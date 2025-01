Campeonato Sul-mato-grossense de Futebol é lançado com novo formato

FALTA POUCO

Sada Cruzeiro (MG) e Suzano (SP) se enfrentam no dia 23 de março, às 19h, no Ginásio Guanandizão, em Campo Grande

Os ingressos para o jogo entre Sada Cruzeiro (MG) e Suzano (SP) em Campo Grande, pela Superliga Masculina de Vôlei, começam a ser vendidos nesta próxima quinta-feira (16), às 12h, por meio online e presencialmente.

Segundo o comunicado, os interessados podem comprar pelo site Total Ingressos (www.totalingressos.com) ou presencialmente em quatro unidades da Loja Planeta Esportes (Rua 7 de Setembro, nº 592; Shopping Campo Grande; Shopping Norte Sul e; Rua Maracaju, nº 140).

Ainda, as primeiras 48 horas de venda, ou seja, até às 12h de sábado (18), serão reservadas para ingressos promocionais, com preço mais barato do que o que será disponibilizado após esse período inicial.

Fabiano Rodrigues, organizador do evento, falou que serão disponibilizados dois tipos de ingressos: R$ 50,00 (arquibancada) e R$ 250,00 (experiência em quadra). Além disso, ele confirma que a carga máxima será de 6 mil ingressos à disposição. Para mais informações, entre em contato com (67) 98126-6929.

Diferente de quando foi anunciado, o confronto entre as equipes já aparece no site oficial da Superliga como sendo no Guanandizão, em Campo Grande. Para quem não puder comparecer presencialmente na partida, ela terá transmissão ao vivo do Sportv 2 (canal fechado).

Superliga em março

Depois de reunir quase cinco mil pessoas em dezembro, a Superliga de vôlei masculino retorna a Campo Grande no dia 23 de março, com confronto entre Sada Cruzeiro (MG), atual campeão mundial, e Suzano (SP), informação confirmada pelo organizador do evento esportivo, Fabiano Rodrigues.

Ainda, segundo Fabiano, ainda não há esquema de venda de ingresso ou horário do jogo confirmado, mas será novamente disputado no Ginásio Guanandizão, assim como aconteceu no dia 08 de dezembro, que reuniu o Vedacit Guarulhos (SP) e o Vôlei Renata (SP), do campeão olímpico Bruninho e do campo-grandense Judson Nunes, eleito melhor da partida na ocasião.

Hoje, o Sada Cruzeiro é o principal time de vôlei em solo brasileiro. Somente em 2024, a equipe mineira conquistou cinco títulos: Sul-Americano de Clubes, Copa Brasil, Mineiro, Supercopa e Mundial de Clubes. Além disso, lidera a Superliga 24/25, com 29 pontos (10 vitórias e uma derrota), torneio que é o maior campeão, com oito títulos. No elenco, conta com jogadores estrelados e conhecidos do público, como os campeões olímpicos Lucão, Wallace e Douglas Souza.

Já o Suzano (SP) não tem grandes títulos, assim como seu adversário, muito pela criação recente da equipe profissional, que aconteceu há três anos e meio. Em 2021, foi campeão da Superliga C (Etapa de Suzano) e, no ano seguinte, campeão da Superliga B. Na década de 90, chegou a ser conhecida como "Capital do Vôlei", impulsionada pelas conquistas expressivas do antigo time do município.

