Comercial anuncia 'pacotão de reforços' para a Série B do estadual

Transparência

Conforme o documento apresentado ao Ministério Público, o inquérito avalia as condições de segurança do estádio para receber torcedores. Existe a possibilidade de que o campeonato estadual da Série B aconteça sem a presença de público.

Estádio Jacques da Luz, localizado no Bairro Moreninhas, em Campo Grande, passou por reformas para receber os jogos das equipes do Comercial e do Operário Gerson Oliveira/ Correio do Estado.

Com a reforma interminável do Estádio Universitário Pedro Pedrossian, o Estádio Jacques da Luz, localizado na região sul de Campo Grande, é atualmente a única arena pronta para receber jogos dos clubes da capital. No entanto, o estádio está sendo alvo de um inquérito civil devido às condições de segurança para os torcedores.

O inquérito publicado no Diário Oficial do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (DOMPMS) pode comprometer os próximos jogos do Campeonato Sul-Mato-Grossense da Série B, uma vez que existe a possibilidade de as partidas serem realizadas sem a presença de torcedores.

A 25ª Promotoria de Justiça da Comarca de Campo Grande informou que o certificado dos Bombeiros venceu em 13 de agosto e ainda não foi renovado. O estadual da segunda divisão começa em menos de 30 dias.

"Nós, da federação, estamos cuidando exclusivamente do caso do Jacques da Luz e, nesta sexta-feira, vou me reunir com a Funesp para entender o que precisamos entregar para que ele seja aprovado o mais rápido possível", relatou o presidente da FFMS, Estevão Petrallás, ao Correio do Estado.

Com o vencimento dos laudos, o Ministério Público notificou a federação sobre a situação. Caso os documentos não sejam entregues, os jogos do estadual da Série B terão que ser realizados sem público.

Segundo a promotoria, os laudos visam o Plano de Segurança, o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) e o Laudo de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico, que deve ser acompanhado do AVCB.



Reforma no estádio

Após o Estádio Universitário Pedro Pedrossian, conhecido como Morenão, entrar em reformas intermináveis, o modesto Estádio Jacques da Luz se tornou o principal campo de futebol de Campo Grande. Com o piso irregular e fofo, o gramado rapidamente caiu na crítica de torcedores e jogadores devido à sua superfície irregular e ao gramado alto e inadequado.

Após a classificação do Operário para a Copa do Brasil, jogadores e comissão técnica do Operário Ferroviário enviaram imagens do gramado irregular à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), solicitando que a partida fosse transferida para outro local devido ao risco à saúde dos atletas.

Devido ao alerta e às reclamações dos jogadores, o Estádio Jacques da Luz foi fechado para a reforma do gramado. Ele foi liberado no dia 28 de fevereiro para o jogo da Copa do Brasil.

Por isso, o gramado não estava pronto para o Campeonato Estadual deste ano, e prometeram reformar o campo para o estadual de 2025.

Infelizmente, as eleições municipais atrasaram o projeto, e atualmente há apenas uma preparação do gramado. A reforma do piso só será possível após o Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2025.

Assine o Correio do Estado.