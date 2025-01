Equipe profissional de vôlei de MS realiza "peneira" com 165 atletas

VOO PARA ÁSIA

Natural de Campo Grande, Guilherme Madruga estava encostado no Cuiabá (MT) e foi vendido para o Shandong Taishan, ex-clube de Roger Guedes, Gil, Moisés e Diego Tardelli

O volante Guilherme Madruga, campo-grandense e vencedor do Prêmio Puskás, dado ao gol mais bonito do mundo em um determinado ano, foi vendido para o Shandong Taishan, da China, pela bagatela de US$ 800 mil (R$ 4,7 milhões na cotação atual).

A confirmação da negociação foi publicada pelo Cuiabá (MT), clube onde Madruga estava desde janeiro do ano passado. Durante sua passagem pela equipe mato-grossense, Guilherme pouco atuou, entrando em campo apenas 26 vezes, do qual marcou apenas um gol e deu três assistências, conquistando o Estadual de 2024.

A última vez que entrou em campo foi no dia 6 de julho, quando saiu do banco nos minutos finais no empate contra o Flamengo, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ao final da temporada passada, o Cuiabá terminou na lanterna da competição nacional, com apenas 30 pontos conquistados (seis vitórias, 12 empates e 20 derrotas), sendo rebaixado pela primeira vez em sua curta história.

Guilherme assinará um contrato de quatro anos com o clube chinês e sua estreia pode acontecer daqui duas semanas, no dia 11 de fevereiro, contra o Gwangju FC (Coréia do Sul), pela Liga dos Campeões da AFC, onde o Shandong Taishan ocupa a 10ª colocação, com sete pontos em seis jogos.

Puskás

No dia 15 de janeiro de 2024, o campo-grandense Guilherme Madruga venceu o Prêmio Puskás 2023, dado pela FIFA ao jogador que fez o gol mais bonito do mundo.

Na época com apenas 23 anos, o atleta vestia a camisa do Botafogo (SP) quando marcou de bicicleta, contra o Novorizontino, pela segunda divisão do campeonato nacional. Ele concorria com outros dois jogadores do futebol europeu: Nuno Santos, português do Sporting, e Julio Enciso, paraguaio do Brighton. Veja o gol abaixo:

Após a conquista do Puskás, Madruga se juntou a um grupo seleto de brasileiros premiados como o gol mais bonito do ano: Neymar, em 2011, e Wendell Lira, em 2015. Confira a lista completa de vencedores ano por ano:

2009 - Cristiano Ronaldo (Manchester United)

2010 - Hamit Altintop (Turquia)

2011 - Neymar (Santos)

2012 - Miroslav Stoch (Fenerbahçe)

2013 - Ibrahimóvic (Suécia)

2014 - James Rodríguez (Colômbia)

2015 - Wendell Lira (Goianésia)

2016 - Mohd Faiz Subri (Penang FA)

2017 - Giroud (Arsenal)

2018 - Salah (Liverpool)

2019 - Daniel Zsori (Debreceni)

2020 - Son (Tottenham)

2021 - Lamela (Tottenham)

2022 - Marcin Oleksy (Warta Poznan)

2023 - Guilherme Madruga (Botafogo-SP)

2024 - Alejandro Garnacho (Manchester United)

Trajetória - Guilherme Madruga

Nascido no dia 11 de novembro de 2000, em Campo Grande, Guilherme Madruga não queria ser jogador de futebol no começo, mas sim de handebol. Criado em São Gabriel do Oeste, município a 137 km da Capital, ele foi influenciado pelo pai a seguir carreira no futebol.

Nas categorias de base passou por São Gabriel (MS), Alto Rendimento, Ipatinga (MG), José Bonifácio (SP) e Desportivo Brasil (SP), onde, em 2019, faria sua estreia profissional, pela Série A3 do Campeonato Paulista. Em agosto de 2021, foi emprestado para o Catanduva (SP), onde jogou apenas sete partidas.

No seu retorno ao Desportivo, foi titular na Copa Paulista de 2022 e, em seguida, emprestado para o Botafogo (SP), onde ficou de novembro de 2022 a outubro de 2023 e marcou dois gols (um deles o Puskás) e deu três assistências em 46 partidas.

Em novembro e dezembro, ainda fica no Desportivo após o fim do período de empréstimo ao clube de Ribeirão Preto. No dia 15 janeiro, o Cuiabá anunciou a contratação do volante sul-mato-grossense por R$ 4 milhões, após adquirir 60% dos direitos do jogador junto ao Botafogo (SP).

Agora, 100% dos seus direitos ecônomicos foram vendidos ao Shandong Taishan, da China, por US$ 800 mil (R$ 4,7 milhões na cotação atual).

