São Paulo e Corinthians se encaram na final da Copinha e no Paulistão

Os torcedores de São Paulo e Corinthians terão um fim de semana diferente, com dois jogos entre as equipes em um intervalo de algumas horas. Isso porque o clássico Majestoso será disputado tanto pela final da Copa São Paulo de Futebol Júnior quanto pela quarta rodada do Campeonato Paulista.

A primeira partida será na manhã deste sábado, quando São Paulo e Corinthians decidirão o título da Copinha, a partir das 9h (de MS), no estádio do Pacaembu, em São Paulo.

Esta é a terceira vez na história que São Paulo e Corinthians vão decidir um título da Copinha, com uma vitória para cada lado. A final tradicionalmente é disputada todo dia 25 de janeiro, aniversário da capital paulista.

O Corinthians é o maior vencedor da competição, com 11 títulos, e busca ampliar sua hegemonia com um bicampeonato, já que é o atual campeão. Já o São Paulo tem 4 títulos.

Como a final será entre dois times da capital paulista e o mando é do Tricolor por ter feito uma melhor campanha na fase de grupos, apenas torcedores do São Paulo poderão acompanhar o jogo no

Pacaembu.

O São Paulo estava no grupo 11 da Copinha e terminou a primeira fase com 9 pontos, na liderança da chave. Já o Corinthians, que estava no grupo 27, conquistou 6 pontos e foi segundo em sua chave.

No mata-mata, as equipes passaram nos pênaltis nas oitavas, o Tricolor encarou o Fluminense enquanto o Alvinegro pegou o Ituano. Nas quartas, enquanto o São Paulo venceu, por 3 a 1, contra Cruzeiro, o Corinthians ganhou, por 1 a 0, contra o Vasco.

Já na semifinal o Corinthians pegou o Grêmio e venceu por 1 a 0, enquanto o São Paulo encarou o Criciúma e venceu por 2 a 1.

A final no Pacaembu acontecerá em meio a polêmicas por conta da liberação do estádio. Nesta sexta-feira, o vereador Nabil Bonduki (PT-SP) entrou com uma ação no Ministério Público de São Paulo (MPSP) e no Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCM-SP) para tentar impedir a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior na Arena Mercado Livre Pacaembu, mas a medida não deu resultado.

PAULISTÃO

Pelo Paulistão, a partida acontece neste domingo, a partir das 17h30min (de MS), no MorumBIS. Enquanto o Corinthians está 100% na competição, com três vitórias em três jogos mesmo sem usar seu time titular, o São Paulo fez apenas duas partidas, com um empate e uma vitória, contra o Guarani, no retorno dos titulares.

O Tricolor estava em pré-temporada nos Estados Unidos e voltou nesta semana.

Com Estadão Conteúdo

