Psicológico, treinamento e investimento foram a chave para as conquistas paralímpicas

Conheça as estratégias de Esportes da Sorte e Vai de Bet no patrocínio aos clubes de futebol e os desdobramentos das recentes investigações

A Esportes da Sorte, uma das principais empresas de apostas esportivas online no Brasil, tem consolidado sua presença no futebol, patrocinando diversos clubes de várias divisões.

Na Série A do Campeonato Brasileiro, a empresa investe no Corinthians, Grêmio, Athletico-PR e Bahia. Contudo, nesta quarta-feira, a Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados à Esportes da Sorte e à Vai de Bet, outra casa de apostas que também já patrocinou o Corinthians. Ambas as empresas afirmam que estão colaborando com as investigações.

A Esportes da Sorte também apoia o time feminino do Palmeiras e patrocina o Ceará, da Série B, além de Náutico e ABC, da Série C, e Santa Cruz, da Série D.

O contrato com o Corinthians, assinado em julho, é o maior entre os oito clubes apoiados pela empresa, totalizando R$ 309 milhões por três anos, com pagamentos escalonados. Os demais clubes da Série A recebem cerca de R$ 80 milhões anuais em patrocínios, com exceção do Grêmio, que não exibe a marca como patrocinador máster.

No Corinthians, a Esportes da Sorte se dispôs a financiar uma contratação de impacto. Entre os nomes cotados pelo clube está o holandês Memphis Depay, com um orçamento de R$ 57,5 milhões para trazer um jogador midiático a qualquer momento. Inicialmente interessada em patrocinar o Palmeiras, a empresa deixou as negociações após firmar contrato com o rival Corinthians.

Vai de Bet no futebol

A Vai de Bet, outra empresa alvo da operação da Polícia Civil, também teve destaque no futebol ao patrocinar o Corinthians, com um acordo de R$ 370 milhões por três anos. No entanto, o contrato foi rescindido unilateralmente após um escândalo de pagamentos a uma empresa de fachada. Tanto a Vai de Bet quanto a Esportes da Sorte aguardam licenças para operar no Brasil, com pedidos junto à Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.

Posição dos clubes patrocinados

Os clubes patrocinados pelas duas empresas foram procurados para comentar sobre as investigações. O Corinthians informou que acompanha o caso pela imprensa, enquanto o Palmeiras encaminhou o assunto para seu departamento jurídico e também optou por não se manifestar. Grêmio, Bahia, Náutico e Santa Cruz seguem buscando mais informações antes de fazerem comentários. Athletico-PR, ABC e Ceará não responderam até a publicação. Até o momento, nenhum dos clubes cogitou rescindir os contratos.

O que dizem as casas de apostas

Esportes da Sorte

A Esportes da Sorte informou que ainda não teve acesso à decisão judicial que motivou a busca e apreensão, mas reafirmou seu compromisso de cooperar com as investigações. A empresa defende que suas atividades estão em conformidade com a legislação vigente e que seguirá contestando a operação judicialmente.

Vai de Bet

A Vai de Bet declarou que está à disposição das autoridades para prestar esclarecimentos e ressaltou que se surpreendeu com a operação. A empresa destaca que já vinha colaborando com as investigações desde o ano passado e que suas atividades estão alinhadas com as regulamentações previstas para 2025.

As investigações envolvendo as casas de apostas e seus impactos nos patrocínios esportivos são acompanhadas de perto pelos clubes e pelas autoridades, enquanto as empresas buscam ajustar suas operações conforme a legislação brasileira.

