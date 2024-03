Há mais de um mês e meio sem o Allianz Parque, o Palmeiras está perto de poder voltar a jogar em seu estádio. A previsão da Real Arenas, empresa criada pela WTorre para administrar a arena, é de que a reforma do gramado sintético, que envolve a instalação de cortiças importadas de Portugal, seja concluída até sexta-feira, dia 15.



Segundo a Real Arenas, a cortiça necessária para a conclusão da reforma no gramado do Allianz Parque está no Aeroporto de Viracopos, em Campinas, desde o dia 1º deste mês. Nesta quarta-feira, foi liberado um dos três carretos importados. Os outros dois serão autorizados pelas autoridades alfandegárias até quinta-feira à noite.



Foram importadas de Portugal 22 toneladas de cortiça, transportadas em uma operação que contou com sete aviões, para que o gramado da arena volte a ser de bom nível e não seja mais alvo de reclamação de Abel Ferreira, dos jogadores do Palmeiras e de atletas adversários.



A cortiça é um material orgânico, de origem vegetal, da casca dos sobreiros, leve e com grande poder isolante. Permite um bom amortecimento e é considerado a melhor opção no mercado para evitar que a grama superaqueça, como aconteceu com o antigo composto termoplástico. As temperaturas elevadas na cidade de São Paulo derreteram o termoplástico utilizado na composição do gramado sintético, transformando o material em uma espécie de pasta.



A Soccer Grass, fornecedora responsável pelo gramado, já instalou dez toneladas de cortiça na arena, e a previsão é que reforma esteja totalmente concluída em mais 48 horas.



Desta forma, segundo a Real Arenas, o gramado estará pronto para os jogadores do Palmeiras testarem o novo piso na sexta-feira, dia 15. O retorno definitivo ao Allianz Parque dependerá da aprovação do novo piso por parte dos atletas, comissão técnica e da presidente Leila Pereira, como foi combinado previamente. A Federação Paulista de Futebol (FPF) também fará uma vistoria no local.



No sábado, o Palmeiras enfrenta a Ponte Preta, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O duelo já está agendado para a Arena Barueri e deve ser o último no estádio administrado por uma das empresas de Leila Pereira. Sem o Allianz Parque, o time jogou quatro vezes no estádio em Barueri e revoltou parte da torcida, que reclamou das dificuldades no deslocamento ao local, entre outros problemas.



Portanto, caso elimine a Ponte Preta e avance de fase no Estadual, o Palmeiras deve pode jogar as semifinais no Allianz Parque. As semifinais serão disputadas nos dias 23 e 24 de março



O Allianz Parque foi interditado pela FPF para a realização de partidas do Estadual desde o dia 4 de fevereiro. O último jogo do Palmeiras na arena foi a vitória por 2 a 1 sobre o Santos, pela quarta rodada do Campeonato Paulista, no dia 28 de janeiro



A Real Arenas disse, em nota enviada ao Estadão, que "está trabalhando diuturnamente para que o Palmeiras possa voltar a mandar seus jogos no Allianz Parque o mais rápido possível e que não poupou esforços financeiros e de recursos humanos para solucionar definitivamente o problema".