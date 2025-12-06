Seleção jogará em estádios 'brasileiros' e em alerta para tempestades

Rodrigo Caetano, coordenador das seleções masculinas, comemorou o fato de os jogos da primeira fase serem em horários sem muito calor

O Brasil conheceu sua agenda para os primeiros jogos da Copa do Mundo 2026 neste sábado. A Fifa revelou datas, horários e locais das partidas em cerimônia que ocorreu um dia após o sorteio dos grupos, também em Washington.

O Brasil estreia contra Marrocos, no dia 13 de junho (sábado), às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em East Rutherford. O estádio será também a casa da final do torneio, em 19 de julho.

"No nosso entendimento, os horários nos atenderam, porque serão dois jogos no final de tarde aqui nos Estados Unidos, uma temperatura mais amena e uma noite. Então, aquela nossa preocupação em relação à temperatura já diminui bastante. E agora, a partir deste domingo, nós iniciaremos as nossas visitas ou revisitar os Base Camps e hotéis que já vistoriamos antes, para confirmarmos junto à Fifa a nossa prioridade", diz o coordenador executivo geral das seleções masculinas do Brasil, Rodrigo Caetano.

A CBF tem até dia 9 para apontar as prioridades para hotéis e centros de treinamentos. No dia 14, a Fifa confirma os locais com a entidade brasileira.

No Mundial de Clubes, o MetLife era sede de alguns dos jogos dos Grupos A e F, em que estavam, respectivamente, Palmeiras e Fluminense. O clube alviverde jogou duas partidas lá: o empate por 0 a 0 com o Porto, e a vitória por 2 a 0 sobre o Al-Ahly, ambos na fase de grupos.

Já o Fluminense teve três compromissos no MetLife Stadium. Foi lá que o time carioca segurou o Borussia Dortmund (0 a 0) e venceu o Ulsah HD (4 a 2), pela fase de grupos. A equipe ainda foi eliminada no mesmo local, para o Chelsea, ao perder por 2 a 0, na semifinal.

METLIFE STADIUM

Local: East Rutherford, em Nova Jersey

Capacidade: 82.500

Inauguração: 2010

Outros esportes: é casa do New York Jets e do New York Giants, da NFL.

Na segunda rodada, contra o Haiti, a partida será às 22h (de Brasília), em 19 de junho, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. O local também recebeu jogos de brasileiros no Mundial.

Na fase de grupos, o Flamengo atuou duas vezes lá. A primeira foi na estreia com vitória por 2 a 0 sobre o Espérance de Tunis. Depois, os flamenguistas bateram o Chelsea, por 3 a 1 no mesmo estádio.

Teve ainda um confronto 100% brasileiro no Lincoln Financial Field. O Palmeiras eliminou o Botafogo nas oitavas de final. O jogo terminou na prorrogação, vencido pelos alviverdes por 1 a 0, com gol de Paulinho.

Entretanto, a última lembrança é amarga. Foi lá que o Palmeiras foi eliminado do Mundial. Nas quartas de final, o time perdeu para o Chelsea por 2 a 1.

LINCOLN FINANCIAL FIELD

Local: Filadélfia, na Pensilvânia

Capacidade: 67.594

Inauguração: 2003 e expandido em 2014

Outros esportes: é casa do Philadelphia Eagles, da NFL

A seleção brasileira ainda jogará em Miami, contra a Escócia, no dia 24 de junho. A partida será no Hard Rock Stadium, às 19h (de Brasília). A região da Flórida é uma das maiores concentrações de brasileiros nos Estados Unidos.

No Mundial de Clubes, o Hard Rock recebeu o empate entre Palmeiras e Inter Miami por 2 a 2 na fase de grupos. O Fluminense também empatou por lá, em jogo que terminou 0 a 0 contra o Mamelodi Sundowns.

O estádio foi onde o Flamengo se despediu do Mundial. Lá, o time rubro-negro perdeu por 4 a 2 para o Bayern de Munique, nas quartas de final.

HARD ROCK STADIUM

Local: Miami Gardens, na Flórida

Capacidade: 64,767

Inauguração: 1987

Outros esportes: é casa do Miami Dolphins, da NFL

HISTÓRICO DE PARALISAÇÃO POR RAIOS ACENDE ALERTA

Um ponto negativo do Mundial de Clubes foram as pausas nos jogos por causa de alerta de tempestades, o que representava perigo de raios durante as partidas. Isso é uma preocupação para a Copa do Mundo, e o Brasil jogará em locais que têm precedentes nesse tema.

Pelo menos três partidas paralisadas foram na Flórida, uma delas no próprio MetLife Stadium, que recebe o Brasil na terceira rodada. Outras duas foram no Inter&Co Stadium, em Orlando, que não está na Copa do Mundo. A distância entre a cidade e Miami, porém, é de apenas 380 km.

No MetLife, o Palmeiras já vencia o Al-Ahly por 2 a 0 quando, no início do segundo tempo, o árbitro Anthony Taylor interrompeu o jogo pelo risco de tempestade. Os jogadores deixaram o campo, e os torcedores foram para a parte interna do estádio.

Em Orlando, Ulsan e Mamelodi Sundowns tiveram o início de seu jogo (vencido pelos sul-africanos por 1 a 0) adiado em uma hora. O sistema de som do estádio orientou torcedores a sair do local e buscar abrigo.

Também no Inter&Co, Benfica e Auckland City tiveram um "jogo de quatro horas". A partida ficou parada por duas horas, no intervalo, por causa do alerta de tempestade. Os portugueses golearam por 6 a 0.

