sexta-feira (7), o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, compareceu rapidamente à reunião, causando surpresa a todos os presidentes presentes.

Neste momento único, já que minutos antes os presidentes estavam trocando acusações, ao pegar o microfone, o silêncio reinou na sala e os dirigentes prestaram atenção nas falas do governador.

Em sua pronúncia, Ridel reforçou o compromisso do governo estadual com o futebol, destacando que seguirá com o apoio financeiro nas competições e ajudará também no desenvolvimento do esporte, ndependentemente das escolhas internas dos clubes sobre a liderança da FFMS, desde que essas decisões sejam tomadas de forma democrática e saudável.

“Neste momento precisamos de equilíbrio, porque tem muita coisa que precisa ser apurada nessas investigações. Vocês precisam discutir o futebol e dialogar para chegar em um bom termo. O nosso compromisso continua e precisamos discutir o futuro do Morenão”, disse para os presidentes.

Ainda durante o discurso, o governador deixou claro que não pretende interferir na gestão da federação e nem na escolha do presidente da entidade.

“Não estou aqui para indicar ninguém, quem decide são vocês. Isto aqui não é papel do governo, o nosso é estar ao lado de vocês e do futebol sul-mato-grossense. Sei que a solução não é simples, mas vocês precisam é se unir e tomar a melhor decisão”, finalizou.

Assembleia

A assembleia entre os clubes foi convocada em meio a um contexto de turbulência desde a prisão de Estevão Petrallas à frente da federação. O encontro contou com a participação de 24 clubes profissionais e cinco amadores. Também estiveram presentes diversos representantes de ligas interessados na escolha dos presidentes.

A reunião foi convocada pelo Esporte Clube Comercial e presidida pelo advogado Reinaldo Leão. A reunião expressou forte descontentamento com a nomeação de Petrallas, questionando os critérios utilizados pela CBF.

Caso os clubes votassem contra ao nome de Petrallás, a decisão seria encaminhada ao Tribunal de Justiça Desportiva de Mato Grosso do Sul que posteriormente a enviará à CBF.

