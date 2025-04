PSG supera o Arsenal na Inglaterra e abre boa vantagem na semifinal da Liga dos Campeões

Torneio

Mato Grosso do Sul foi muito bem representado no Campeonato Centro-Oeste de Futebol de Mesa Dadinho, que ocorreu no último sábado (26) em Taguatinga (DF). O torneio reuniu 32 atletas de MS, Goiás, Rio de Janeiro, Rondônia e Distrito Federal.

Hélder Rafael garantiu a medalha de bronze na Série Prata da competição. Do Clube Sobotoms, representou o Estado na competição trazendo a medalha no peito. Mesmo após avançar entre os quatro melhores da primeira fase classificatória, Hélder não conseguiu vaga na Série Ouro na etapa seguinte e foi direcionado à disputa da Série Prata.

Nas quartas de final, venceu André Luiz Araújo, do Distrito Federal, mas acabou sendo superado por Marcelo Vasques (DF), na semifinal, por 3 a 1. Na disputa pelo terceiro lugar, Hélder venceu de Geraldo (DF) por 2 a 0, garantindo o bronze.

"Estou muito feliz com o meu resultado. O nível técnico estava muito alto e foi um dia inteiro de competição. Esse resultado mostra que os atletas daqui têm potencial", afirmou Hélder.

Outro atleta representante da Sobotoms, Marcus Ohya conseguiu avançar para a Série Ouro, mas foi derrotado pelo campeão do torneio Jean Baqui (DF) nas quartas de final.

Os desafios não se encerram para os atletas sul-mato-grossenses. No dia 3 de maio, eles disputam a 4ª etapa da Liga Pantaneira - regra Dadinho, no Shopping Bosque dos Ipês, em Campo Grande.

Depois, nos dias 17 e 18 de maio, Marcus Ohya e Roberto Giolo representarão o estado mais uma vez na Copa do Brasil de Futebol de Mesa - regra Dadinho, em Blumenau (SC).

Futebol de mesa

O que começou como uma simples brincadeira de infância tornou-se, com o tempo, uma prática esportiva oficializada. Desde 1988, o futebol de mesa é reconhecido como modalidade desportiva no Brasil. Atualmente, o esporte conta com campeonatos em nível nacional e até competições internacionais.

Com raízes genuinamente brasileiras, o futebol de mesa evoluiu e passou por adaptações regionais. Cada estado acabou desenvolvendo particularidades no modo de jogar, especialmente em relação ao formato da bola, o que influencia diretamente nas regras da partida.

No Mato Grosso do Sul, por exemplo, vigora a regra do "dadinho". Nessa versão, os atletas têm direito a nove toques coletivos para concluir uma jogada em gol. As regras se assemelham bastante às do futebol de campo, conforme explica Hélder Rafael, presidente da Federação de Futebol de Mesa. Entre as similaridades estão a marcação de faltas e a organização tática dos jogadores.

Seguindo essa regra, cada equipe é composta por 10 jogadores de linha e um goleiro. O ataque sempre se inicia com cinco jogadores posicionados na frente, enquanto os demais atletas são distribuídos de acordo com a estratégia de cada competidor. O goleiro, por sua vez, deve permanecer restrito à pequena área e só pode ser movimentado no momento do chute ou caso caia.

Em situações de pênalti, a posição do goleiro também obedece a regras específicas: ele só pode ser colocado após o adversário ajustar o botão do cobrador. Além disso, é proibido posicioná-lo à frente da linha do gol.

Em Mato Grosso do Sul, o esporte foi ganhando mais espaço principalmente a partir de 2012, com a criação da Federação de Futebol de Mesa.