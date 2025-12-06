Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Brasil na Copa do Mundo

Seleção jogará em estádios 'brasileiros' e em alerta para tempestades

Estádio onde o Brasil faz terceira partida teve interrupção de jogos por conta de raios durante o mundial de clubes

Agencia Estado

Agencia Estado

06/12/2025 - 21h30
O Brasil conheceu sua agenda para os primeiros jogos da Copa do Mundo 2026 neste sábado. A Fifa revelou datas, horários e locais das partidas em cerimônia que ocorreu um dia após o sorteio dos grupos, também em Washington.

O Brasil estreia contra Marrocos, no dia 13 de junho (sábado), às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em East Rutherford. O estádio será também a casa da final do torneio, em 19 de julho.

"No nosso entendimento, os horários nos atenderam, porque serão dois jogos no final de tarde aqui nos Estados Unidos, uma temperatura mais amena e uma noite. Então, aquela nossa preocupação em relação à temperatura já diminui bastante. E agora, a partir deste domingo, nós iniciaremos as nossas visitas ou revisitar os Base Camps e hotéis que já vistoriamos antes, para confirmarmos junto à Fifa a nossa prioridade", diz o coordenador executivo geral das seleções masculinas do Brasil, Rodrigo Caetano.

A CBF tem até dia 9 para apontar as prioridades para hotéis e centros de treinamentos. No dia 14, a Fifa confirma os locais com a entidade brasileira.

No Mundial de Clubes, o MetLife era sede de alguns dos jogos dos Grupos A e F, em que estavam, respectivamente, Palmeiras e Fluminense. O clube alviverde jogou duas partidas lá: o empate por 0 a 0 com o Porto, e a vitória por 2 a 0 sobre o Al-Ahly, ambos na fase de grupos.

Já o Fluminense teve três compromissos no MetLife Stadium. Foi lá que o time carioca segurou o Borussia Dortmund (0 a 0) e venceu o Ulsah HD (4 a 2), pela fase de grupos. A equipe ainda foi eliminada no mesmo local, para o Chelsea, ao perder por 2 a 0, na semifinal.

METLIFE STADIUM

Local: East Rutherford, em Nova Jersey

Capacidade: 82.500

Inauguração: 2010

Outros esportes: é casa do New York Jets e do New York Giants, da NFL.

Na segunda rodada, contra o Haiti, a partida será às 22h (de Brasília), em 19 de junho, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. O local também recebeu jogos de brasileiros no Mundial.

Na fase de grupos, o Flamengo atuou duas vezes lá. A primeira foi na estreia com vitória por 2 a 0 sobre o Espérance de Tunis. Depois, os flamenguistas bateram o Chelsea, por 3 a 1 no mesmo estádio.

Teve ainda um confronto 100% brasileiro no Lincoln Financial Field. O Palmeiras eliminou o Botafogo nas oitavas de final. O jogo terminou na prorrogação, vencido pelos alviverdes por 1 a 0, com gol de Paulinho.

Entretanto, a última lembrança é amarga. Foi lá que o Palmeiras foi eliminado do Mundial. Nas quartas de final, o time perdeu para o Chelsea por 2 a 1.

LINCOLN FINANCIAL FIELD

Local: Filadélfia, na Pensilvânia

Capacidade: 67.594

Inauguração: 2003 e expandido em 2014

Outros esportes: é casa do Philadelphia Eagles, da NFL

A seleção brasileira ainda jogará em Miami, contra a Escócia, no dia 24 de junho. A partida será no Hard Rock Stadium, às 19h (de Brasília). A região da Flórida é uma das maiores concentrações de brasileiros nos Estados Unidos.

No Mundial de Clubes, o Hard Rock recebeu o empate entre Palmeiras e Inter Miami por 2 a 2 na fase de grupos. O Fluminense também empatou por lá, em jogo que terminou 0 a 0 contra o Mamelodi Sundowns.

O estádio foi onde o Flamengo se despediu do Mundial. Lá, o time rubro-negro perdeu por 4 a 2 para o Bayern de Munique, nas quartas de final.

HARD ROCK STADIUM

Local: Miami Gardens, na Flórida

Capacidade: 64,767

Inauguração: 1987

Outros esportes: é casa do Miami Dolphins, da NFL

HISTÓRICO DE PARALISAÇÃO POR RAIOS ACENDE ALERTA 

Um ponto negativo do Mundial de Clubes foram as pausas nos jogos por causa de alerta de tempestades, o que representava perigo de raios durante as partidas. Isso é uma preocupação para a Copa do Mundo, e o Brasil jogará em locais que têm precedentes nesse tema.

