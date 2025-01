Nas mãos do Estado, Morenão terá projeto para resgatar protagonismo, diz Riedel

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

O governador Eduardo Riedel, em coletiva à imprensa na manhã desta quinta-feira (16), afirmou que, caso seja concedido ao Estado, o Morenão terá um projeto para resgatar protagonismo estadual e nacional.

Acerca da concessão, Riedel disse que a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) está em negociações com o Governo do Estado. Ainda, reforçou que o mais importante é “dar destino e uso efetivo” ao estádio, que sofre com a paralisação para obras há quase três anos.

“A partir do momento que a gente assinar esse convênio e o estádio estiver conosco, aí a gente tem condição de estabelecer um projeto para o estádio. E é isso que nós vamos buscar, para resgatar um pouquinho o protagonismo que o Morenão teve no futebol sul-mato-grossense e brasileiro”, destacou o governador em coletiva após a entrega de novos veículos e recepção de novos veterinários integrados à Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (IAGRO).

O assunto sobre o Morenão voltou à tona após o titular da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc), Marcelo Miranda, afirmar que a concessão está nas tratativas finais, durante o lançamento oficial do Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2025, na manhã da última terça-feira (14).

"Já tínhamos observado o interesse da reitora Camila e sua posição pessoal favorável. No entanto, era necessário passar pelo Conselho Universitário, que aprovou a proposta. Agora, já recebemos uma resposta oficial positiva e estamos em tratativas para definir os detalhes do período de concessão", disse.

Em nota à reportagem, a UFMS disse que foi aprovada no dia 5 de novembro de 2024 a possibilidade da assinatura do convênio de delegação para a concessão do estádio para o Governo do Estado, por um período de 35 anos. A Universidade diz ainda que aguarda devolutiva do Estado para assinatura do referido instrumento jurídico.

Fora do estadual pelo 4º ano seguido

Parado para obras desde julho de 2022 e sem receber uma partida oficial desde o dia 23 de maio de 2021, o Morenão vai ficar fora do Campeonato Sul-Mato-Grossense pelo 4º ano seguido. O último jogo disputado no estádio pelo Sul-Mato-Grossense foi entre Operário e Dourados, partida válida pelo hexagonal final, que terminou com a vitória do time douradense, por 4 a 2.

Desde então, as equipes campo-grandenses (Operário, Náutico, Comercial e Portuguesa) mandam seus jogos no Estádio Jacques da Luz, localizado no Bairro das Moreninhas.

Caso a concessão ao Estado seja assinada, é provável que o estádio possa receber jogos do estadual na edição do próximo ano, ou seja, no Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2026.

SAIBA

O interesse foi formalizado em junho do ano passado, quando a Setesc apresentou o ofício ao reitor da UFMS na época, Marcelo Turine. Ainda, foi ressaltado que a administração do Estádio ficaria sob responsabilidade da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

