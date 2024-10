Sainz fatura Grande Prêmio do México e confirma favoritismo da Ferrari

Eleições na FFMS

As eleições para a escolha do novo presidente da entidade ocorrerão na próxima sexta-feira (1º), em Campo Grande. O candidato vencedor tomará posse no lugar de Francisco Cezário, que foi destituído do cargo

Faltando uma semana para a escolha do novo presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), a comissão eleitoral da entidade prorrogou o prazo para análise dos documentos enviados pelos candidatos. A lista conta com seis candidatos à vaga de presidente da A FFMS, após a destituição do antigo gestor, Francisco Cezário, que será apresentado na próxima segunda-feira (28)

O adiamento da apresentação de nomes foi publicado na tarde de hoje (25), no site da FFMS.

De acordo com o documento, o prazo foi ampliado com base na sugestão do atual presidente da federação, Estevão Petrallás.

Em contato com o presidente da comissão eleitoral, Gilberto dos Santos, ele relatou ao Correio do Estado que os documentos ficaram travados no Tribunal de Justiça Desportiva. No entanto, tudo está dentro do cronograma e as eleições deverão acontecer em 1º de novembro. Até o momento, seis candidatos enviaram documentos para a disputa nas eleições que ocorrerão na próxima sexta-feira (1º).

Veja abaixo os nomes que estão concorrendo às eleições da FFMS

Estevão Petrallás (atual gestor interino da FFMS)

Cláudio Barbosa (presidente do Esporte Clube Comercial)

André Baird (presidente do Costa Rica Esporte Clube)

Marcos Antônio Araújo (presidente do Dourados Atlético Clube)

Paulo Telles (ex-presidente do CENE- Clube Esportivo Nova Esperança)

Tony Vieira (ex-presidente do Operário Futebol Clube)



Eleições na FFMS

De acordo com o cronograma planejado pelos clubes, as eleições serão no dia 1º de novembro, no Memorial da Cultura Apolônio de Carvalho, no Auditório do MIS (Museu da Imagem e do Som). O pleito terá a primeira convocação às 14h e a segunda às 14h30. O candidato mais votado será eleito para o mandato até 2027.

O candidato vitorioso tomará posse no dia 25 de novembro, dois dias depois do término do mandato de Estevão Petrallás, que atualmente atua como gestor interino, reconhecido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). em até três dias úteis.

A posse será realizada no dia 25 de novembro, dois dias após o término do prazo de interinidade do atual presidente da FFMS, Estevão Petrallás. Caso algum candidato não seja deferido, ele poderá recorrer em três dias úteis. Se houver nova negativa, poderá apresentar outro recurso no TJD-MS (Tribunal de Justiça Desportiva de Mato Grosso do Sul). Os prazos começam a contar a partir da publicação no site da FFMS.

Assine o Correio do Estado