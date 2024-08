Problemas financeiros forçam Misto a desistir da Série B do estadual - Divulgação/

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Correio do Estado

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O campeonato sul-mato-grossense ainda nem começou e alguns clubes já enfrentam problemas financeiros para a montagem do elenco. Na tarde desta sexta-feira (30), o Misto Esporte Clube, de Três Lagoas, anunciou sua desistência de disputar o estadual devido à falta de recursos.

Segundo o comunicado do clube, a falta de recursos para a montagem do elenco foi o principal motivo para a decisão de desistir de competir no estadual da Série B, que começa no próximo dia 8 de setembro.

De acordo com o documento assinado pelo presidente do clube, Luiz Alberto de Lima Gusmão, 'os motivos [para a desistência] são diversos, mas, principalmente, a falta de recursos financeiros para tamanha responsabilidade.' O caso agora será encaminhado pela Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) e também ao Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-MS).

O clube pode ser afastado das competições profissionais e penalizado por até dois anos, conforme o estatuto da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). De acordo com a diretoria de competições da entidade, a Série B do Estadual manterá o formato e a tabela já definidos no Conselho Arbitral.

Divulgação/

Desistiu?

Na última quarta-feira (28), o Operário Atlético Clube de Caarapó informou sua desistência do campeonato sul-mato-grossense da Série B e deve comunicar a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) em breve.

Segundo o comunicado divulgado pela imprensa, a perda de dois mandos de campo imposta pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) devido a incidentes na final do Estadual Sub-20 contra o Dourados Atlético Clube, além do pouco tempo disponível para montar o elenco devido às questões financeiras e ao ano eleitoral, foram determinantes para a decisão.

Ainda de acordo com a diretoria, o objetivo é estruturar a equipe campeã do Estadual Sub-20 para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que começa em janeiro de 2025, além da Copa do Brasil Sub-20.

“Preferimos guardar o pouco recurso para que, independentemente de eleição, a garotada tenha condições de disputar a competição, que hoje é o mais importante para eles e para nós”, relata comunicado emitido à imprensa.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Correio do Estado, o clube pode reconsiderar sua decisão e competir no estadual da Série B deste ano.

O campeonato sul-mato-grossense da Série B começa no dia 7 de setembro e conta com as seguintes equipes: Sete de Setembro, Comercial, Operário Caarapoense, Água Negra e Naviraiense.

Assine o Correio do Estado