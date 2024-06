Russel leva GP da Áustria para Mercedes após batida entre Verstappen e Norris

BRASILEIRO SÉRIE D

O representante do futebol sul-mato-grossense está na 3ª colocação do grupo 7, faltando três rodadas para o fim da fase de grupos da Série D

O atacante Lopeu marcou o seu segundo gol pelo Costa Rica no Brasileiro Série D Imagem: Reprodução / Transmissão Terra do Mandu

Com um a menos durante grande parte do segundo tempo de jogo, o Costa Rica vence a partida contra o Pouso Alegre (MG), por 1 a 0, e se mantém na zona de classificação para a 2ª fase do Brasileiro Série D.

A partida foi disputada na tarde deste sábado (29), no Estádio Manduzão, no município de Pouso Alegre, em Minas Gerais.

A Cobra do Norte marcou o único gol da partida aos 17 minutos do primeiro tempo, em bola lançada para área do Pouso Alegre, o centroavante Lopeu subiu mais alto que a zaga mineira e marcou um belo gol de cabeça.

O autor do gol do CREC, saiu expluso de jogo antes do fim do primeiro tempo, quando aos 42 minutos o jogador tomou o segundo cartão amarelo na partida.

Apesar da desvantagem numérica o Costa Rica conseguiu manter o resultado positivo até o final da partida. Aos 37 minutos do segundo tempo, o atleta Vicente do Pouso Alegre também foi expulso.

O resultado mantém o Costa Rica na terceira colocação no grupo 7, com 17 pontos conquistados em 11 jogos disputados.

Faltando apenas três rodadas para o fim da fase de grupos, o CREC volta a jogar na quarta divisão no próximo sábado (6 de julho) contra o lider do grupo Maringá (PR), no Estádio Laertão em Costa Rica.

Na sequência de partidas até o final da fase de grupos, o Costa Rica ainda enfrenta o Inter de Limeira (SP), atual 2º colocado, em São Paulo, e na última rodada joga contra o São José (SP) em Mato Grosso do Sul.

SAIBA

No primeiro turno do grupo 7 o Costa Rica também saiu com a vitória contra o Pouso Alegre, jogando em Mato Grosso do Sul, a vitória foi pelo mesmo placar, 1 a 0, o gol foi marcado pelo atacante Felipe Micael