Pelo menos três partidas paralisadas foram na Flórida, uma delas no próprio MetLife Stadium, que recebe o Brasil na terceira rodada. Outras duas foram no Inter&Co Stadium, em Orlando, que não está na Copa do Mundo. A distância entre a cidade e Miami, porém, é de apenas 380 km.

No MetLife, o Palmeiras já vencia o Al-Ahly por 2 a 0 quando, no início do segundo tempo, o árbitro Anthony Taylor interrompeu o jogo pelo risco de tempestade. Os jogadores deixaram o campo, e os torcedores foram para a parte interna do estádio.

Em Orlando, Ulsan e Mamelodi Sundowns tiveram o início de seu jogo (vencido pelos sul-africanos por 1 a 0) adiado em uma hora. O sistema de som do estádio orientou torcedores a sair do local e buscar abrigo.

Também no Inter&Co, Benfica e Auckland City tiveram um "jogo de quatro horas". A partida ficou parada por duas horas, no intervalo, por causa do alerta de tempestade. Os portugueses golearam por 6 a 0.
 

AUTOMOBILISMO

Bortoleto larga entre top10 na última etapa da temporada da Fórmula 1

Verstappen crava pole em Abu Dabi e mantém viva a disputa pelo título

06/12/2025 13h00

Bortoleto conseguiu um top10 na volta de classficação e larga na 7.ª colocação no GP de Abu Dabi, última etapa da temporada 2025

Bortoleto conseguiu um top10 na volta de classficação e larga na 7.ª colocação no GP de Abu Dabi, última etapa da temporada 2025 Reprodução/Sauber

Na última etapa da temporada 2025 da Fórmula 1, o brasileiro Gabriel Bortoleto conseguiu um top10 na volta de classficação para o GP de Abu Dabi, ficando com a sétima colocação, enquanto Max Verstappen conquistou neste sábado (06) a 48ª pole position da carreira ao marcar a melhor volta.

O holandês confirmou o favoritismo e largará na frente em sua batalha pelo pentacampeonato. Lando Norris sai em segundo, enquanto Oscar Piastri fecha a segunda fila.

A pole mantém acesa a disputa pelo título, mas o cenário é complexo para Verstappen: ele precisa vencer a corrida para ser campeão, enquanto um segundo lugar de Norris já garante o título ao britânico. Com a McLaren largando em bloco logo atrás do rival, a decisão promete intensidade máxima.

O top 10 do grid ainda tem George Russell em quarto, seguido por Charles Leclerc, Fernando Alonso, Gabriel Bortoleto, Esteban Ocon, Isack Hadjar e Yuki Tsunoda. A presença de Bortoleto entre os sete primeiros coroou mais uma grande classificação do brasileiro.

A sessão começou com ritmo forte de Piastri, que marcou o melhor tempo do Q1. Verstappen veio logo atrás, enquanto Norris avançou com tranquilidade mesmo sendo apenas o sexto.

A fase inicial ainda registrou nova decepção de Lewis Hamilton, eliminado no Q1 pela terceira vez consecutiva. No limite, Bortoleto garantiu a passagem em 14º.

No Q2, o destaque foi George Russell, que confirmou o bom desempenho dos treinos livres ao liderar a fase intermediária. Verstappen ficou novamente em segundo, mostrando estabilidade no ritmo.

Bortoleto brilhou ao avançar em sexto, enquanto Piastri caiu para o oitavo tempo. Carlos Sainz, terceiro colocado no Catar, encerrou em 12º e ficou fora do Q3.

A decisão da pole trouxe o Verstappen decisivo que o paddock conhece. O holandês apertou o ritmo e não foi alcançado.

Norris encaixou volta suficiente para garantir a primeira fila, e Piastri, mesmo perdendo tempo em alguns setores, assegurou o terceiro lugar. Bortoleto, com uma pilotagem madura, marcou o sétimo tempo.

Confira o resultado do treino classificatório para o GP de Abu Dabi:

  • 1º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), em 1min22s207
  • 2º - Lando Norris (ING/McLaren), em 1min22s408
  • 3º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), em 1min22s437
  • 4º - George Russell (ING/Mercedes), em 1min22s645
  • 5º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), em 1min22s730
  • 6º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), em 1min22s902
  • 7º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), em 1min22s904
  • 8º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), em 1min22s913
  • 9º - Isack Hadjar (FRA/RB), em 1min23s027
  • 10º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), sem tempo
  • 11º - Oliver Bearman (ING/Haas), em 1min23s041
  • 12º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), em 1min23s042
  • 13º - Liam Lawson (NZL/RB), em 1min23s077
  • 14º - Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), em 1min23s080
  • 15º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), em 1min23s097
  • 16º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), em 1min23s394?
  • 17º - Alexander Albon (TAI/Williams), em 1min23s416?
  • 18º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), em 1min23s450?
  • 19º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), em 1min23s468?
  • 20º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), em 1min23s890

 

A 42 dias do Estadual, Campo Grande não tem estádio apto para receber jogos

Desde a 'aposentadoria' do Morenão, clubes da Capital mandam suas partidas no Estádio Jacques da Luz, mas documentação ainda não foi enviada pelo Operário e Pantanal

06/12/2025 11h30

Estádio Jacques da Luz virou o principal palco futebolístico de Campo Grande com o Morenão parado

Estádio Jacques da Luz virou o principal palco futebolístico de Campo Grande com o Morenão parado Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Com a virada se aproximando, um dos primeiros eventos esportivos a entreter os sul-mato-grossenses no ano é o Campeonato Estadual. Com começo previsto para dia 18 de janeiro, oito estádios estão liberados para receber os jogos, sendo que nenhum se localiza em Campo Grande, que consta com dois times (e ambos favoritos ao título) na lista de participantes da competição.

Assim como combinado no Conselho Arbitral do torneio, realizado em 18 de novembro, o prazo para encaminhar os laudos obrigatórios de engenharia, vigilância sanitária, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros dos estádios ao Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) ia até a última quinta-feira (4).

Ao todo, oito clubes seguiram corretamente esse protocolo, sendo liberados: Noroeste, em Aquidauana; Saraivão, em Ivinhema; Virotão, em Naviraí; Ninho da Águia, em Rio Brilhante; Pereirão, em Bataguassu; Douradão, em Dourados; Laertão, em Costa Rica; e Arthur Marinho, em Corumbá.

Como observado, nenhum estádio de Campo Grande está presente na lista de aptos a receberem jogos do Estadual de 2026. Isso ocorre porque tanto o Operário quanto o Pantanal - os únicos dois times da Capital que vão participar da competição - não enviaram a documentação do Estádio Jacques da Luz.

Porém, o órgão acatou a justificativa dos clubes e resolveu estender o prazo para envio dos laudos para até a próxima sexta-feira (12). Caso isso não ocorra novamente, pode ser que Campo Grande não receba jogos do Campeonato Sul-Mato-Grossense pela primeira vez em sua história, mesmo concentrando 29 dos 46 títulos.

Morenão

Estádio mais icônico de Mato Grosso do Sul, o Estádio Universitário Pedro Pedrossian, popularmente conhecido como Morenão, deve passar mais um Estadual parado. “Em obras” desde julho de 2022 e sem receber uma partida oficial desde abril de 2022, o Morenão vai ficar fora do Campeonato Sul-Mato-Grossense pelo 4º ano seguido.

Estádio Jacques da Luz virou o principal palco futebolístico de Campo Grande com o Morenão paradoMorenão não vê a 'cor da bola' há quase quatro anos em Campo Grande - Foto: Gerson Oliveira/Correio do Estado

O último jogo disputado no estádio pelo Sul-Mato-Grossense foi entre Operário e Dourados, partida válida pelo hexagonal final, que terminou com a vitória do time campo-grandense, por 1 a 0. Desde então, as equipes da Capital (Operário, Náutico, Comercial e Portuguesa - Atual SAF Pantanal) mandam seus jogos no Estádio Jacques da Luz, localizado no Bairro das Moreninhas.

Há meses, o Governo do Estado e a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) discutem sobre a passagem de concessão do Morenão para o executivo estadual por mais de 3 décadas. Contudo, até o momento, nada foi assinado e a pauta deve ficar para depois da virada do ano.

Em evento futebolístico festivo, realizado na semana passada, o governador Eduardo Riedel afirmou que pretende reabrir o Morenão no ano que vem, principalmente com o intuito de voltar a receber partidas e atrair investidores. Porém, descartou que uma Parceria Público-Privada (PPP) esteja sob cogitação neste momento.

Estadual 2026

O Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2026 será a 47ª edição do Estadual, e terá seu ponta-pé inicial no dia 18 de janeiro, com a partida antecipada da sétima rodada entre Operário e Pantanal. A antecipação ocorre a pedido dos clubes por causa dos confrontos da Copa do Brasil dos respectivos times.

A 1ª rodada será oficialmente no dia 24 e 25 de janeiro, com os jogos entre Bataguassu x Naviraiense, Aquidauana x Costa Rica, Corumbaense x Operário, Ivinhema x DAC e Pantanal x Águia Negra.

A primeira fase termina no dia 1º de março com os cinco jogos acontecendo de forma simultânea. A segunda fase tem rodada de ida no dia 4 e a volta no dia 8 de março, as semifinais dias 11 e 15 e a fase final com jogo de ida dia 22 e a volta dia 29 de março. 

